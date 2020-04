Startup „drd“: Hausärztliche Beratung per Video in ganz Österreich

Der schnelle Zugang zu Hausärzten ist in Zeiten des Coronavirus wichtiger denn je. Um Arztpraxen zu entlasten und das Infektionsrisiko bei Arztbesuchen zu minimieren, wurde der ursprünglich für Sommer 2020 geplante Start des ersten vollwertigen telemedizinischen Dienstes Österreichs vorgezogen. [...]

Ab 3. April 2020 ermöglicht das Wiener Healthcare Startup „drd“ (doctors recommended by doctors) gemeinsam mit Drei und Generali rasche, einfache und vor allem sichere ärztliche Erstbetreuung durch erfahrene Wahl-Hausärzte via Videotelefonie auf Smartphone, Tablet oder PC. Die Kosten von 49 Euro pro Konsultation tragen bis einschließlich 30. April 2020 Drei und Generali. Ein Internet- oder Handyvertrag bei Drei ist dafür nicht notwendig, ebenso wenig eine Versicherungspolizze bei der Generali. Der Dienst kann via App über alle Mobilfunknetze in Österreich genutzt werden.

Hilfe vom Hausarzt, Überweisungen, Rezepte und Krankmeldungen per drd-App

Die neue drd-App, die ab sofort im Apple AppStore und auf Google Play bereitsteht, ermöglicht österreichweit eine Videokommunikation mit erfahrenen Medizinern. Die Ärzte sind Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr verfügbar.

Nutzer der App melden sich für eine Konsultation an und werden vom Mediziner zurückgerufen, sobald dieser Zeit für eine neue Patientenbehandlung hat. Langwierige Telefonwarteschleifen fallen für die Nutzer der App damit völlig weg. Arzt und Patient können Dokumente wie Befunde, Überweisungen und Privatrezepte sicher austauschen und verschlüsselt über die drd-App verwalten. Aktuell werden Privatrezepte in den Apotheken eingelöst. Auch Krankmeldungen sind im Einzelfall möglich, sofern der Sachverhalt eindeutig ist und abgeklärt werden kann.

Der Schutz von Gesundheitsdaten und Privatsphäre ist laut Anbieter ebenso nach höchsten Standards gesichert wie die Qualität der ausschließlich österreichischen Allgemeinmediziner, die bei drd zum Einsatz kommen.

Schneller Zugang zu Ärzten

„Die Corona-Pandemie hat unser Leben radikal verändert. Der schnelle Zugang zu Ärzten ist derzeit besonders wichtig. Gemeinsam mit drd und Generali möchten wir in den nächsten Wochen mit digitalen Möglichkeiten einen Beitrag dazu leisten, das Infektionsrisiko zu senken. Wir stehen damit allen Österreicherinnen und Österreichern mit medizinischer Hilfe zur Seite, ohne dass Sie ein Wartezimmer betreten müssen“, so Rudolf Schrefl, Chief Commercial Officer von Drei.

„Als verlässlicher Partner in jeder Lebenssituation bietet die Generali Versicherung in der aktuellen Ausnahmesituation unmittelbare Hilfestellungen für die Menschen in Österreich. Neben der Corona Unterstützungs-Hotline 0800 500156 und der Initiative ‚Helden gegen Einsamkeit‘ ermöglichen wir allen Menschen hierzulande mit dieser Kooperation eine kostenfreie ärztliche Konsultation via App, unabhängig davon ob sie Generali Kunden sind oder nicht“, sagt Alfred Leu, CEO der Generali.

„Wir bieten eine attraktive, sichere und komfortable Ergänzung zum physischen Arztbesuch. Damit ist drd der erste Vollanbieter von Telemedizin in Österreich. Dieses Angebot zusammen mit Drei und Generali hat durch die gegenwärtige Situation einen enormen Wert für alle Menschen in Österreich“, erklärt Clemens Billek, Gründer und CEO von drd.