Tech Data Technology Day 2018: Plus bei Besuchern und Austellern

Das Motto „Get in Contact” haben sich die Teilnehmer am Technology Day von Tech Data zu Herzen genommen: In den Workshops, an den Ständen und bei der After-Work-Party wurde eifrig über die Innovationen der ITK-Branche diskutiert und viele neue Kontakte geknüpft. [...]

„Get in Contact“ war das Motto des Technology Day des Distributors Tech Data, der am 24. Mai im Tagungszentrum Schloss Schönbrunn stattfand. „Mit 650 Teilnehmern und 45 Ausstellern sind wir auch heuer wieder über uns hinausgewachsen. Als Distributor wissen wir, wie komplex die ITK-Welt geworden ist. Dazu kommen disruptive Themen rund um Digitalisierung, die viele Unternehmen unter Zugzwang bringen. Daher freut es uns besonders, wenn wir auf dem Technology Day mit unseren Partnern Wege in die Zukunft aufzeigen können, wie mir viele Teilnehmer bestätigt haben. Auch die Gedanken unseres Key-Note Speakers Prof. Hengstschläger, dass Innovation das Fördern von individuellen Talenten braucht, war für die Besucher eine wertvolle Inspiration“, lässt Dorothee Stolzenberg, Geschäftsführerin Tech Data Österreich, die gelungene Veranstaltung Revue passieren.

Top-Anbieter zeigten ihre Innovationen

In 18 Workshops präsentierten Branchengrößen ihre innovativen Lösungen: Apple, Microsoft und VMware widmeten sich dem digitalen und mobilen Arbeitsplatz sowie den dazugehörigen Sicherheitsthemen, Dell und Veeam präsentierten Backup-Funktionen und Services. Auch viele Spezial-Workshops wie Cybersecurity in Österreich von Cert.at und Fidelis, oder der Schutz vor Drohnen von Dedrone, fanden interessierte Zuhörer.

Natürlich durfte – das Datum 24. Mai der Veranstaltung verpflichtete dazu – auch ein Vortrag zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Rechtsanwälte Aringer, Herbst, Winklbauer nicht fehlen, wobei diese einen speziellen Schwerpunkt auf das Thema Cloud legten. Aber auch das gab es: Red Hat machte es diesmal ganz anders und überraschte mit einer Kochshow, bei der Sushi zubereitet wurde.

Smartphones und Notebooks waren als Preise für die erstmals durchgeführte Logojagd ausgeschrieben. Mit dem Besuch von Workshops oder mit Fachgesprächen an ausgewählten Ständen galt es, Stempel zu sammeln. „Das spielerische Moment machte Spaß und die Beteiligung daran war sicher ein Gewinn für jeden Teilnehmer, denn für viele war es Inspiration, sich auch Produkte anzusehen, die sie noch nicht oder weniger kannten und somit Neues zu entdecken“, beobachtete Thomas Seyfried, verantwortlich für TD Advanced Solutions. Wer zwischendurch etwas Entspannung brauchte, konnte sich bei einer Thaimassage erholen.

Zum Abschluss kam nochmals ein echtes Highlight: Auch der Genetiker Prof. Markus Hengstschläger widmete sich in seiner Keynote dem Thema Innovation, doch mit einer neuen Perspektive. Unternehmen brauchen innovative Mitarbeiter, um für den Wandel gerüstet zu sein. Doch wie kann man diese Talente fördern? Für Hengstschläger kommt es auf die individuellen Leistungen an und diese gilt es daher zu stärken. Anstatt also Schwächen zu bekämpfen und Durchschnitt zu generieren, sollte es jedem ermöglicht werden, seine eigenen Talente zu entdecken und durch viel Üben in Erfolg umzusetzen.

„Mehr Aussteller und mehr Besucher als im Vorjahr zeigen den großen Bedarf an fundierter Information in der heimischen IT-Branche. Wir freuen uns, wenn wir mit unserem Innovation Day jedes Jahr dazu beitragen können. Die Veranstaltung ist zu einem Fixpunkt geworden und so schmieden wir bereits erste Ideen für 2019“, denkt Barbara Gstettner-Hammer, Marketing & Communication bei Tech Data Österreich schon weiter. Wobei das Datum und die Location schon feststehen: der Tech Data Technology Day 2019 findet am 16. Mai wieder im Schloss Schönbrunn statt.