Auf Wachstumskurs: it-sa 2019 bildet IT-Security in vier Messehallen ab

Neue Bezahlmodelle, die globale Vernetzung von Produktionsketten und E-Health – die Digitalisierung verändert, wie wir Leben und Arbeiten. Und sie birgt Gefahren: Cyberkriminelle räumen Bankkonten leer, lassen Fließbänder stillstehen oder erlangen sogar die Kontrolle über medizintechnische Geräte. Die Fachmesse it-sa widmet sich vom 8. bis 10. Oktober 2019 in Nürnberg dem Thema IT–Security.

Zur letzten Ausgabe verzeichnete sie mit 698 Ausstellern und 14.290 Fachbesuchern und Entscheidern neue Bestmarken. Dieses Jahr belegt die it-sa erstmals vier Hallen, um dem weiter wachsenden Interesse nachzukommen. Das begleitende Kongressprogramm Congress@it-sa startet bereits am Vortag, auch in diesem Jahr mit der Jahrestagung der IT-Sicherheitsbeauftragten in Ländern und Kommunen. Ebenfalls bereits am 7. Oktober findet UP19@it-sa statt, die zweite Ausgabe des „CyberEconomy Match-up“ zur it-sa.

Zweistellige Wachstumszahlen

Seit mehreren Jahren zeichnet die it-sa mit zweistelligen Wachstumsraten bei der Aussteller- und Besucherbeteiligung die rasante Entwicklung der IT-Sicherheitsindustrie nach. Bei einer Befragung des Bundesverbands IT-Sicherheit TeleTrusT zur Messe-Präferenz seiner Mitgliedsunternehmen setzte sich die it-sa erneut mit an die Spitze. „Größten Zuspruch der deutschen IT-Sicherheitshersteller finden aktuell die it-sa in Nürnberg und die RSA in San Francisco“, gab der Verband im April bekannt. Ebenfalls steil nach oben zeigt die Kurve der von den beteiligten Unternehmen gebuchten Ausstellungsfläche. „Heute, fünf Monate vor der it-sa 2019, liegt die Standfläche der bisher gemeldeten Aussteller schon über dem Ergebnis der letzten Veranstaltung“, so Frank Venjakob, Executive Director it-sa, NürnbergMesse. Zur it-sa 2019 erweitert die Halle 11.0 die bisherige Hallenkonstellation, um die benötigten Standflächen realisieren zu können.

Umfangreiches Messe- , Foren -und Kongressprogramm

Erste Highlights der it-sa 2019 stehen fest: Wie in den Vorjahren steht mit Startup@itsa jungen Unternehmen eine gesondert ausgewiesene Präsentationsfläche zu attraktiven Konditionen offen. Ein gemeinsamer Messeauftritt von IT-Security-Unternehmen aus dem Baskenland ist der erste internationale Gemeinschaftsstand, der zur it-sa 2019 bereits bestätigt ist. Das Programm der offenen Foren lockt auch in diesem Jahr mit rund 350 erwarteten Vorträgen auf die it-sa: In jeder Halle finden zahlreiche Kurzvorträge der Aussteller statt, die IT-Sicherheitsfragen aus Perspektive von Management und Technik beleuchten. Zu den Höhepunkten zählen die als „it-sa insights“ ausgewiesenen Programmpunkte – produktneutrale Vorträge und Expertendiskussionen von Verbänden und Organisationen – sowie das „International Forum“ als rein englischsprachige Vortragsbühne. Im Mittelpunkt der Forenbeiträge stehen unter anderem rechtliche Fragen und IT-Security-Trends wie der Einsatz künstlicher Intelligenz sowie IT-Sicherheit für Industrie 4.0 und kritische Infrastrukturen. Das begleitende Kongressprogramm startet am 7. Oktober.

Herausforderungen für IT-Sicherheitsverantwortliche werden dabei in mehreren Veranstaltungen aufgegriffen, die verschiedene Aspekte der IT–Security aufgreifen. Die Jahrestagung der IT-Sicherheitsbeauftragten in Ländern und Kommunen macht Congress@it-sa erneut auch zur wichtigen Informationsplattform für Experten in Behörden und Verwaltung.

CyberEconomy Match-up geht in die zweite Runde

Am Tag vor der it-sa treten bei UP19@it-sa zwölf Startups aus dem IT-Sicherheitsbereich an, um potenzielle Investoren in einem Speed-Pitch zu überzeugen. Beim CyberEconomy Match-Up für Startups, Macher und Entscheider darf sich präsentieren, wer vorab die Fachjury überzeugen konnte. Sie bewertet das Gesamtpaket aus Angebot, Unternehmen sowie Vertriebs- und Marketingstrategie. Dem Gewinner des UP19@it-sa Award winkt ein individuelles Coaching und Mentoring durch den Digital Hub Cybersecurity und das Bayerische IT-Sicherheitscluster. Bewerbungen sind bis zum 9. August unter www.it-sa.de/up19 möglich.

