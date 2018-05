unit-IT zum SAP Partner of the Year 2017 gekürt

Das Linzer Unternehmen unit-IT wurde in der Kategorie „SAP Neukunden“ für die herausragende SAP-Expertise ausgezeichnet. [...]

unit-IT freut sich über die begehrte Auszeichnung zum SAP Partner of the Year 2017 in der Kategorie „SAP Neukunden“. Die Awards wurden unter dem Motto „Join the Cloud“ im Studio 44 der Österreichischen Lotterien im Rahmen des SAP Partner Kickoffs 2018 verliehen. Die Nominierung erfolgte auf Grundlage von internen Vertriebsdaten und zahlreichen Kriterien wie Vertriebsleistung und Unternehmensperformance über das Jahr 2017. unit-IT überzeugte einen Lenkungsausschuss aus regionalen und globalen SAP-Vertretern und konnte so als glücklicher und stolzer Gewinner in der Kategorie „SAP Neukunden“ hervorgehen. Ausschlaggebend hierfür war eine umfassende SAP S/4HANA-Einführung bei einem global erfolgreichen oberösterreichischen Unternehmen.

Karl-Heinz Täubel, Geschäftsführer von unit-IT zum Gewinn des Awards: „Die Auszeichnung freut uns natürlich sehr und ist eine Bestätigung dafür, dass wir mit unseren Leistungen der passende IT-Partner für unsere bestehenden Kunden und diejenigen sind, die es noch werden wollen. Sie zeigt unsere Kompetenzen und unsere starke Positionierung am Markt.“

Laufende Weiterentwicklung des Knowhows

Der IT-Dienstleister ist auf integrierte und hoch performante IT-Lösungen spezialisiert. Der Fokus von unit-IT liegt auf der Implementierung, Erweiterung und Optimierung von SAP-Standardsoftware. Für die Zertifizierung als Partner Center of Expertise für das SAP-Lizenz- und Wartungsgeschäft unterzieht sich das Unternehmen laufenden, aufwändigen Audits durch SAP. Besonderen Wert legt unit-IT auf die konsequente und laufende Weiterentwicklung des Knowhows seines Beratungs– und Entwicklungsteams. So kann der IT–Dienstleister optimal auf jeden Kunden eingehen sowie geeignete Lösungen und individuelle Betreuung bieten.