Trend-Micro-Workshop „Internet Safety for Kids“ kommt nach Österreich

Damit Kinder auch sicher durchs Internet navigieren, veranstaltet der IT-Sicherheitsspezialist Trend Micro seit 2008 Aufklärungs- und Awareness-Workshops. Jetzt waren die Experten erstmals in einer Wiener Schule zu Besuch und zeigten den Schülerinnen und Schülern, wie verantwortungsvolles Verhalten im Internet aussieht. [...]

Das Aufwachsen in der digitalen Welt geht nicht nur mit neuen Möglichkeiten einher, sondern stellt Kinder auch vor die Herausforderung, mit Risiken kompetent umgehen zu lernen. Es mag zwar häufig so aussehen, dass gerade Kinder Technologieexperten sind, aber in Wirklichkeit sind sie besonders anfällig für Gefahren im Netz, von Malware und Ransomware bis zu Bedrohungen in Social Media, gefälschten Informationen und Cybermobbing. Diesen Themen widmet sich Trend Micro mit seinem Programm „Internet Safety for Kids“. Wie eingangs erwähnt vermitteln Trend-Micro-Experten seit 2008 weltweit Informationen dazu, wie Kinder und Jugendliche Online-Risiken vermeiden und bewältigen können. Seit kurzem ist Trend Micro auch in Österreich als mittlerweile zwanzigstem Land tätig, um in Schulen Bewusstsein für digitale Sicherheit zu schaffen. Der erste Workshop fand an der Neuen Mittelschule Roda-Roda-Gasse im 21. Bezirk in Wien statt.

„Unser Ziel ist es, Kinder und Jugendliche über die Initiative von Trend Micro darauf vorzubereiten, sich sicher in der digitalen Welt zu bewegen. Bisher haben wir mit unserem Programm weltweit mehr als 2,68 Millionen Kinder, Studenten und Pädagogen erreicht, einen Großteil davon dank unseres Netzwerks aus über 900 Freiwilligen auf der ganzen Welt„, sagt Michael Unterschweiger, Regional Director ALPS bei Trend Micro, der sich darüber freut, dass der Workshop auch in Österreich auf großes Interesse gestoßen ist und von den Kindern interessiert angenommen wurde.

Digitale Kompetenz lernen

Wie können sich Kinder und Jugendliche sicher im Web bewegen? Welche Fertigkeiten müssen sie erlernen, um das digitalisierte Leben zu meistern? Welche Konsequenzen hat ihr Handeln von heute für das digitale Gedächtnis von morgen? Diese und weitere wichtige Fragestellungen diskutierten die Trend-Micro-Experten mit den Schülerinnen und Schülern. Durch den interaktiven Charakter des Workshops, praktische Beispiele und die einfache und verständliche Erklärung von aktuellen und relevanten Themen wurde den Kindern vermittelt, sich aufmerksam mit Online–Inhalten auseinanderzusetzen und diese kritisch zu hinterfragen.

Die Vermittlung von digitaler Kompetenz befürwortet auch Martin Szlama, Direktor der NMS Roda-Roda-Gasse: „Ein gemeinschaftlicher Ansatz, der Kindern beibringt, selbst kritisch darüber nachzudenken, was sie online sagen, tun und austauschen, ist wichtiger denn je. Klar ist, dass das ‚www‘ heutzutage genauso wesentlich ist wie das ‚ABC‘. Daher haben wir das Angebot des kostenlosen Workshops von Trend Micro gerne angenommen, um unsere Schülerinnen und Schüler auf mögliche Online-Risiken zu sensibilisieren.“