Emotet machte fast zwei Drittel aller bösartigen Payloads aus

Proofpoint hat seinen neuesten Threat Report für das erste Quartal 2019 veröffentlicht. Dem Bericht zufolge konnten die Experten von Proofpoint beobachten, dass sich Emotet hinsichtlich seiner ursprünglichen Klassifizierung stark verändert hat. [...]

So entwickelte er sich von einem reinen Banking-Trojaner hin zu einem Botnetz, das Credential Stealern, eigenständigen Downloadern und Remote-Acces-Trojanern (RATs) zunehmend den Rang abläuft. Das Unternehmen stellte in seiner neuesten Untersuchung in diesem Zusammenhang fest, dass hinter 61 Prozent aller im ersten Quartal dieses Jahres beobachteten bösartigen Payloads nur ein einziger Akteur steckte: Die Betreiber des Emotet-Botnetzes.

Ein Beleg für die Popularität von Emotet ist vor allem die anhaltende Zunahme von Angriffen mit gefährlichen URLs – verglichen mit Attacken, die auf schädliche Datei-Anhänge setzen. Proofpoint konnte im Rahmen seiner Untersuchung für das vergangene Quartal belegen, dass bösartige URLs in E-Mails diejenigen mit gefährlichen Datei-Anhängen um etwa das Verhältnis fünf zu eins überstiegen. Damit wuchs diese Art von Bedrohung um 180 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2018 an. Ein Großteil dieses Aufkommens an Cyberbedrohungen, sowohl insgesamt als auch im Hinblick auf die Verbreitung bösartiger URLs in Nachrichten, wurde durch das gleichnamige Emotet-Botnet verbreitet.

„Die extremen Veränderungen, die Emotet hinsichtlich seiner Verbreitung aber auch bezüglich seiner Wandlung hin zu einer neuen Bedrohungs-Klasse vollzog, zeigt, wie schnell Cyberkriminelle neue Tools und Techniken über verschiedene Angriffstypen hinweg anpassen, um ihre Attacken erfolgreich zu monetarisieren“, erklärt Sherrod DeGrippo, Senior Director of Threat Research and Detection bei Proofpoint. „Um sich bestmöglich vor der sich schnell wandelnden Bedrohungslandschaft zu schützen, ist es wichtig, dass Unternehmen einen Sicherheitsansatz verfolgen, bei dem der Mensch im Vordergrund der Betrachtung steht. Bei diesem Ansatz müssen insbesondere die am häufigsten angegriffenen Mitarbeiter vor Attacken geschützt werden. Hier ist es wichtig, dass gerade diese Nutzer intensiv geschult werden und dass der betreffende Ansatz auch den Schutz vor Social-Engineering-Angriffen via E-Mail, Social Media und Internet generell umfasst.“

Die wichtigsten Ergebnisse der Analyse