TietoEVRY mit dem Insury Award 2020 ausgezeichnet

Unter dem Motto „Meet the Future of Insurance” und dem Hashtag #MOI2020 wurde gestern der Digital Insurance Innovation Day 2020 eröffnet. Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung des Insury Startup Award 2020. Den 1. Platz konnte das Team von TietoEVRY für sich entscheiden. [...]

Der Digitalisierungspartner wurde für seine Innovationskraft und Vorreiterrolle in der Versicherungsbranche per Public Voting ausgezeichnet. „Das für uns sehr erfreuliche Ergebnis wurde im Rahmen des Digital Insurance Innovation Day 2020 bekannt gegeben. Mit unserer Insurance in a Box-Lösung zeigen wir die Innovationskraft von TietoEVRY und unterstützen auch in Österreich Unternehmen aus der Versicherungsbranche dabei, zu digitalen Vorreitern zu werden“, so Philip Urban, der als TietoEVRY Customer Manager die Auszeichnung für das internationale und nationale Team entgegen nehmen konnte.

Neue Chancen für Unternehmen in der Versicherungsbranche

Dass sich Versicherungsunternehmen intensiv mit der digitalen Transformation beschäftigen zeigt auch das breite Themen-Spektrum der Veranstaltung. Neue Technologien wie künstliche Intelligenz, das Internet of Things und viele weitere wurden diskutiert und Lösungen zum Einsatz vorgestellt. Das digitale Startup-Toolkit „Insurance in a Box“ von TietoEVRY ist ab sofort in Österreich verfügbar. Mit der Plattform-Lösung können Versicherungsanbieter neue Technologietrends schnell am Markt einführen und noch schnelleres Wachstum erzielen.