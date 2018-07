Urlaub für IT-Sicherheit? Besser nicht

Cindy Provin, CEO von Thales eSecurity gibt Tipps, was Firmen und ihre Mitarbeitenden tun oder besser nicht tun sollten, wenn sie mit der Ferienzeit nicht auch gleich die IT-Sicherheit in Urlaub schicken wollen. [...]

In vielen Firmen sind die Monate Juli und August praktisch ein Synonym für Ferien. Und so sehr wir uns alle wünschen, endlich für eine Zeit nicht erreichbar zu sein, gelingt das doch den wenigsten. Dazu sind wir inzwischen einfach zu sehr vernetzt. So schaffen es manche von uns beruflich weitgehend nicht erreichbar zu sein. Dennoch werden die meisten Nachrichten auf dem Smartphone checken, ein Taxi online bestellen, die aktuelle Netflix-Serie auf dem iPad ansehen oder die App des Online-Sportstudios benutzen. So oder so – wir bleiben in einem hohen Maße vernetzt, auch im Urlaub.

Als CEO eines Sicherheitsunternehmens bin ich schon berufsbedingt hypersensibel, wenn es um die Sicherheit unserer Mitarbeiter und den Schutz von Unternehmensdaten geht. Wir leben in einem Zeitalter in dem wir Geräte beruflich wie auch privat nutzen. Das heißt, solange nicht alles, was wir tun sicher ist, ist eigentlich gar nichts sicher. Ich weiß, was nötig ist, damit vertrauliche Daten auf meinem Smartphone, meinem Tablet und meinem Laptop so geschützt sind, dass sie nicht in falsche Hände gelangen oder bei einer Datenschutzverletzung als trojanisches Pferd dienen. Ich schätze, damit gehöre ich zu einer Minderheit.

Hacker gehen klug vor und sind bei allem was sie tun hochgradig motiviert. IT-Sicherheit andererseits ist komplex. Beide Seiten entwickeln sich rasend schnell weiter. IT-Sicherheitsexperten tun alles, um auf dem Laufenden zu bleiben und sensible Unternehmensdaten zu schützen. Dazu kommt eine weitere nicht enden wollende Herausforderung. Nämlich, sicherzustellen, dass allen Beschäftigten bewusst ist, welche Auswirkungen allein schon ein Versehen als Ursache einer Datenschutzverletzung haben kann. Etwas, das unter Umständen einfach passiert während man ganz normal sein digitales Leben führt.

Es gibt zahlreiche, gewichtige Gründe, warum Firmen nicht vorsichtig genug sein können, wenn es um Informationssicherheit geht: das Wohlergehen von Angestellten und Kunden ebenso wie der Schutz von kritischen Unternehmensdaten und Geschäftsgeheimnissen. In erster Linie sind Schulungen wichtig. Je mehr Beschäftigte über Cybersicherheit Bescheid wissen, desto einfacher ist es für ein Unternehmen das Risiko von Schwachstellen zu senken.

Die Urlaubszeit bildet da keine Ausnahme. Ob am Strand, in den Bergen, auf dem Land oder in einer quirligen Metropole, ob in fremden Ländern oder an heimischen Rückzugsorten. Es ist an der Zeit sich ein paar Gedanken zu machen, wie man im Urlaub die IT-Sicherheit nicht gleich mit in Ferien schickt. Deshalb haben meine Kollegen und ich Ihnen einige bewährte Tipps zusammengestellt. Sie sind einfach umzusetzen, sparen aber langfristig eine Menge Zeit, Energie und Geld.

Bereiten Sie Ihre Geräte entsprechend vor, wenn Sie auf Reisen gehen: Aktualisierungen einzuspielen mag nervig und zeitaufwendig sein. Aber Updates schließen bestehende Sicherheitslücken und erhöhen den Sicherheitslevel auf Ihrem Gerät. Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Geräte aktualisiert und die entsprechenden Patches eingespielt sind.

* Cindy Provin ist CEO von Thales eSecurity.