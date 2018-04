Sony lanciert Premium-Version des Xperia XZ2

Mit einer eher unauffälligen Ankündigung auf seiner internationalen Website hat Sony sein neues Flaggschiff-Smartphone Xperia XZ2 Premium vorgestellt. Es soll im Sommer in Schwarz und Silber kommen, wobei es noch keine Informationen zum Schweizer Markt gibt. Der Preis dürfte aber noch über dem des Xperia XZ2 liegen.

Nach den meisten Konkurrenten setzt nun auch Sony mit einer Doppelkamera auf der Rückseite ein. Einer der Sensoren arbeitet dabei mit 12 Megapixeln in Schwarzweiss, der andere mit 19 Megapixeln in Farbe. Die Software setzt daraus ein Bild zusammen, wobei mit ISO 51’200 eine besonders starke Nutzung von Licht auch in dunklen Umgebungen erreicht werden soll. Bei Videos ist 4K-HDR-Qualität möglich, ausserdem nimmt das Smartphone 960 Bilder in der Sekunde in HD und Full-HD auf.