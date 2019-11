„The Inside Man“ jetzt auch auf Deutsch

So kann man auch Inhalte vermitteln: The Inside Man ist eine im Netflix-Stil produzierte TV-Serie, die die über die Security-Awareness-Training-Plattform von KnowBe4 dem Zuschauer richtiges Verhalten im Kampf gegen Cyberkriminalität vermittelt. [...]

Um die Wichtigkeit von Security Awareness zu vermitteln, hat KnowBe4 die Serie „The Inside Man“ kreiert. Ende September wurde sie mit dem Silver Dolphin der Cannes Corporate Media & TV Awards 2019 ausgezeichnet. Jetzt bringt KnowBe4 die Security-Awareness-Serie auch in deutscher Synchronfassung heraus.

„The Inside Man setzt neue Maßstäbe bei der Mitarbeitersensibilisierung. Wir versetzen die Zielgruppe in eine viel bessere emotionale Stimmung, um Wissensinhalte aufzunehmen und Verhalten zu ändern“, sagt Christine Kipke, Managing Director und Kreativdirektorin exploqii/KnowBe4 DACH. Die hundertprozentige KnowBe4-Tochter exploqii mit Sitz in Berlin produziert aktuell „The Inside Man“ in acht Synchronfassungen. Ab sofort biete man auch die deutsche Sprachfassung in der Trainingsbibliothek an, freut sich Kipke.

Die Serie handelt von einem IT-Sicherheitsanalysten, der sich unter falscher Identität eine Stelle in einem großen Unternehmen in Großbritannien ergaunert und sich in die internen IT-Systeme einschleust. Ziel seines Auftraggebers ist es, das Unternehmen auf diese Weise zu Fall zu bringen.

Von Social Engineering über Passwörter bis zu Phishing – „The Inside Man“ deckt ein weites Spektrum an Angriffsmöglichkeiten und Bedrohungen ab und zeigt in den zwölf Folgen der ersten Staffel, wie einfach Angreifer in Sicherheitsstruktur und Netzwerk eines Unternehmens eindringen können. Noch wichtiger aber ist, dass es sich meistens um menschliche Versäumnisse gegenüber Social-Engineering-Attacken handelt.

Übrigens: Wem die erste Staffel gefallen hat, der darf sich über die Nachricht freuen, dass die zweite Staffel bereits abgedreht ist.

