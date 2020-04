USU World: Den Kunden-Service der Zukunft gestalten

Die USU World 2020 präsentiert sich vom 25. bis 28. Mai 2020 in einem neuen Format und zwar als virtuelles Event, getreu dem Motto „USU World goes digital“. [...]

„Wissen im Service“ ist auch weiterhin das zentrale Thema der USU World. Konzepte, Technologien, Best Practices und Trends rund um den besten Service von morgen werden online diskutiert und aus verschiedenen Perspektiven erörtert. Auch in der jetzigen Zeit ist es wichtig zu verstehen, wie transparente Informationen bestehende Service–Prozesse verbessern können und die intelligente Strukturierung und KI-gestützte Analyse von Daten neue serviceorientierte Geschäftsmodelle ermöglichen – in der IT, im Call Center, beim technischen Kundendienst oder in Vertrieb & Marketing.

Verfahren und Technologien der Künstlichen Intelligenz gewinnen im Service immer mehr an Bedeutung, etwa für Predictive Maintenance. Aus Innovationsprojekten präsentiert USU insgesamt 4 Szenarien, die das Potenzial von KI in der Service-Praxis aufzeigen.

Trends & Best Practices im Onlineformat

Neben Themen wie Service–Automatisierung, Self-Service-Strategien, Chatbots, Cloud-Lizensierung und -Monitoring oder Customer Experience Management, liefert die USU World Service-Organisationen konkrete und kreative Lösungen für ihre individuellen Herausforderungen im Tagesgeschäft und darüber hinaus. In einer Vielzahl von Websessions erfahren Interessierte praxisnah, wie sich Unternehmen wie Jungheinrich, DATEV, Peter Hahn oder die Stuttgarter Lebensversicherung im Wettbewerbsumfeld durch erfolgreiche Service–Konzepte und deren praktische Umsetzung differenzieren. Dabei sind folgende Themenschwerpunkte zentral: IT & Enterprise Service Management, Software Asset Management, Business Service Monitoring sowie Knowledge Solutions im IT– und Kundenservice, Social Media Management und Service-Portale. Aktuelle Informationen gibt es unter www.usu.world