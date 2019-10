Bacher Systems ist bester Arbeitgeber Wiens

Bacher Systems kann jedoch nicht nur mit dem Titel ‚Bester Arbeitgeber Wiens‘ punkten. Das IT-Unternehmen wurde in der Kategorie der mittelgroßen Unternehmen mit dem 2. Platz des ‚Best Workplace Awards‘ ausgezeichnet. [...]

Bacher Systems lebt Mitverantwortung und unterstützt seine Kunden bei IT-Security, Data Infrastructure und Data Analytics. Dass Arbeiten auch Spaß machen kann und gemeinsam an einem Strang gezogen wird, zeigt sich nicht nur im täglichen Miteinander, sondern wird auch nach außen getragen. Dies offenbart etwa die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu, bei deren Ranking Bacher System mit einem Mitarbeiterscore von 4,66 Sternen der Titel „Bester Arbeitgeber 2019“ verliehen wurde.

Bester Arbeitgeber Wiens

„Für uns bei Bacher Systems ist es selbstverständlich, unser Unternehmen familienfreundlich zu führen. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt“, bringt es Geschäftsführer Manfred Köteles auf den Punkt und meint weiter: „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbringen einen Großteil ihrer Lebenszeit im Arbeitsumfeld. Daher ist es uns wichtig, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine motivierende und konstruktive Grundstimmung bringen. Wir freuen uns daher besonders, dass wir als ‚Bester Arbeitgeber Wiens‘ unser Engagement auch nach außen hin sichtbar machen können, um damit im Zuge unseres Employer Brandings die Besten der Besten in unser Unternehmen zu holen. Denn wer bei Bacher Systems arbeitet, will IT und Mitverantwortung leben. Darum wird bei uns Proaktivität gefördert, Raum für Individualität ermöglicht und das tägliche Miteinander partnerschaftlich gestaltet. So ist es auch möglich, dass wir in unserer Arbeit aufgehen und unseren Kunden höchste Qualität garantieren können.“

Platz beim Best Workplace Award

Bacher Systems kann jedoch nicht nur mit dem Titel ‚Bester Arbeitgeber Wiens‘ punkten. Das IT-Unternehmen wurde in der Kategorie der mittelgroßen Unternehmen mit dem 2. Platz des ‚Best Workplace Awards‘ ausgezeichnet. An der Befragung von kununu und dem Büroeinrichtungsverband IBA nahmen rund 16.000 Beschäftigte aus 9.000 Unternehmen in der D-A-CH-Region teil. Davon haben sich 500 Arbeitgeber für den ‚Best Workplace Award 2019‘ qualifiziert. Neben dem Angebot umfassender Gesundheitsprogramme legt Bacher Systems großen Wert auf das Wohlbefinden aller im Unternehmen, und auf eine positive Arbeitsatmosphäre. Dies zeigt sich u.a. in der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung und an der Wahl des Bürostandortes in den Twin-Towers am Wienerberg. „Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind engagierter und damit die Basis für zufriedene Kunden“, sieht Köteles im Engagement des IT-Dienstleisters einen wichtigen Vorteil im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern.