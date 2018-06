Tech Data ist Microsoft Global Partner des Jahres 2018

Tech Data wurde weltweit unter allen Microsoft Top-Partnern in der Kategorie ausgewählt und für herausragende Leistungen bei der Innovation und Implementierung von Kundenlösungen, die auf der Microsoft-Technologie basieren, ausgezeichnet. [...]

„Microsoft ist ein sehr wichtiger Partner für Tech Data, und wir freuen uns, dass Microsoft den Wert unserer gemeinsamen Bemühungen für den Channel erkennt“, so Michael Urban, Corporate Vice President Strategy, Transformation und Global Vendor Management der Tech Data. Urban, der verantwortlich für die globale Cloud-Strategie von Tech Data ist, fügt hinzu: „Wir sind stolz darauf, dass wir in mehreren grundlegenden Bereichen immer schon eine Ausrichtung wie Microsoft verfolgen. Unsere Unternehmensstrategie, die Organisationsstruktur und die Go-to-Market-Philosophie wurden allesamt überarbeitet, um die One-Commercial-Partner-Kommunikation zu verstärken und unsere gemeinsame Strategie zu implementieren, um eine weltweit konsistente Umsetzung zu gewährleisten. Tech Data verfolgt einen proaktiven Ansatz für die eigene digitale Transformation und teilt diese Erfahrungen; damit sind unsere Channel-Partner für ihren eigenen Weg der Transformation bestens gerüstet.“

Indirect Provider of the Year

Die Awards wurden in mehreren Kategorien vergeben. Die Gewinner wurden aus mehr als 2.600 Teilnehmern aus 115 Ländern weltweit ausgewählt. Tech Data wurde für herausragende Lösungen und Services in der Kategorie der „Indirect Provider“ ausgezeichnet. Dieser Preis würdigt herausragende Partner bei der Transformation des traditionellen transaktionalen Geschäftsmodells in ein wertorientiertes umfassendes Solution-Provider-Modell. Dieses erreicht in hohem Maß Vertriebspartner, um die Nutzung, den Verbrauch und das Wachstum der Kundenbeziehungen im gesamten Channel zu steigern.

„Wir fühlen uns geehrt, Tech Data als Microsoft Global Partner of the Year zu würdigen“, kommentierte Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner bei Microsoft. „Tech Data hat sich als Top-Partner qualifiziert, der eine bemerkenswerte Expertise und Innovation vorlebt, die in unserer Microsoft-Partner-Community notwendig ist, um transformative Lösungen zur Verfügung zu stellen.“

Die „Microsoft Partner of the Year“-Awards würdigen Microsoft-Partner, die im vergangenen Jahr außergewöhnliche Microsoft-basierte Lösungen entwickelt und geliefert haben.