Tech Data Technology Day 2019

Das Motto „Get in Contact” haben sich die Teilnehmer am Technology Day von Tech Data zu Herzen genommen. [...]

In den Workshops, an den Ständen und bei der After Work Party wurde eifrig über Technologie-Lösungen der nahen Zukunft diskutiert und viele neue Kontakte geknüpft

„Get in Contact“ prangte auf der heurigen Einladung zum Technology Day des Distributors Tech Data, dazu ein Gesicht mit einer Augmented Reality Brille. Das ließen sich die Besucher aus allen Branchen und Unternehmensgrößen nicht zweimal sagen und stürmten am 16. Mai das Tagungszentrum Schloss Schönbrunn, um sich von Top-Anbietern deren Innovationen zeigen zu lassen. „Mit 700 Teilnehmern und 40 Ausstellern sind wir auch heuer wieder über uns hinausgewachsen. Als Distributor wissen wir, wie komplex die ITK-Welt geworden ist. Technologielösungen der nahen Zukunft rund um Digitalisierung bringen viele Unternehmen unter Zugzwang. Daher freut es uns besonders, wenn wir auf dem Technology Day mit unseren Partnern Wege in die Zukunft aufzeigen können, wie mir viele Teilnehmer bestätigt haben. Auch die Ausführungen unseres Key-Note Speakers Ali Mahlodji zu Innovation & Change im Zeitalter der Digitalisierung, waren für die Besucher eine wertvolle und bereichernde Inspiration“, lässt Thomas Seyfried, Managing Director Advanced Solution, die gelungene Veranstaltung Revue passieren.

In insgesamt 20 Workshops präsentierten Branchengrößen ihre Lösungen, wobei heuer vor allem auf innovative zukunftsträchtige Themen und Lösungen der Fokus gelegt wurde: wie die Microsoft HoloLens, Quanten Computing von IBM und der Roboter Nao, der sich dem Gespräch mit Patricia Neumann, Country Managerin IBM Österreich und Thomas Seyfried stellte.

Willkommene Gelegenheit zu Meinungsaustausch und Fachsimpeln boten das Abendbuffet und die traditionelle Networking Party. „Mehr Aussteller und mehr Besucher als im Vorjahr zeigen den großen Bedarf an fundierter Information in der heimischen IT-Branche. Wir freuen uns, wenn wir mit unserem Technology Day jedes Jahr dazu beitragen können. Die Veranstaltung ist zu einem Fixpunkt geworden und so schmieden wir bereits erste Ideen für 2020“, denkt Michael Sewald, Country Manager Tech Data Österreich schon weiter.