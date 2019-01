Faltbar und schlank: Das waren die CES-Highlights 2019

Vor einigen Tagen ist im US-Zockerparadies Las Vegas die Consumer Electronics Show, kurz CES, zu Ende gegangen. Nachfolgend die wichtigsten, innovativsten und witzigsten Neuerungen. [...]

Vom 8. bis zum 11. Jänner fand in Las Vegas die Consumer Electronics Show statt. Mit insgesamt 4.500 Ausstellern ist sie die weltweit größte Fachmesse für Unterhaltungselektronik und gilt gemeinhin als „Trendindikator“ für das kommende Jahr. Das waren die Highlights.

LG rollt weiterhin Fernseher aus – und Apple macht auf Grenzöffnung

Traditionell spielen Fernseher eine große Rolle an der CES. So auch dieses Jahr: Der südkoreanische Hersteller LG präsentierte den sogenannten „Signature OLED TV R“. Das Spezielle am 65 Zoll großen Fernseher: Er lässt sich komplett aufrollen und verschwindet anschließend in einer Box. Sah man schon letztes Jahr? Nun ja, nicht ganz: In diesem Jahr ist die ganze notwendige Technologie in dem Screen bereits verbaut und die „Hülle“, in die er sich einrollen lässt, beherbergt ein 4.2-Soundsystem mit 100 Watt Ausgangsleistung. Aktuell sind noch keine Preise und Verfügbarkeiten bekannt, diese werden allerdings noch folgen, wie LG mitteilte.

Die Mitbewerber der Südkoreaner ergehen sich derweil in 8K-Technologie, die auch an der IFA 2018 bereits ein Thema war. Zweifellos schön anzusehen, mangels 8K-Content auf dem Markt aber leider nur mit Upscaling-Inhalten bespielbar. Das tatsächlich Spannende dabei: die neue Bildtechnologie von Samsung. „MicroLED“, so die Bezeichnung dafür, rüstet die Displays mit mikroskopisch kleinen Leuchtdioden aus, wovon jede einzelne ausschließlich mit der Darstellung eines einzelnen Pixels betraut ist. Samsung zeigte sich vor allem stolz darauf, dass damit die berühmten „Einbrenneffekte“ Tempi passati seien und für bessere Helligkeit, Farbdarstellung und Kontraste sorgen sollen, als dies OLED, und somit auch jede andere Bildtechnologie, tut. Apropos Bildtechnologie: Diesbezüglich trumpft Panasonic auf. Dessen neues TV-Flaggschiff nimmt sich nämlich aus der Formatdebatte raus und unterstützt sowohl HDR10+ als auch Dolby Vision. Ein guter Schritt, der uns hoffen lässt, dass die Mitbewerber folgen werden. Für Aufmerksamkeit sorgte auch Apple – was insofern interessant ist, als dass die Kalifornier gar nicht als Aussteller an der CES auftraten. Wie Cupertino verlauten ließ, lassen sich dank AirPlay 2 nun iTunes-Inhalte direkt vom Apple-Device (iPhone, iPad …) auf Fernseher anderer Hersteller streamen – die hauseigene Settop-Box Apple TV sei dafür nicht mehr notwendig. Unter anderem findet diese Kooperation mit Samsung, Sony und LG statt – weitere Partner sind angekündigt. Smartphones: Mittelklasse verschwindet zusehends – gefaltet wird auch hier Abgesehen davon, dass die Big Player auf dem Smartphone-Markt ohnehin längst eigene Launch-Events veranstalten, findet nur knapp zwei Monate nach der CES der Mobile World Congress, kurz MWC, statt. Daher sind nennenswerte Smartphones-News an der CES rar. Eine Ausnahme bildet zum Beispiel Honor: Die Huawei-Tochter zeigte das View 20. Dieses verzichtet auf die klassische Notch, setzt für die Frontkamera nur einen Cut-out ein. Ganze 25 Megapixel und eine ƒ/2.0-Blende sind dort verbaut. Neben Android 9 setzt Honor auf das neue Interface Honor Magic UI, das auch KI-Features unterstützt. Als CPU wird der Kirin 980 verbaut. Am 21. Jänner findet der offizielle Europa-Launch statt. Ebenfalls aufgefallen ist LGs neuste Kreation: Das V40 ThinQ fällt vor allem mit seiner Fünffachkamera auf. Das Triple auf der Rückseite besteht aus einem Telefoto-, einem Superweitwinkel- und einem Standardsensor. Der Multimediaprozessor Adreno 630 sowie 6 GB RAM sollen für genügend Grafik- sowie Rechenleistung für mobile multimediale Aufgaben sorgen. Allerdings wurde den Geräten in diesem Jahr die Show von einem Exoten gestohlen: Das chinesische Unternehmen Royole zeigte das Smartphone „FlexPai“: Ein Smartphone mit OLED-Display, das sich komplett zusammenfalten lässt. Freilich ist es optisch ein typisches Erst-Generationen-Gerät, wenig praktisch, optisch keine Zierde – und in die „falsche“ Richtung gefaltet. Allerdings zeigt Royole damit einen Weg auf, die überbordenden Gerätegrößen zu vermeiden und dennoch ausreichend große Displays herstellen zu können.