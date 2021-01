Software-Entwickler: Job-Ausblick 2021

Da die Gehälter in der Technologiebranche größtenteils stagnieren werden, während die Welt mit den wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie zu kämpfen hat, erfahren Sie hier, was Softwareentwickler über den Arbeitsmarkt im Jahr 2021 wissen sollten. [...]

Als einer der wenigen Beschäftigungsbereiche, der sich im letzten Jahrzehnt eines nahezu konstanten Wachstums erfreut hat, stand die Softwareentwicklung während der COVID-19-Pandemie vor neuen Herausforderungen, sowohl für diejenigen, die in diesem Bereich arbeiten, als auch für diejenigen, die sie einstellen. Aber während der Pandemie wurden Entwickler sogar noch wichtiger, da wir alle in unserem täglichen Leben noch mehr auf Software angewiesen sind. Infolgedessen haben viele Entwickler mehr Stunden als normal gearbeitet und mussten sich schnell daran gewöhnen, von zu Hause aus zu arbeiten und mit ihrer häuslichen Breitbandverbindung zurechtzukommen.

Aber Softwareentwickler haben nicht den massiven Abbau von Arbeitsplätzen oder Gehaltskürzungen erlebt, die in einigen anderen Branchen passiert sind. Vielmehr ist die Zahl der Arbeitsplätze für Softwareentwickler gestiegen. Die „2020 Worldwide Developer Population and Demographic Study“ von Evans Data zeigte, dass die weltweite Entwicklerzahl bis 2020 um 500.000 Personen auf insgesamt 24,5 Millionen anstieg. COVID-19 hat dieses Wachstum verlangsamt – auf 2,4 Prozent gegenüber den vorhergesagten 4 Prozent.

Entwicklermarkt erholt sich wieder

Nach einem Rückgang in den ersten Tagen des Lockdowns hat sich die Zahl der Einstellungen im Technologiebereich gegen Ende 2020 wieder erholt. Allein in den USA wuchsen die Tech-Berufe im Dezember um 391.000 Stellen, so der Branchenverband CompTIA, wobei Softwareentwickler und Anwendungsentwickler mit 62.900 Stellen den größten Anteil an den Neueinstellungen hatten.

„Da sich Unternehmen auf der ganzen Welt an die veränderten Arbeitsumgebungen anpassen, wird erwartet, dass das Wachstum der Entwicklerzahl in den kommenden Jahren zunehmen wird, wobei das Wachstum bereits im Jahr 2021 wieder die Dynamik von vor der Pandemie erreichen wird“, prognostizieren die Forscher von Evans Data.

Ein Trend, den man im Jahr 2021 im Auge behalten sollte, ist der Anstieg von Remote-Einstellungen von Unternehmen, die bereit sind, ihren Kandidatenpool außerhalb der etablierten Tech-Hubs zu öffnen. „Wir haben einen klaren Fokus auf die Einstellung von Remote-Mitarbeitern als Folge der Pandemie gesehen und auch solche, die sich für die Vollzeit-Remote-Einstellung öffnen“, sagt Josh Brenner, CEO von Vettery, das im November 2020 den Tech-Recruitment-Spezialisten Hired übernommen hat.

Gehaltserwartungen für Softwareentwickler im Jahr 2021

Bis dato sind die Gehälter für Softwareentwickler laut Daten von Hired seit 2016 nahezu konstant gestiegen. Jetzt deuten die meisten Schätzungen der Technologiebranche darauf hin, dass die Gehälterkurven flach bleiben, wobei die Softwareentwicklung vielleicht gegen den allgemeinen Branchentrend ansteigen und im Laufe des Jahres ein kleines Wachstum verzeichnen wird. Die Daten des Gehaltsleitfadens 2021 des Personalvermittlers Robert Half prognostizieren für dieses Jahr eine weitgehende Stagnation der Gehälter in der US-Tech-Branche, wobei für allgemeine Entwicklerpositionen im Jahr 2021 ein durchschnittliches Gehalt von 118.250 bis 138.000 US-Dollar prognostiziert wird, was einen leichten Rückgang gegenüber der Spanne von 120.750 bis 143.000 US-Dollar im Jahr 2020 bedeutet. Die Gehälter für Engineering Manager werden im Jahr 2021 zwischen 139.000 und 162.000 Dollar liegen, was einen leichten Anstieg gegenüber dem Jahr 2020 bedeutet (135.750 bis 162.250 Dollar).

Umgekehrt werden in Großbritannien die Gehälter für allgemeine Softwareentwicklerrollen leicht steigen, von durchschnittlich 39.500 bis 55.000 £ im Jahr 2020 auf 42.000 bis 57.000 £ in diesem Jahr. Die Gehälter für leitende Entwickler und Manager werden jedoch bis 2021 gleich bleiben.

Gefragte Entwicklerprofile für 2021

Diese anhaltende Nachfrage nach Software-Ingenieuren wird von starkem Rückenwind aus der Industrie angetrieben, insbesondere da Unternehmen ihre Cloud-Strategien als Folge der Pandemie beschleunigen.

In den USA stieg die Nachfrage nach Softwareentwicklerrollen wie Webentwicklern, Full-Stack-Entwicklern und Cloud-Ingenieuren von April bis Oktober 2019 bis April 2020 um fast 25 Prozent, wie eine Analyse von LinkedIn zeigt. Die Nachfrage nach Machine-Learning-Ingenieuren und Spezialisten für künstliche Intelligenz blieb auch im Jahr 2020 stark und stieg im gleichen Zeitraum um 32 Prozent. Auch in Großbritannien stieg die Nachfrage nach diesen Ingenieursrollen im selben Zeitraum um 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

„Technologie-Rollen haben sich als pandemiefest erwiesen, da Unternehmen die digitale Transformation beschleunigen und ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln, um auf COVID-19 zu reagieren. Wir haben eine steigende Nachfrage nach Software-Engineering-Spezialisten, Machine-Learning-Ingenieuren und Back-End-Entwicklern in einer Reihe von Branchen festgestellt“, sagt Janine Chamberlin, Senior Director bei LinkedIn.

Die Entscheidung, in welche Fähigkeiten und Sprachen man seine Zeit investieren sollte, war für Software-Ingenieure noch nie eine exakte Wissenschaft, aber es gibt einige klare Richtungen für diejenigen, die sich einen Vorsprung verschaffen wollen.

Während moderne Programmiersprachen wie Go, Rust und Dart in den letzten Jahren immer beliebter geworden sind, ist die Nachfrage nach Kenntnissen in etablierten Sprachen wie Java und JavaScript nach wie vor groß. Laut einer Analyse der beliebten Job-Website Indeed ist Java nach SQL die am zweithäufigsten nachgefragte Qualifikation für Arbeitgeber.

Python-Programmierung hat sich laut Indeed schnell auf den dritten Platz der gefragtesten Fähigkeiten geschoben. Das Durchschnittsgehalt für einen Python-Entwickler liegt laut PayScale bei 91.000 Dollar, verglichen mit 75.000 Dollar für einen Java-Entwickler.

Auf der anderen Seite sind Container und Cloud die attraktivsten Bereiche, wenn es um gefragte Fähigkeiten geht. Das beliebteste Skillset ist hier die Beherrschung des Amazon Web Services (AWS) Cloud-Stacks, idealerweise mit etwas Docker- und Kubernetes-Knowhow.

Eine Analyse von Indeed ergab, dass sich die Stellenausschreibungen für AWS-erfahrene Entwickler zwischen 2014 und 2019 verfünffacht haben und damit die Nachfrage nach Microsoft Azure und Google Cloud Platform weit übertreffen. Die Nachfrage nach Docker-Kenntnissen ist seit 2014 ebenfalls um 4.162 Prozent gestiegen, und Docker wurde 2019 in mehr als 5 Prozent aller US-Tech-Stellenausschreibungen aufgeführt.

Übrigens: Wenn Sie Kenntnisse sowohl in Front-End- als auch in Back-End-Technologien vorweisen können, lassen sich Sie Ihre Chancen noch weiter steigern. Laut dem 2020 Developer Skills Report von HackerRank sind sich Personalverantwortliche in Unternehmen aller Größen einig, „dass Full-Stack-Entwickler oberste Priorität haben“, wobei 38 Prozent von ihnen sagen, dass dies die wichtigste Rolle ist, die sie 2020 besetzen müssen.

Auswirkungen auf die Diversität

Der angespannte Arbeitsmarkt könnte dazu führen, dass sich die ohnehin schon geringe Diversität und Inklusion von Minderheiten und Frauen im Technologiesektor weiter verschlechtert.

Daten des US Bureau of Labor Statistics zeigen, dass Arbeitgeber über alle Branchen hinweg im Dezember 140.000 Stellen abbauten, wobei Frauen mit einem Verlust von 156.000 Stellen für den gesamten Netto-Stellenverlust verantwortlich waren, während Männer 16.000 Stellen hinzugewannen. Eine weitere Umfrage zeigt, dass schwarze und lateinamerikanische Frauen am stärksten betroffen waren, während weiße Frauen einen deutlichen Beschäftigungszuwachs verzeichneten, wie CNN berichtete.

Für weibliche Softwareentwickler haben sich die Zahlen im letzten Jahr ebenfalls dramatisch nach unten verschoben. Die Studie „2020 Global Development“ von Evans Data zeigt, dass nach einem Höchststand von 29,5 Prozent der Entwickler-Community im Jahr 2018 der Frauenanteil auf 24,5 Prozent im Jahr 2020 gesunken ist.

Der wachsende Trend zu Remote-Einstellungen und zunehmend verteilten Teams öffnet jedoch den Kandidatenpool für Unternehmen, die bereit sind, ihren Horizont zu erweitern. Wenn Arbeitgeber sich die Mühe machen, könnte diese Einstellung außerhalb der etablierten Tech-Zentren dazu beitragen, die Diversität der Teams zu erhöhen und auch Chancen für Entwickler aus niedrigeren sozioökonomischen Verhältnissen zu schaffen, da sie nicht zu Vorstellungsgesprächen reisen oder in teuren Städten leben müssen, um zu arbeiten oder ein Praktikum zu machen.

„Die Gelegenheit eröffnet kleineren Märkten, in denen Software-Ingenieure wohnen, mehr Chancen, und das hat dazu beigetragen, vielfältigere Kandidaten auf der ganzen Linie zu finden, wobei 85 Prozent unseres Netzwerks bessere Möglichkeiten antreffen, wenn sie sich für Remote öffnen“, sagte Brenner von Vettery.

Softwareentwickler gehen zurück in die Klassenzimmer

Die Pandemie hat Entwicklern Zeit verschafft, neue Fähigkeiten zu erlernen, und viele Arbeitgeber nutzen die Gelegenheit, indem sie ihren Ingenieurteams mehr Schulungsressourcen anbieten.

Der Spezialist für Technologie-Schulungen und -Ressourcen O’Reilly verzeichnete im Jahr 2020 einen Anstieg der Nachfrage nach seinen Enterprise-Learning-Tools um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, da Unternehmen diese Zeit nutzen wollen, um ihre Mitarbeiter virtuell weiterzubilden.

*Scott Carey ist Redakteur von IDG UK und schreibt hauptsächlich für InfoWorld.