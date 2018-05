Umfangreiches Lösungspaket von Samsung für Mobilität in Unternehmen

Die Enterprise Edition des Samsung Galaxy S9 sowie S9+ bietet Unternehmenskunden schnelle, sichere und flexibel anpassbare Business-Geräte. Beide Geräte werden in der Enterprise Edition durch Lizenzen für Knox Configure (Dynamic Edition) und dem Service Enterprise Firmware-Over-The-Air (E-FOTA on MDM) ergänzt. [...]

Das Samsung Galaxy S9 und S9+ unterstützen in der Enterprise Edition den Betrieb von zwei SIM-Karten. Anwender entscheiden, ob sie ihr Smartphone mit zwei SIM-Karten – etwa beruflich und privat – gleichzeitig betreiben oder den zweiten Slot für eine externe Speichererweiterung mittels microSD-Karte nutzen. Im Ausland könnte man etwa neben einer heimischen auch eine lokale SIM-Karte einsetzen. Über den Dual Messenger lassen sich zudem zwei separate Konten für eine kompatible App verwenden.

Umfassende Datensicherheit

Hohe Performance und unkomplizierte Bedienbarkeit müssen beim mobilen Arbeiten mit umfassender Datensicherheit einhergehen. Neben den klassischen Methoden, wie beispielsweise über ein Muster oder eine PIN das Smartphone vor unberechtigten Zugriffen zu schützen, bieten das Galaxy S9 und S9+ einen integrierten Fingerabdruck-Scanner. Der Fingerabdruck-Scanner kann außerdem zum Login auf Webseiten oder zur Verifizierung des Samsung-Accounts verwendet werden. Gesichtserkennung sowie der Iris-Scanner stehen ebenfalls zur Verfügung. Wie alle neuen Modelle von Samsung, sind auch das Galaxy S9 und S9+ mit der mehrfach zertifizierten Sicherheitsplattform Samsung Knox ausgestattet. Die mehrschichtige Sicherheitsarchitektur schützt mobile Endgeräte von der Hardware bis zur App auf allen Ebenen – sprich es bietet die Möglichkeit, die mobilen Daten eines Unternehmens zu sichern, um Risiken zu minimieren und die Anforderungen der DSGVO zu erfüllen.

Automatisierte Gerätekonfiguration und selektive Updates

Das Galaxy S9 und S9+ werden in der Enterprise Edition um Services für ein flexibles sowie effizientes Gerätemanagement ergänzt. Mit Samsung Knox Configure verwalten und konfigurieren IT-Verantwortliche in Unternehmen per Fernzugriff über die Cloud eine große Anzahl an Mobilgeräten von Samsung passgenau für bestimmte Arbeitsvorgänge und Anwendungssituationen. Über eine Webkonsole können Administratoren vorab die passenden Konfigurationsprofile erstellen, an die entsprechenden Einstellungen und Restriktionen koppeln und die Mobilgeräte so automatisiert für den Einsatz im Geschäftsbetrieb vorbereiten. Funktionen, die nicht für den vorbestimmten Einsatz benötigt werden, werden entweder gesperrt oder umkonfiguriert. Auch die Einbindung von Firmenlogos und Business-Apps als nicht veränderbare Voreinstellung, die Umsetzung eines professionellen Kiosk-Modus sowie eine erweiterte Gerätekonfiguration sind mit Knox Configure möglich.

Mit dem Samsung Enterprise Firmware-Over-The-Air Service (E-FOTA on MDM), der ebenfalls Teil der Enterprise Edition ist, lassen sich Firmware-Updates über ein kompatibles Mobile Device Management (MDM) System selektiv und auf vielen Geräten gleichzeitig installieren. Administratoren können Updates vor der Bereitstellung testen und somit die Kompatibilität zwischen firmeneigener Software und neuer Android-Firmware sicherstellen. Zudem lassen sich Updates mit E-FOTA terminieren und damit gezielt steuern, was Dienstunterbrechungen und Ausfallzeiten reduzieren kann.

Hohe Planungssicherheit

Samsung bietet für das Galaxy S9 und S9+ in der Enterprise Edition eine Herstellergarantie von drei Jahren sowie Sicherheitsupdates für insgesamt vier Jahre an – in den ersten drei Jahren monatlich, im vierten Jahr auf vierteljährlicher Basis. So soll sichergestellt werden, dass die Geräte über ihren Nutzungszeitraum in regelmäßigen Zyklen mit aktueller Software versehen sind.

Das Samsung Galaxy S9 in der Enterprise Edition ist in Österreich ab sofort bei Carrier-Business-Partnern und Systemhäusern zu einem Preis von 885 Euro bzw. 985 Euro erhältlich.

Weitere Informationen über aktuelle Knox-Zertifizierungen gibt es hier hier.