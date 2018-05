Tech Data wird Distributor von Amazon Web Services in Österreich

Tech Data und Amazon Web Services weiten die Zusammenarbeit aus und bieten dem heimischen IT-Handel das gesamte Spektrum der Cloud Services von Amazon Web Services (AWS) an. [...]

Amazon Web Services (AWS) bietet eine sichere und skalierbare Plattform mit aktuell mehr als 100 Diensten für praktisch alle Anwendungsfälle, die in Sekunden verfügbar sind und nutzungsabhängig abgerechnet werden. Tech Data stellt seinen Kunden diese Dienste paketiert und zentral über die Tech Data StreamOne Enterprise Solutions Cloud-Plattform zur Verfügung.

Vertriebspartner von Tech Data haben damit schnellen Zugang zu Lösungen aus den Bereichen Computing, Speicherung, Archivierung, Artificial Intelligence, Big Data, High Performance Computing, DevOps, E-Commerce, IoT, und Datenbanken.

Die Kunden behalten jederzeit die volle Kontrolle darüber, wo sich ihre Daten physisch befinden, und können auf diese Weise regionalen Compliance-Anforderungen bezüglich des Ortes, an dem sie ihre Daten vorhalten, entsprechen. Als erster Cloud-Provider hat AWS erfolgreich das C5-Testat erhalten. C5 bezeichnet den Cloud Computing Compliance Controls Catalogue des deutschen Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI). Seit dem 26. März 2018 erfüllen alle Services von AWS die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), auch bekannt als General Data Protection Regulation (GDPR), die zum 25. Mai 2018 in Kraft tritt. Im Hinblick auf Compliance, Governance und gesetzliche Vorgaben eine wesentliche Unterstützung für IT-Entscheider.

Lisa Klaghofer, Business Unit Manger Cloud der Tech Data zeigt sich begeistert: „Ich bin stolz, dass wir durch die Partnerschaft mit einem der führenden Cloud Anbieter unseren Kunden ein breites Portfolio anbieten und so unsere Position als Cloud Distributor noch weiter ausbauen und stärken können.“

Neben dem Zugang zum AWS-Partnernetzwerk (APN) können Fachhändler der Tech Data über die AWS Management Console, eine einfache und intuitive browserbasierte Benutzeroberfläche, Kundenkonten erstellen und verwalten, Berechtigungen managen und Unterstützung für die fortlaufende Optimierung der AWS Ressourcen in Anspruch nehmen. Fachhändler profitieren von der Tech Data StreamOne Enterprise Solutions Plattform, indem sie eine zentrale Verwaltung aller Cloud-Produkte und –Services in Echtzeit nutzen können, die ihnen u.a. transparente Umsatzübersichten, detaillierte Verbrauchsanalysen und konsolidierte Abrechnungen bietet. Dimi Rogatchev, StreamOne Verantwortlicher bei Tech Data Germany & Austria resümiert: „Endkunden in Österreich erhalten somit die Möglichkeit, On-Premise Technologien und AWS Cloud Services aus einer Hand bei unseren Tech Data Vertriebspartnern beziehen zu können“.