Tech Data vollzieht in Österreich den Legal und IT Merger

Die Tech Data Österreich GmbH wird am 06. August die Verschmelzung der österreichischen Gesellschaft mit der Tech Data AS Handelgesellschaft m.b.H vollziehen, gleichzeitig die IT-Systeme zusammenführen und zukünftig als ein Unternehmen auftreten. [...]

Die Integration der Technology Solutions in die Tech Data steht kurz vor dem Abschluss. Die frühere Avnet Technology Solutions GmbH, die im August 2017 in Tech Data AS Handelsgesellschaft m.b.H umbenannt wurde, wird in ein paar Tagen mit der Tech Data Österreich GmbH verschmolzen. Damit überträgt die Tech Data Handelsgesellschaft m.b.H ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten auf die Tech Data Österreich GmbH. Dies gilt auch für alle Geschäfte der Tech Data AS Handelsgesellschaft m.b.H, diese werden zum 06. August 2018 in die Tech Data Österreich GmbH transferiert.

Die neue IT-Systemlandschaft wird weiterhin auf SAP basieren und ist auf die zukünftigen Anforderungen der unterschiedlichen Tech Data Bereiche zugeschnitten. Der gewohnt hohe Servicelevel bleibt erhalten und wird stetig ausgebaut, so die Presseaussendung von Tech Data.

Nach der Übernahme im letzten Jahr wurde in den vergangenen Monaten gemeinsam an den erforderlichen Maßnahmen für eine erfolgreiche Integration gearbeitet. Durch den Zusammenschluss der Unternehmen profitieren Vertriebspartner beider Gesellschaften nicht nur von einer erweiterten und Channel-übergreifenden Vertriebsabdeckung, sondern auch von einem deutlich verbreiterten Produkt- und Lösungsportfolio sowie einer Vielzahl an Spezialisten, die sie bei ihrem Wachstum und in den neuen Technologiebereichen unterstützen. Partner haben zukünftig über die Tech Data GmbH Zugriff auf das komplette Technologiespektrum von Endpoint Solutions über Advanced Solutions bis hin zu Specialized Solutions sowie auf zahlreiche Serviceangebote, Finanzierungsdienstleistungen und die Tech Data Academy.

Interessierte Vertriebspartner erhalten weitergehende Informationen bei ihren bisherigen Vertriebskontakten, die unverändert bleiben.