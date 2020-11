US-Alternative: Videokonferenz „Made in Austria“

Aufgrund der COVID-Pandemie werden Videokonferenztools stark genutzt. Üblicherweise kommt hier Software aus den USA zum Zug. Wer das nicht will, der findet jetzt mit Chatify Meet eine DSGVO-konforme Alternative aus Salzburg. [...]

Das Salzburger Start-up-Unternehmen Chatify hat mit Chatify Meet eine österreichische Alternative zu den Videokonferenz-Tools Zoom & Co der US-Techriesen kreiert. Entstanden ist die Lösung, weil man selbst mit dem vorhandenen Angebot unzufrieden war. Kirnbauer, Co-Gründer des Salzburger Chatbot-Anbieters Chatify, erklärt dazu: „Wir hatten Probleme mit unseren eigenen Online-Konferenzen. Es gab immer wieder einzelne Nutzer, die nicht oder nur eingeschränkt teilnehmen konnten. Dazu kam die schlechte Verbindungsqualität, die Online-Konferenzen sehr anstrengend machen. Wir wollten uns nicht mehr von technischen Problemen vom eigentlichen Inhalt des Gesprächs ablenken lassen. Und der Umweg über einen externen Anbieter wirkte gerade im Gespräch mit Kunden auch immer sehr improvisiert und wenig professionell.“

Aus diesem internen Bedarf heraus bietet Chatify ein Videokonferenz-Tool, das mit den üblichen Problemen anderer Tools aufräumt: so liefert Chatify Meet eine hohe Qualität, ist schnell, einfach zu bedienen und datenschutzkonform. Zudem fußt das Tool auf Open-Source-Technik. Nachfolgend sind die Vorzüge im Einzelnen aufgelistet.

Qualität

Das in Österreich entwickelte Tool Chatify Meet wird im Gegensatz zu den zumeist genutzten US-Tools auf Servern in Frankfurt gehostet. Dadurch laufen Konferenzen zwischen Teilnehmern aus Zentraleuropa besonders flüssig und schnell – das Limit ist lediglich die Verbindungsgeschwindigkeit der Teilnehmer. Die Videoqualität passt sich an die Bandbreite an, im besten Fall ist eine HD-Auflösung machbar. Auch auf eine ansprechende Tonqualität haben die Entwickler geachtet: Selbst wenn mehrere Teilnehmer gleichzeitig sprechen, werden alle Stimmen übertragen. „Das erzeugt ein echtes Gefühl von natürlicher Kommunikation“, betont Kirnbauer.

Einfache Bedienung ohne Einschränkungen

Das Motto von Chatify Meet ist „Your Conference in one Click“ – und das wird wörtlich genommen: Um das System zu nutzen, müssen Teilnehmer lediglich auf einen Link klicken. Eine weitere Installation ist nicht notwendig, die Nutzer müssen auch kein Konto anlegen oder sich anmelden. Ist die Konferenz einmal gestartet, läuft sie so lange wie nötig – eine Limitierung der Teilnehmer, gleichzeitig genutzten Räume oder der Nutzungsdauer gibt es nicht.

Datenschutzkonform

Chatify Meet nimmt laut Florian Kirnbauer die Anforderungen in Sachen Datenschutz besonders ernst. Das System funktioniert ohne Benutzeranlage oder Installation und hinterlässt damit auf den Rechnern der Teilnehmer keine Spuren. Um höchsten Sicherheitsansprüchen zu genügen, werden Chatify-Meet-Konferenzen mit der Verschlüsselungstechnologie DTLS-SRTP geschützt. Außerdem verzichtet das Tool auf eine Einbindung von Analysetools wie Google Analytics. Der Server in Frankfurt läuft auf einer Open-Source-Lösung. Kirnbauer: „Chatify Meet ist vermutlich eines der ganz wenigen Videokonferenzsysteme, bei denen kein großer Techkonzern mit integriert ist.“

An das eigene Unternehmen anpassbar

Während Chatify Meet für private Nutzer vorerst kostenlos ist, bietet es Unternehmen, die regelmäßig Online-Videokonferenzen zur Abstimmung im eigenen Betrieb und zur Kommunikation mit Business-Partnern und Kunden verwenden, einen besonderen Service: In der Premium-Version kann Chatify Meet vollständig der Branding- und Markenstrategie eines Unternehmens integriert werden. Eigene Konferenzräume auf dezidierten Servern mit gesicherten Kapazitäten werden extra für Premiumkunden reserviert. Der Zugang zu diesen Räumen kann auf der Unternehmenswebsite integriert und mit einem Passwort geschützt werden. Das eröffnet Unternehmen Möglichkeiten für interne Meetings, aber auch für die Online-Videoberatung oder Online-Verkaufsgespräche.

Chatify Meet ist gegenwärtig optimiert für den Einsatz unter Google Chrome, Edge Chromium und Firefox sowie auch als App für Android und iOS verfügbar. Weitere Infos unter www.chatify.info und Nutzung unter https://meet.chatify.dev.