Wie die COVID-19-Pandemie die digitale Transformation in der Cybersicherheit beschleunigt

Zahlreiche Unternehmen haben als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ihre Budgets für IT-Sicherheit erhöht und auch ihre IT-Teams vergrößert. Das ist das Ergebnis einer aktuellen, internationalen Umfrage von Microsoft unter knapp 800 Führungskräften aus Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten in Deutschland, Indien, Großbritannien und in den USA. [...]

Als größte Herausforderung für die Cybersicherheit in der Pandemie sehen Führungskräfte, ihren Beschäftigten sicheren Zugang zu Ressourcen, Apps und Daten zu ermöglichen. Viele Unternehmen mussten die Limits ihrer Sicherheitskonzepte erweitern, besonders falls diese zuvor auf konzerneigene Geräte, physischen Zugang zu Gebäuden und begrenzten Zugriff aus der Ferne aufgebaut waren. Dieser Paradigmenwechsel zeigt sich besonders in den Einschränkungen der grundlegenden Authentifizierung mit Benutzernamen und Passwörtern. Unsere Umfrage zeigt, dass im internationalen Durchschnitt die meisten Sicherheitsinvestitionen während der Pandemie in Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) geflossen sind.

Phishing-Angriffe in der Pandemie das größte Sicherheitsrisiko

Unter den Top-5-Investitionen nannten die Befragten neben MFA auch Endpunkt-Schutz, VPN, Weiterbildungen für die Beschäftigten sowie Anti-Phishing-Technologie. Die Microsoft Threat Intelligence-Teams haben bereits Anfang März von einem Anstieg der Angriffe in der Pandemie berichtet, als Cyberkriminelle bereits bekannte Betrugs- und Malware-Attacken mit COVID-19-Themen als Köder gestartet haben.

Unternehmen berichten nun übereinstimmend, dass in diesem Zeitraum Phishing-Angriffe die größte Cyberbedrohung waren: 90 Prozent der Befragten gaben an, dass Phishing-Angriffe ihre Organisation beeinträchtigt haben. Mehr als die Hälfte antwortete, dass das Öffnen einer Phishing-E-Mail das risikoreichste Verhalten war, das sie beobachten konnten. 28 Prozent der Befragten gaben an, dass die AngreiferInnen mit ihrer Attacke erfolgreich waren. Indische und deutsche Unternehmen beklagen mit 39 bzw. 35 Prozent im internationalen Vergleich die meisten erfolgreichen Phishing-Attacken. Bemerkenswert: Deutlich mehr erfolgreiche Angriffe meldeten Unternehmen, die ihre Systeme vor Ort (36 Prozent) selbst im eigenen Netzwerk statt cloud-basiert betreiben.

Cybersicherheitsbudgets steigen bei mehr als der Hälfte der befragten Unternehmen

Die veränderten Sicherheitsanforderungen durch Remote-Arbeit wirken sich direkt auf die Budgets und Personalausstattung der IT-Abteilungen aus, da Unternehmen bestehende Lösungen skalieren, neue Technologien wie MFA ermöglichen und Zero-Trust-Strategien umsetzen.

Um sich an die geschäftlichen Auswirkungen der Pandemie anzupassen, gibt eine Mehrheit der befragten Führungskräfte an, dass die Budgets für Sicherheits- (58 Prozent) und Compliance-Lösungen (65 Prozent) erhöht wurden. Gleichzeitig antworteten 81 Prozent der Befragten, dass sie Druck verspüren, die Kosten für Cybersicherheit zu senken. Das betrifft besonders häufig Unternehmen, die nicht auf Cloud-Technologie setzen: Etwa ein Drittel der Unternehmen mit On-Premise-Lösungen fühlt sich „sehr unter Druck“, das Budget zu kürzen.

Größere Sicherheitsteams trotz Kostendruck

Um weniger Budget auszugeben, setzen die Führungskräfte nach eigenen Angaben auf eine Verbesserung des umfassenden Bedrohungsschutzes, um das Risiko schwerwiegender und somit kostspieliger Angriffe zu senken. Weiterhin werden Sicherheitslösungen mit Optionen zur Selbsthilfe für NutzerInnen angeschafft, um die Effizienz des Schutzes zu erhöhen.

Doch Technologie kann nicht mit den Bedrohungen Schritt halten, denen sich Unternehmen gegenübersehen. Das Fachwissen von SicherheitsexpertInnen ist gefragt wie selten zuvor: Mehr als 80 Prozent der befragten Unternehmen reagierten mit zusätzlichen MitarbeiterInnen im Bereich der Cybersicherheit auf die Pandemie – zur Hälfte über direkte Neueinstellungen und zur anderen Hälfte über Outsourcing an Dienstleister. Das gilt überdurchschnittlich häufig für die befragten Konzerne in Indien und Deutschland.

Fünf Dinge, die sich durch die Pandemie in der Cybersicherheit verändern werden