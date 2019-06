Betrug bei Online Brokern – wie Sie unseriöse Anbieter erkennen

Unseriöse Online-Trader verursachen derzeit enormen Schaden im Web. So finden Sie die Schwarzen Schafe. [...]

Aufgrund der besseren Verfügbarkeit sind viele Dienste die früher ganz oder teilweise offline angeboten worden sind, ins Web abgewandert. Einer dieser Bereiche ist der Handel mit Wertpapieren wie Aktien, Fonds, ETFs und anderen Finanzprodukten. Die meisten Anleger eröffnen Ihr Depot nicht mehr bei einer Filialbank, sondern greifen auf Online Broker zurück. Dass hier aber nicht immer mit sauberen Mitteln gespielt wird, ist mittlerweile kein Geheimnis. Gemeinsam mit den Experten der auf Online Broker spezialisierten, österreichischen Finanzplattform onlinebrokeroesterreich.com, ist ein Leitfaden entstanden, welcher einerseits die Methoden betrügerischer Anbieter aufdeckt, andererseits aber auch Tipps zur effektiven Erkennung gibt.

Wie neue Kunden akquiriert werden

Die Mittel der Wahl, wenn es um Online-Betrug geht, sind Werbeanzeigen. Trotz mittlerweile strenger Prüfung der großen Plattformen wie beispielsweise Facebook gelangen immer wieder Anzeigen durch den Filter, welche eigentlich nicht durchkommen sollten.

Andere Möglichkeiten, potenzielle Nutzer zu erreichen, sind automatisierte Nachrichten in den sozialen Netzwerken, oder, man mag es kaum glauben: auf offline Veranstaltungen.

So kann es beispielsweise heißen, dass ein noch nie zuvor dagewesenes, innovatives Produkt“ veröffentlicht worden ist, mit dem es möglich sei, „ohne viel Aufwand große Erträge zu generieren“.

Bei diesem „Produkt“ handelt es sich meist um sogenannte „Trading-Bots“, welche ein bestimmtes Asset automatisiert handeln. Dass die Software in Wirklichkeit nicht so funktioniert wie angepriesen, erfährt man oft erst, wenn es zu spät ist.

Achten Sie auf fragwürdige Versprechungen

Ein Merkmal unseriöser Online Broker, sind Versprechungen in finanzieller Hinsicht. Sollten Sie in einer Werbeanzeige oder auf der Webseite selbst Dinge wie „sicheres Investment“ oder „hohe Gewinne möglich“ lesen, ist das bereits ein Indiz dafür, dass Sie von diesem Anbieter Abstand nehmen sollten.

Bestimmte Finanzprodukte stehen bei Betrügern hoch im Kurs

Sie werden bei betrügerischen Anbietern selten „langweilige“ Finanzprodukte wie Aktien, Anleihen, ETFs oder Fonds vorfinden. Diese Finanzprodukte lassen sich schlecht verkaufen, da hier große Kurssprünge selten sind.

Anders dagegen bei Finanzprodukten wie Kryptowährungen (zum Beispiel Bitcoin), Devisen im Allgemeinen (Forex) sowie dem Finanzinstrument CFDs (Contracts for Difference).

Auch wenn es sich bei all dem um an sich völlig legitime Handelsprodukte handelt, lässt sich damit viel mehr Faszination und Hoffnung erzeugen als es bei anderen Assets der Fall ist. Das liegt daran, dass es bei Hebelprodukten sowie volatilen Finanzprodukten wie Kryptowährungen tatsächlich zu hohen Kurssprüngen kommen kann. Das wiederum wird aber nur durch das erhöhte Risiko möglich.

Gewinne werden nicht ausbezahlt

Die Masche ist einfach: Es werden große Versprechungen gemacht, welche Trader zur Einzahlung noch größerer Beträge bewegen sollen. Da dies die wenigsten sofort machen werden, wird im Vorfeld Vertrauen aufgebaut.

Es beginnt meist mit einem freundlichen Gespräch, einem professionell gestalteten Webauftritt und oftmals auch einem präparierten Demokonto. Im Demo-Modus wird einem virtuelles Geld zur Verfügung gestellt, mit welchem man Handeln kann. Manche Trades verliert man, manche gewinnt man. Unterm Strich läuft es aber ziemlich gut und das virtuelle Handelskonto beginnt sich zu füllen.

Nun setzt beim Trader rasch ein Denkprozess ein, der zu einer fatalen Entscheidung führen kann: „Was, wenn ich einen realen Account gehabt hätte?“. So wird im Anschluss echtes Geld eingezahlt, was zu Anfang auch recht gut funktioniert. Zumindest auf dem Papier. Die Ernüchterung folgt bei der Auszahlung. Gründe seitens des Brokers, nicht auszuzahlen, können sein:

Es gäbe derzeit technische Probleme, um die man sich allerdings rasch kümmern werde.

Die Auszahlungsgrenze liegt höher. Um eine Auszahlung durchführen zu können, muss weiter getradet werden.

Plötzlich ist kein Login mehr möglich oder die Webseite ist offline.

Es gab sogar schon Fälle, wo ein Konto deutlich im Plus stand und am nächsten Tag eine große Null zu sehen war. Beim Konfrontieren des Supports mit dem Fall „könne man nichts feststellen, werde den Fall aber untersuchen“.

Präparierte Trading-Software im Einsatz

Die Software, welche zum Simulieren der Trades verwendet wird, ist in den meisten Fällen im Grunde funktionslos und die Kursverläufe nicht echt. So lässt sich für den betrügerischen Anbieter genau festlegen, welche Trades ins Minus und welche ins Plus laufen sollen.

Würde man beispielsweise den echten Chart des Währungspaares EUR/USD mit dem der präparierten Software vergleichen, so würde man feststellen, dass die Kursverläufe überhaupt nicht zueinander passen und stark abweichen.

Warum werden die Hintermänner nicht erwischt?

Die Hintermänner sitzen oft in Ländern, in denen Behörden nicht kooperieren. Andererseits wird aber auch alles getan, damit der genaue Aufenthaltsort gar nicht erst herausgefunden werden kann: Dies reicht von anonym gehosteten und abgeschirmten Webauftritten über die Schleusung des Kapitals durch mehrere Zahlungsanbieter, um die Spur so gut wie möglich zu verwischen. Bevor eine Behörde richtig tätig wird, sind die unseriösen Broker auch schon wieder von der Bildfläche verschwunden.

So unterscheiden Sie seriöse von unseriösen Brokern

Auch wenn es nicht immer einfach ist, so gibt es einige deutliche Hinweise darauf, ob es sich um einen seriösen oder unseriösen Anbieter handelt:

Positiv: Es gibt gängige Zahlungsmethoden wie beispielsweise PayPal oder SEPA-Überweisungen. Unseriöse Broker bevorzugen die Einzahlung mit Western Union oder Paysafecard und lassen leichter nachverfolgbare Zahlungsarten außen vor.

Positiv: Es gibt ein Impressum und der Sitz ist in der EU. Sollte der Broker nicht in der EU sitzen, nehmen Sie davon Abstand, sich anzumelden. Die Auswahl europäischer Anbieter ist groß genug.

Negativ: Es ist von „automatischen Trades“ in Kombination mit Renditeversprechen die Rede.

Negativ: Der Support spricht gebrochenes Deutsch und auf der Webseite sind auffällig viele Rechtschreibfehler zu finden.

Negativ: Der Broker ist NICHT durch die FMA, BaFin, CySec oder FCA beaufsichtigt.

Negativ: Es sind keine Risikohinweise zu finden. So ist es für CFD-Broker mittlerweile zum Beispiel verpflichtend anzugeben, wie viele der Konten von Privatanlegern im Minus sind. Auch in Österreich gibt es ein entsprechendes Gesetz.

Negativ: Es werden gewisse Finanzprodukte zu positiv dargestellt („marktschreierisch“; kein Ausgleich durch negative Eigenschaften).

Sollten sich Leser bei einem bestimmten Broker unsicher sein, können diese zur Einschätzung an onlinebrokeroesterreich.com gesendet werden. Das Team untersucht den jeweiligen Anbieter auf auffällige Merkmale sowie einer aktiven Beaufsichtigung durch eine Regulierungsbehörde. Der Service wird im Sinne der Betrugsvorbeugung kostenlos angeboten.