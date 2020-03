Warten auf Umbruch im Einzelhandel

Epson-Studie: 75 Prozent der europäischen Kunden würden ihr Einkaufsverhalten ändern, wenn das Shoppen in Läden interessanter wäre. [...]

So manches Handelsunternehmen hat mit einer Flaute im Absatz zu kämpfen. Dabei können Technologien dazu beitragen, das Geschäft neu zu beleben. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass der Erlebnischarakter entscheidend für den Erfolg eines Handelshauses ist, wenn es darum geht, das Einkaufsverhalten der Kunden zum Positiven zu ändern. Ein stärker erlebnisorientierter Einzelhandel könnte Verbraucher sogar dazu motivieren, vermehrt Läden in Einkaufsstraßen aufzusuchen und Online-Riesen und Internetshopping den Rücken zu kehren. Eine Umfrage ergab, dass drei Viertel der Befragten (75 Prozent) ihr Einkaufsverhalten ändern würden, wenn mehr Geschäfte in Haupteinkaufsstraßen Erlebnischarakter hätten. Bei der Generation Z waren es sogar 81 Prozent, bei Millennials 80 Prozent.

Eine aktuelle europäische Studie mit dem Titel „The Experiential Future“, von Epson in Auftrag gegeben, zeigt den Wert immersiver und erlebnisorientierter Umgebungen für die Zukunft des Einzelhandels und der Geschäfte in Einkaufsstraßen. Das gilt insbesondere für die jüngere Klientel, denn fast sieben von zehn Millennials (67 Prozent) würden eher in einem Laden einkaufen, wenn ihnen dort etwas geboten würde, gefolgt von 65 Prozent bei der Generation Z, 58 Prozent bei der Generation X und 52 Prozent bei den Babyboomern.

Diese Ergebnisse zeigen eine klare Chance für den Einzelhandel, erlebnisorientiertes Shopping zu seinen Gunsten einzusetzen. Von Projektionsmapping und Hologrammen bis hin zu Gestensteuerung und Bewegungs- und Gesichtsverfolgung können und sollten Händler immersive Technologien einsetzen, um den Kunden beeindruckende und begeisternde Einkaufsumgebungen zu schaffen.

„Neue Technologien verändern die Art und Weise, wie Einzelhändler mit ihren Zielgruppen kommunizieren. Dabei sind Technologien, die zur Schaffung immersiver Umgebungen eingesetzt werden, nicht mehr nur ein Nice-to-have. Einzelhändler müssen neue Methoden nutzen, um ihre Geschäfte auf die sich wandelnden Anforderungen neu auszurichten. Auf diese Weise schaffen sie sich einen dauerhaften Wettbewerbsvorteile. Zusätzlich sind immersive, erlebnisreiche Einkaufsumgebungen ein starker Motor, das Geschäft weiter auszubauen“, erklärt Jörn von Ahlen, Leiter Marketing der Epson Deutschland GmbH.

Weiterführende Informationen zu der Umfrage

Arlington Research führte in 26 Ländern Marktstudien mit einer Gesamtzahl von 9.750 Erwachsenen im Alter von 16 bis 65 Jahren durch, die in den vorausgegangenen 12 Monaten eine Veranstaltung oder Show besucht hatten, die in einer Drop-down-Liste aufgeführt war. Folgende Märkte wurden in die Untersuchung einbezogen: Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Portugal, Republik Irland, Niederlande, Belgien, Türkei, Griechenland, Norwegen, Dänemark, Finnland, Schweden, Tschechische Republik, Slowakei, Estland, Polen, Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Israel, Vereinigte Arabische Emirate und Marokko. Die Studien sind in jedem der untersuchten Länder repräsentativ für Erwachsene im Alter von 16 bis 65 Jahren.