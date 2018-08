Thermomix bringt die digitale Transformation in heimische Küchen

Mit dem Cook-Key hat Thermomix ein smartes Accessoire für die All-in-one-Küchenmaschine auf den österreichischen Markt gebracht, das es erlaubt, das Gerät per WLAN mit dem Thermomix Rezept-Portal Cookidoo zu synchronisieren. [...]

Was vor einigen Jahren noch Zukunftsmusik war, ist heute für immer mehr Menschen vorstellbar – und gelebte Realität: das Wohnen in einem Smart Home, in dem Haushalts- und Multimedia-Geräte mit dem Internet vernetzt sind. Thermomix ermöglicht es seit knapp zwei Jahren, seine Küchengeräte via WLAN mit dem Thermomix Rezept-Portal Cookidoo zu verbinden – ein Angebot, das immer stärker genutzt wird und bestätigt, dass das Thema Smart Kitchen stetig an Bedeutung gewinnt.

Mit dem Cook-Key hat Thermomix ein smartes Accessoire für die All-in-one-Küchenmaschine auf den österreichischen Markt gebracht, das es erlaubt, das Gerät per WLAN mit dem Thermomix Rezept-Portal Cookidoo zu synchronisieren. Nun zieht Vorwerk eine erste große Bilanz, die bestätigt, dass das Kochen tatsächlich im Begriff ist, im digitalen Zeitalter anzukommen. Denn: Die Nutzung des Online-Rezept-Portals Cookidoo ist in Österreich rasant im Wachsen begriffen.

Armin Schwerdtner, Geschäftsführer Thermomix Österreich, erklärt dazu: „Weltweit haben bereits 1,7 Millionen Menschen ihren Thermomix mit dem Internet verbunden. Auch die Österreicher interessieren sich immer mehr für das Thema Smart Kitchen und wünschen sich Küchengeräte, die mitdenken. Während auf Cookidoo in Österreich zwischen August 2016 und August 2017 675.247 Rezepte in individuellen Rezeptlisten angelegt wurden, waren es im Vergleichszeitraum ein Jahr später bereits über eine Million. Rund 27.000 Österreicher nutzen den Cook-Key als Bindeglied zur digitalen Welt. Das sind Zahlen, die für sich sprechen und bestätigen, dass die Alltagsrelevanz von Smart Kitchen deutlich steigt.“

Smart Kitchen als gelebte Realität

Jeden Tag werden hierzulande durchschnittlich 1.479 Rezepte über den Cookidoo-Wochenplaner geplant, während es ein Jahr zuvor noch rund 1.000 waren – das bedeutet einen bemerkenswerten Anstieg um rund 50 Prozent. Auf der heimischen Plattform sind derzeit insgesamt 2.830 Rezepte verfügbar. „Damit könnten Sie sieben Jahre und neun Monate jeden Tag ein anderes Rezept kochen. Im gesamten Cookidoo-Universum gibt es aktuell 38.250 Rezepte. Das wären dann 104 Jahre und neun Monate jeden Tag ein anderes Gericht. Das schaffen Sie nicht in einem Leben“, schmunzelt Schwerdtner.

Das Unternehmen ist überzeugt davon, damit den neuen Bedürfnissen der Konsumenten gerecht zu werden, denn: Laut einer Studie des Linzer market Marktforschungsinstituts setzen sich 59 Prozent der heimischen Häuslbauer intensiv mit dem Thema Smart Home auseinander. Dabei interessieren sich Eigenheimbesitzer hierzulande vor allem für vernetzte Sicherheitssysteme, Beleuchtungen, Heizungen und eben auch Haushaltsgeräte, wie eine Erhebung aus dem Jahr 2017 belegt. „Mit Thermomix, Cook-Key und Cookidoo ist all das längst keine Zukunftsmusik mehr, sondern Realität, die von immer mehr Österreichern in ihren eigenen vier Wänden gelebt wird“, stellt Armin Schwerdtner fest.