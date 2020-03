Tech Data Business Insight: Neuer Info-Kanal für Tech-Data-Partner

Tech Data bietet ihren Vertriebspartnern ab sofort einen neuen Informationskanal. Aufgrund der Coronakrise und der sich täglich verändernden Rahmenbedingungen ist es für den IT-Handel essentiell, verlässliche Informationen schnell aufbereitet zu erhalten. [...]

Auf „Tech Data Business Insight“ erhalten Vertriebspartner wichtige Informationen rund um Logistik, Services sowie zu neuen Veränderungen.

Ziel des Distributors ist es dabei, seine Vertriebspartner schnell, transparent und seriös zu informieren. Operative und aktuelle Themen stehen im Vordergrund. So wird beispielsweise in den ersten Videosequenzen darauf eingegangen, worauf Partner jetzt bei der Lieferung und Warenannahme achten müssen und wie die Lage im Logistikzentrum Bor ist. Für Partner eine wesentliche Information für ihr Geschäftsverhalten und für eine gleichbleibende Servicequalität gegenüber deren Kunden.

Die Informationen werden in Kurzvideos aufbereitet und stehen im Tech Data Blog unter www.tdinsight.at/sowie auf den Social-Media-Profilen der Tech Data auf LinkedIn, XING und Twitter zur Verfügung.

Tech Data beobachtet kontinuierlich den Ausbruch der durch den Coronavirus hervorgerufenen Krankheit COVID-19 sowohl im Hinblick auf die Gesundheit und den Schutz ihrer Mitarbeiter als auch auf die kontinuierliche Erbringung erstklassiger Services für ihre Vertriebspartner. Das weltweite Business-Continuity-Team der Tech Data überwacht weiterhin die Situation. Mit dem neuen Format „Tech Data Business Insight“ will der Distributor Vertriebspartnern helfen, potenzielle Störungen zu vermeiden und selbst eine hohe Servicequalität zu liefern.

Updates zur Situation sowie FAQs finden Vertriebspartner der Tech Data unter www.techdata.com/communications.

Im Gespräch mit der COMPUTERWELT nimmt Michael Sewald auch Stellung zur aktuellen Coronakrise: „Als Tech Data Team haben wir bereits seit einiger Zeit unsere Business-Notfallpläne aktiviert. Wir haben daher auch all unsere Mitarbeiter in Österreich ins Homeoffice entsandt, seit vergangene Woche Montag, 16.3., sind alle Kolleginnen und Kollegen von zu Hause aus im Einsatz. Seit Beginn letzter Woche setzen wir unser Business auf diese Weise fort und arbeiten verstärkt in Online-Collaboration mit unseren Partnern sowie auch intern. Und Sewald versichert: „Wir werden daher weiterhin für unsere Partner alles uns Mögliche tun, um Serviceunterbrechungen zu minimieren.“

Mit dem Krisenmanagement mit der Regierung zeigt sich Sewald zufrieden: „Aus unserer Sicht managed die österreichische Bundesregierung diese Krise umsichtig, um Leid und Schäden in Österreich möglichst gering zu halten. Die wirtschaftlichen Maßnahmen werden für den österreichischen ITK- Handel hilfreich sein.“ Und wie geht er persönlich mit der Krise um? – „Im Unternehmen achten wir sehr aufeinander – wir stehen daher täglich mit unseren Mitarbeitern und Teams auf unterschiedliche Weise und unter zu Hilfenahme unseres mobilen IT-Equipments in Kontakt. Wir helfen zusammen, tauschen uns regelmäßig aus und setzen unsere Arbeit für unsere Partner fort. Wir rücken zusammen, während wir gleichzeitig die erforderliche Distanz einhalten! Es ist uns auch sehr wichtig, dass in dieser besonderen Ausnahme-Situation unsere Mitarbeiter bei ihren Familien zu Hause sein können.“