Die besten IT-Manager Österreichs

Alexander Bockelmann, CDO von UNIQA Österreich, und Martin Buresch, CIO von Kwizda, wurden im Rahmen des Confare CIO Awards 2018 von einer Expertenjury als CIOs des Jahres ausgezeichnet. [...]

Confare hat als Höhepunkt des heurigen CIO & IT-Manager Summit in Zusammenarbeit mit EY Österreich und der COMPUTERWELT bereits zum 11. Mal die besten IT-Manager des Landes mit dem wichtigsten Award der IT-Branche ausgezeichnet – dem Confare CIO Award. Die Gewinner und somit CIOs des Jahres sind Alexander Bockelmann, Chief Digital Officer und Mitglied des Vorstands bei UNIQA Österreich Versicherungen AG, in der Kategorie Großunternehmen und Martin Buresch, CIO der Kwizda Holding GmbH, in der Kategorie Mittelstand. Des Weiteren wurden die CIOs von Christof lndustries GmbH, ÖBB Technische Services GmbH, Porsche Informatik, SIGNA Informationstechnologie GmbH und Stadtwerke Judenburg AG als Top CIOs 2018 geehrt.

Der begehrte CIO Award wird an IT-Manager verliehen, die durch Innovation und Kreativität das Business und die Digitalisierung in ihrem Unternehmen vorantreiben und soll die Bedeutung der IT für den Unternehmenserfolg herausstreichen. Wer die besten IT-Manager des Landes sind, bestimmt eine hochkarätige Jury unter der Leitung von EY Österreich, die aus Experten, Branchenprofis und den beiden CIOs des Jahres 2017, Andreas Kranabitl, SPAR, und Christian Pfundner, Schrack Technik, besteht.

Schlüsselfigur CIO

Michael Ghezzo, Confare-Gründer und Initiator des CIO Awards über den Preis: „Der CIO Award verändert die Wahrnehmung, mit der auf die interne IT geschaut wird. Der CIO ist eine Schlüsselfigur bei der Digitalen Transformation von Unternehmen. Eine Geschäftsführung, die das nicht wahrnimmt und nutzt, vergibt Chancen, die für das langfristige Bestehen des Unternehmens entscheidend sein können. Es geht um Wertschätzung für einen Berufsstand genauso wie darum, von den Besten zu lernen und sich inspirieren zu lassen. Somit leistet der CIO Award einen wichtigen Beitrag für die Innovationsfähigkeit und damit die Zukunftssicherheit der heimischen Unternehmen.“

Auch Juryvorsitzender Ali Aram, Partner bei EY Österreich, hebt die Business-Bedeutung des Confare CIO Awards hervor: „IT ist kein Selbstzweck, sondern ein potenter Hebel zur Umsetzung ambitionierter geschäftlicher Vorhaben. EY gestaltet den CIO Award mit, um jene Persönlichkeiten, die diesen Hebel für ihre Unternehmen besonders erfolgreich zum Einsatz gebracht haben, zu ehren. Die transparente Bewertung durch eine unabhängige Expertenjury stellt eine faire Beurteilung in den Vordergrund und ist somit die richtige Basis, um den Berufsstand zu fördern und seine Bedeutung hervorzuheben. Wir freuen uns, dazu beizutragen.“

IT ist Business und Business ist IT

CIO des Jahres 2018 Alexander Bockelmann vertritt seit 1. Jänner 2018 die Digitalisierungsagenda der größten österreichischen Versicherung UNIQA als Mitglied des Vorstandes. Die Jury war vor allem davon begeistert, wie mutig er die Transformation, Modernisierung und Zukunftsorientierung des Unternehmens anpackt. „Der Confare CIO Award ist eine sehr schöne Möglichkeit von den CIO-Kollegen aus unterschiedlichsten Industrien zu lernen. Nicht nur der Gewinner, sondern alle Finalisten haben in der Vergangenheit tolle Beispiele und Erfolge gezeigt, wie man als CIO in seinem Unternehmen über das klassische Rollenverständnis hinaus Wert schaffen und seinen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens beitragen kann“, kommentiert Bockelmann die Auszeichnung. „Heutzutage ist die IT das Business und das Business die IT. Klassische Funktionsgrenzen verschwimmen in einer digitalen Welt. Aktionen wie der Confare CIO Award zeigen auch immer mehr, wie die Geschäftsstrategie von und durch die CIOs geprägt wird und hoffentlich hilft dies, das Bild des CIO als wesentliche Business-Funktion im Unternehmen weiter zu entwickeln.“

Award als Vertrauensbasis

Auch der zweite CIO des Jahres 2018 Martin Buresch von Kwizda arbeitet zusammen mit seinem CFO Reinhard Mahr daran, dass das Unternehmen im digitalen Business erfolgreich ist. Gemeinsamen werden neue Business-Chancen und Innovationen initiiert und umgesetzt, immer mit Augenmerk auf den Kunden. Das macht ihn in den Augen der Jury zum CIO des Jahres 2018. „Die Auszeichnung bedeutet in hohem Maße eine Wertschätzung der Peers und der mit den Themenstellungen der Entwicklung von IT-Organisationen beschäftigten Experten. Es hilft enorm, wenn diese Außensicht die internen Anstrengungen bestätigt“, sagt Buresch zur Auszeichnung als CIO des Jahres 2018. „Die reine Innensicht kann so gestärkt werden und die Basis für gestärktes Vertrauen bilden, dass man den richtigen Weg eingeschlagen hat. Darüber hinaus sind die Kriterien, die dem Award zugrunde liegen, ein Maßstab für die Entwicklungsrichtung die eine moderne IT-Organisation heute einschlagen muss.“

Fünf weitere Top IT-Manager

Neben den zwei CIOs des Jahres wurden Gerald Danko (ÖBB Technische Services), Franz Hillebrand (SIGNA Informationstechnologie), Manfred Immitzer (Porsche Informatik), Josef Kormann (Christof lndustries) und Michael Puch (Stadtwerke Judenburg AG) als Top CIOs 2018 ausgezeichnet.

„Der CIO Award bedeutet für mich eine tolle Chance, wirkliche Wertschätzung und Anerkennung für die Leistungen der eigenen Organisation zu bekommen. Darüber hinaus bietet der CIO Award aus meiner Sicht eine gute Plattform um Informationstechnologie verstärkt als Gestaltungsinstrument von Unternehmen und damit der gesamten Wirtschaft zu positionieren“, freut sich Manfred Immitzer, Geschäftsführer und Chief Digital Officer bei Porsche Informatik über die Auszeichnung.

Auch Franz Hillebrand, Geschäftsführer der SIGNA Informationstechnologie GmbH betont die Wichtigkeit der Auszeichnung: „Der CIO Award ist die Anerkennung der Leidenschaft für unseren Beruf, für die Leidenschaft mit Menschen zu arbeiten und – noch viel wichtiger – eine Anerkennung für das gesamte Team hinter dem CIO.“

Der 12. CIO & IT-Manager Summit findet übrigens am 3. und 4. April 2019 statt. Einreichungen für den dazugehörigen CIO Award 2019 sind bis zum 31. Januar 2019 möglich. Die Einreichungsunterlagen werden ab Sommer 2018 auf www.cioaward.at zur Verfügung stehen.