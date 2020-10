CIO der „Dekade“ in DACH Region gewählt

Rund 300.000 Stimmen wurden abgegeben. Das Ergebnis: SPAR ICS, SBB und FORCAM stellen die CIOs des Jahrhunderts. [...]

Mit über 300.000 Stimmabgaben erwies sich das DACH-weite IT-Community Voting zum Confare CIO OF THE DECADE als gelungene Öffentlichkeitsarbeit für den Berufsstand des IT-Managements und zeigte, dass IT-ManagerInnen nicht nur Technologie, sondern auch Menschen bewegen. Die KandidatInnen lieferten sich bis zuletzt ein spannendes Kopf an Kopf rennen. Am 20. Oktober wurden sie nun in Frankfurt ausgezeichnet: die beliebtesten CIOs des Jahrzehnts.

Foto von links nach rechts: Peter Kummer (SBB), Brigitte Falk (FORCAM), Michael Ghezzo (Confare), Andreas Kranabitl (SPAR ICS)

Die ursprünglich auf dem Bierdeckel entstandene Initiative von Confare in Zusammenarbeit mit EY holte unterschiedlichste Führungskräfte vor den Vorhang. Party Crasher, Bahnbrecher, Quarterback, Olympionike, Querdenker, Kapitän oder Revolutionär. Eines verbindet sie: Jeder drückt der Rolle einen individuellen Stempel auf und trägt dazu bei, das Rollenbild des CIO für das kommende Jahrzehnt zu formen.

Die Preisträger

Peter Kummer ging als SBB CIO ins Rennen um die prestigeträchtige Auszeichnung und nahm den Award in seiner neuen Rolle als Leiter Infrastruktur und Mitglied der Konzernleitung entgegen. Der Schweizer sieht den Award als Wertschätzung der Teamleistung der gesamten SBB-Crew: „Die SBB hat im IT-Markt eine positive Resonanz als Arbeitgeberin und wir registrieren sehr gute Fortschritte bei den Zufriedenheitswerten unserer Mitarbeitenden und Auftraggebern. Solche Awards bestärken uns, dass wir gut unterwegs sind und spornen uns weiter an.“

Brigitte Falk, international erfahrene IT-Managerin aus Deutschland, verantwortet die interne IT und das digitale Marketing zur Leadgenerierung bei FORCAM. Sie stand stellvertretend für alle Frauen in der IT auf der Bühne und untermauert mit dieser Auszeichnung ihre Vorbildwirkung: „Ich weiß, dass dieser Preis auch ein Ansporn für viele junge Frauen ist, in ihren Berufsfeldern nach den Sternen zu greifen. Ich möchte damit auch Mut machen, ungewöhnliche Wege zu gehen. Und da geht es eben nicht immer aufwärts auf einer imaginativen Karriereleiter. Erfolg ist selten ein «over-night-success». Da muss man oftmals mindestens eine Dekade daran arbeiten. Deswegen gefällt mir der Titel besonders gut.“

Go for Gold. Für SPAR ICS Geschäftsführer Andreas Kranabitl ist die Auszeichnung eine Goldmedaille für das gesamte ICS-Team. Denn um in einem herausfordernden, innovativen Unternehmen erfolgreich zu arbeiten braucht es neben Erfahrung und Leidenschaft auf jeden Fall auch ein perfektes Team. Das sind aus seiner Sicht die Schlüsselfaktoren für seinen Erfolg.

„Mit dieser Community Initiative ist es uns gelungen, die Aufgaben des CIO in den Fokus zu rücken und zu zeigen, wie wichtig der Beitrag des CIO für sein Unternehmen, Ecosystem und für die Wirtschaft im DACH-Raum wirklich ist“, so Michael Ghezzo. „Bei allen wichtigen Herausforderungen der nächsten Jahre spielt IT eine wichtige Rolle. Es war uns ein wichtiges Anliegen Awareness für die gesellschaftliche Bedeutung der CIO Rolle zu schaffen.“

Neben den erstplatzierten des Votings holte Confare auch die Top Ten des jeweiligen Landes auf die Bühne:

Deutschland

Catalin Barbulescu, Bofrost

Markus Bentele, MAHLE

Michael Fichtner, FC Bayern

Peter Meyerhans, Drees & Sommer

Alexander Möller, Island Labs

Bernd Rattey, Deutsche Bahn

Sinanudin Omerhodzic, Aldi Nord

Anke Sax, dwpbank

Österreich

Jürgen Bader, Austria Wirtschaftsservice

Marcus Frantz, ÖBB

Michael Göbharter, Hofburg Wien

Hannes Gutmeier, Soravia

Anton Leitner, NÖM

Birgit Unger, MEDIAPRINT

Christoph Schmutz, CEYOND

Günther Tschabuschnig, ZAMG

Thomas Zapf, VERBUND

Schweiz

Alexander Bockelmann, Baloise

Andreas Fitze, SwissCognitive

Markus Guggenbühler, Manor

Christoph Heidler, SGS

Rolf Herzog, CT Cinetrade

Peter Kummer, SBB

Martin Schellenberg, Stadt Zürich

Sascha Schick, Amcor

Frederik Thomas, Search & Co.

Konrad Zöschg, Flughafen Zürich