Tech Data bietet europaweit Seagate Enterprise-Storagelösungen an

Tech Data führt ab sofort Enterprise-Lösungen des Herstellers Seagate – das Angebot umfasst die für Rechenzentrumsspeicher der Zukunft optimierte Exos- und Nytro-Serie. [...]

Laut Presseaussendung arbeiten Seagate und Tech Data in Europa bereits seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Basierend auf den Erfahrungen von Seagate Systems in USA wird diese Partnerschaft nun ausgeweitet auf die europaweite Distribution der Enterprise-Lösungen des Herstellers.

Durch die Vereinbarung erhalten Systemintegratoren, OEMs und Value-Added Reseller Zugriff auf das innovative Angebot von Seagate Systems an flexiblen, wartungsarmen, skalierbaren, sicheren und energieeffizienten Speicherlösungen. Die Seagate Nytro-SSDs und Flash-Lösungen der Enterprise-Klasse zeichnen sich durch Reaktionsschnelligkeit, hohe Datenverfügbarkeit und niedrigen Stromverbrauch aus. Die Enterprise-Festplatten der Exos-Serie bieten laut Presseaussendung hohe Zuverlässigkeit, Kapazität und Sicherheit zur Bewältigung anspruchsvoller Arbeitslasten in Rechenzentren.

„Durch ein erstklassiges Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen möchten wir es unseren Vertriebspartnern ermöglichen, einen hohen Mehrwert anzubieten und ein profitables Business darzustellen. Die innovativen Enterprise-Speicherlösungen von Seagate Systems ergänzen diesen Ansatz perfekt und werden projektspezifisch von uns assembliert.“, kommentierte Thomas Klein, Director GCC D/A/CH der Tech Data das neue Angebot. „Ich freue mich sehr, unseren Partnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz nun für jede Anforderung bzw. Umgebung die perfekte Enterprise Storage-Lösung mit einer Vielzahl an Services anbieten zu können.“

Das GCC-Team unterstützt Partner, die Exos- und Nytro-Systeme von Seagate in ihre Rechenzentrums-Lösungen integrieren möchten, durch technische Expertise, Vertriebs- und Projektberatung sowie zertifizierte Assemblierungsservices.

„Unternehmen wissen heutzutage, dass Daten zu ihren wichtigsten und wertvollsten Ressourcen gehören,“ sagte Ken Claffey, Vice President und Geschäftsführer von Seagate Enterprise Data Solutions. „Durch diese Zusammenarbeit profitieren wir von der erstklassigen Integrations- und Servicekompetenz von Tech Data und können die Produktverfügbarkeit sowie den Kundenservice erheblich verbessern.“