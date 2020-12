uugot.it: Lern- und Lehr-App für den Spracherwerb

Das Ziel von uugot.it ist die unterhaltsame Vermittlung von Sprachkenntnissen. Im Interview mit der COMPUTERWELT spricht Klemens Zleptnig, CTO von uugot.it über die zugrunde liegende Sprachtechnologie. [...]

Bitte beschreiben Sie kurz den Tätigkeitsbereich von uugot.it.

uugot.it ist eine mehrfach ausgezeichnete österreichische Applikation für PC, Tablet und Smartphone, die das Lehren und Lernen der deutschen Sprache mit audiovisuellen Medien und Smart-Subtitles („intelligente Untertitel“) zum Ziel hat. Durch diese Technologie wird österreichisches Fernsehen für Menschen mit nichtdeutscher Erstsprache bereits ab sehr frühen Sprachniveaus verständlich gemacht. Die Ermächtigung zur Teilhabe am öffentlichen medialen Diskurs fördert zudem den Integrationsprozess von Personen mit Migrationshintergrund. uugot.it ist an Mediatheken von Fernsehgesellschaften angebunden und fügt zu jeder Sendung interaktive intralinguale Untertitel hinzu. Es handelt sich um aktuelle Sendungen, die mit der Originaltonspur in deutscher Sprache und deutschen Untertiteln angezeigt werden. Wird ein Wort nicht verstanden, bekommt der Nutzer simultan per Mausklick oder Touch die Übersetzung des Wortes in seiner Erst- oder einer Brückensprache eingeblendet. Dieses wird außerdem automatisiert für späteres Lernen in seinem persönlichen Lernbereich gespeichert.

Wie setzen Sie Sprachtechnologie ein? Welche Sprachen unterstützen Sie? Welche Möglichkeiten bietet Sprachtechnologie, die ohne diese Technik nicht machbar wären?

Die interaktiven Untertitel sind das Herzstück unseres Produkts. Als Basissprache unterstützen wir vorerst Deutsch, und die Wörter werden von uns automatisiert in (aktuell) elf Sprachen übersetzt, unter anderem Englisch, Französisch, Spanisch, Dari/Farsi, Arabisch, Russisch und Somali. Einerseits ist somit der Einsatz von sogenannter Machine Translation, also maschinengestützter Übersetzung, ein wichtiger Teil unserer Technologie. Hier gab es in den letzten Jahren enorme Fortschritte und Verbesserungen. Andererseits setzen wir weitere NLP (Natural Language Processing) Technologien ein, um Texte und Wörter besser zu analysieren und die Übersetzungsergebnisse in einem Pre- und Postprocessing zu verbessern. Der Nutzer unserer Plattform erfährt damit eine bessere Lernerfahrung.

Wie verlässlich ist die Technik?

Die gesamte NLP-Technik hat sich in den vergangenen Jahren enorm weiterentwickelt, nicht zuletzt gestützt durch Fortschritte im Bereich Machine Learning. Das merkt man auch darin, dass Anwendungen wie Chatbots und Sprachassistenten zunehmend Aufgaben übernehmen, die zuvor Menschen überlassen waren. Auch hier zeigt sich, dass diese Technologien dann besser funktionieren, wenn sie in einer speziellen Domäne arbeiten. Ein Beispiel: Der Service-Chatbot einer Bank kann vielleicht gut Fragen zum Thema Konto-Eröffnung beantworten, wird aber Schwierigkeiten haben, wenn man mit ihm über das abendliche Fußballspiel sprechen möchte. Hier geht es also darum, die dahinter liegenden Modelle auf den Anwendungsbereich hin gut zu trainieren. Es ist auch zu beobachten, dass die Anwendung von NLP-Technologien mit der englischen Sprache meistens am besten funktioniert, und weitere Sprachen wie Deutsch erst nach einiger Zeit nachziehen können. Das ist aber klar, wenn man sich vor Augen hält, dass die großen Technologieanbieter, wie Google, Microsoft und Amazon aus Amerika kommen. Gerade als österreichische Firma, die lokale Inhalte und somit auch die lokale Kultur vermitteln will, ist für uns natürlich wichtig, auch Dialekte und lokale Sprachgebräuche zu unterstützen. Dazu entwickeln wir in bereichsübergreifender Zusammenarbeit von Linguistik und Technik Algorithmen und Tools, um hier als agiles EdTech-Startup einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Großen zu haben.

Ist die verwendete Technologie eine Eigenentwicklung? Falls nein, welche Sprachtechnologie verwenden Sie?

Wir nutzen verschiedene bestehende Sprachtechnologien, kombinieren diese, und reichern sie mit unseren eigenen Algorithmen an. Dabei setzen wir primär auf Open-Source-Tools, aber auch – wo es Sinn macht –auf Services und APIs. Unser technologischer Fokus liegt aktuell auf den Bereichen Übersetzung, NLP (Part-of-Speech Tagging, Named Entity Recognition, …) sowie Speech-to-Text.

Wohin geht die Reise – sowohl im Bereich Technik als auch im Bereich Kunden bzw. Lehrinstitute? Wann gibt es eine iOS-App?

Es tut sich gerade sehr viel bei uns! Mit einem speziellen Corona-Channel im Frühjahr sowie einem Channel mit Inhalten speziell für Kinder möchten wir dazu beitragen, dass wir alle gut durch diese herausfordernden Zeiten kommen. Gerade Kinder mit nicht-deutscher Muttersprache sind von Lockdown und Schulschließungen am stärksten betroffen.

Zum Thema Lehrinstitute: In 2021 ist das Zie, uugot.it an Bildungsinstituten zu institutionalisieren. In den vergangenen Jahren haben wir dazu den Grundstein gelegt und speziell an Erwachsenbildungsinstituten zahlreiche Pilotphasen abgewickelt und so die speziellen Bedürfnisse dieser Zielgruppe erfahren. In Folge soll die Lernplattform, uugot.it sCOOLing, auch für Schulen attraktiver gestaltet werden.

Was das Produkt bzw. die Technik betrifft, arbeiten wir im Hintergrund an einigen neuen Features und Produkten, die wir im Laufe des nächsten Jahres veröffentlichen werden. Einerseits wollen wir damit ermöglichen, dass uugot.it einer breiteren Zielgruppe zur Verfügung steht, andererseits wird die Nutzung von uugot.it im Unterrichtseinsatz stark verbessert werden. Das treiben wir vor allem durch die Digitalisierung bestehender „analoger“ Prozesse voran, aber auch durch den Einsatz von innovativen Technologien wie Machine Learning und NLP. Daneben arbeiten wir aber auch daran, das bestehende Produkt laufend zu verbessern, z.B. was die Übersetzungsergebnisse betrifft.

Da wir neben der Android-App auch eine Progressive Web-App (PWA) anbieten, kann man aktuell auch schon auf iOS den vollen Funktionsumfang von uugot.it it nutzen. Dazu einfach im Safari-Browser am iPhone oder iPad auf app.uugot.it gehen. Das gleiche funktioniert natürlich auch am Desktop in den gängigen Browsern wie Chrome, Firefox und Edge. Eine App in den Apple App Store zu bringen, ist auf unserer Roadmap, aber einen konkreten Zeitpunkt können wir noch nicht nennen.

Doch nicht nur Schulen und Kursinstitute stellt das Thema Sprachenlernen vor eine Herausforderung, auch Unternehmen und ganze Branchen müssen sich immer mehr mit diesem Thema auseinandersetzen. Deshalb werden wir auch in diesem Bereich Lösungen anbieten, damit auch Unternehmen von unserer Plattform profitieren können.

Welche Neuerungen planen Sie? Welche Trends sehen Sie im Bereich Sprachtechnologie?

Mit den aktuell unterstützen Sprachen decken wir bereits sehr viel ab, d.h. kurz- bis mittelfristig liegt unser Fokus darauf, die Qualität der Übersetzung für diese Sprachen zu verbessern.

Neue Features werden vor allem Lehrende unterstützen und Arbeit im Unterricht erleichtern. Auch das individuelle Lernerlebnis wird, unter anderem durch den Einsatz von Sprachtechnologie, stark verbessert.

Was die Trends im Bereich Sprachtechnologien betrifft, so werden wir in den nächsten Jahren dank der darunter liegenden Deep-Learning- und anderen KI-Technologien, aber auch immer größer werdender Rechner-Kapazitäten, noch aufregende Neuerungen sehen. Einerseits werden dadurch Lehrende entlastet, um weniger Zeit mit Routineaufgaben verbringen zu müssen, und sich statt dessen mehr im die individuelle Förderung von Schülern und Kursteilnehmern kümmern zu können – sei es im Distance-, Präsenz- oder Blended Learning. Andererseits ermöglichen es die Technologien, das Sprachlernen viel stärker zu individualisieren und auch autonomes Lernen zu vereinfachen. Nicht zuletzt ist Sprachtechnolgie gerade dabei, unser gelerntes Verhalten – was die Mensch-Maschine-Kommunikation betrifft – neu zu definieren. Man denke nur an Technologien wie Siri oder Alexa, die bereits Kleinkinder ohne jegliche Computerkenntnisse nutzen können. Wir werden als Social Enterprise jedenfalls unseren Beitrag dazu leisten, dass diese Technologien für einen gesellschaftlichen Mehrwert eingesetzt werden.

Interessierte finden hier weitere Infos sowie die App:

Web: https://www.uugot.it

Download: https://www.uugot.it/download

Web-App für Desktop und iOS: https://app.uugot.it

App für Android im Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.uugot