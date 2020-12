Vielfalt und Inklusion machen die IT stärker

In einem Jahr voller Herausforderungen ist „Diversity & Inclusion“ (D&I) zu einem entscheidenden Element für Mitarbeiterbindung und -engagement geworden – und für den Geschäftserfolg. [...]

Während des größten Teils seines Berufslebens wurde Hans Keller gelehrt, bei der Arbeit nicht über Politik zu sprechen oder sich auf provokante Themen einzulassen. Doch inmitten einer globalen Pandemie gehörte Keller, jetzt CIO beim US-Unternehmen Erickson Living, zu den vielen Mitarbeitern, die begonnen haben, sich mit schwierigen Themen auseinandersetzt.

Erickson Living hat, wie so viele Organisationen im ganzen Land, einen großen Teil des Jahres damit verbracht, Wege zu entwickeln, um Remote-Arbeit effizient zu gestalten. Doch das Unternehmen, das Seniorenwohnanlagen besitzt und betreibt, bemühte sich auch darum, seine Unternehmenskultur und das Gemeinschaftsgefühl aufrechtzuerhalten, als viele Mitarbeiter zur Heimarbeit übergingen. Da Vielfalt und Integration zu den zentralen Unternehmenswerten gehören, war es für das Unternehmen nur natürlich, ein Online-Forum einzurichten, in dem die Mitarbeiter einen offenen Dialog über rassistische Themen führen konnten, ohne verurteilt zu werden oder Angst vor Konsequenzen zu haben.

„Wir haben einen Raum geschaffen, in dem die Leute offen sein und sich austauschen und schwierige Gespräche führen können“, erklärt Keller. „Anstatt vor diesen schwierigen Gesprächen davonzulaufen, haben wir sie tatsächlich angenommen, und das hat unser Gefühl der Zugehörigkeit und Inklusion verstärkt.“

Nach den diesjährigen Ereignissen haben viele Unternehmen die Aktivitäten in Bezug auf Vielfalt und Integration erhöht, was auch erwartet wird. Laut einer Glassdoor-Umfrage aus dem Jahr 2014 nannten 67 Prozent der Arbeitssuchenden eine vielfältige Belegschaft als wichtigen Faktor bei der Bewertung potenzieller Arbeitgeber und Jobangebote, wobei der Prozentsatz bei Frauen (72 Prozent) und Minderheitengruppen (70 Prozent bis 89 Prozent) höher war. Darüber hinaus ist mehr als die Hälfte (57 Prozent) der Meinung, dass ihr Unternehmen mehr tun sollte, um die Vielfalt in seiner Belegschaft zu erhöhen.

Ein ernsthaftes Engagement für Diversität und Inklusion (oft abgekürzt als D&I) trägt wesentlich dazu bei, Mitarbeiter zufrieden und engagiert zu halten, aber es ist auch eine wichtige Übung für IT-Spezialisten, um die Gedankenvielfalt zu fördern. Das ist die weit verbreitete Meinung der IT-Führungskräfte von Unternehmen, die in der Liste „2020 Best Places to Work in IT“ von Computerworld und Insider Pro aufgeführt sind.

„Diversität im Kern nutzt die einzigartigen Hintergründe und Fähigkeiten der Menschen und sorgt für mehr Substanz“, sagt Darren Dworkin, Senior Vice President und CIO bei Cedars-Sinai. Die Gesundheitsorganisation wurde auf Platz 3 für D&I auf der 2020 Best Places to Work in IT-Liste gewählt. „Die IT-Gruppe verbringt viel Zeit damit, eng mit allen möglichen Abteilungen und Stakeholdern zusammenzuarbeiten. Leute mit unterschiedlichen Hintergründen und Fähigkeiten zu haben, spiegelt das wider und hilft uns, Beziehungen zu knüpfen, damit wir eine Abteilung sein können, die zur Mission der Organisation beiträgt.“

Ein geschäftlicher Imperativ

Für Erickson Living ist Diversity & Inclusion seit langem ein zentraler Wert, der durch eine der drei Säulen der Employee Transformation Initiative verdeutlicht wird, die Neugier, Kompetenz und Gemeinschaft umfasst. Erickson, das auf der Liste der „Best Places to Work in IT“ für das Jahr 2020 den ersten Platz in Sachen Vielfalt belegte, unterhält einen D&I-Rat, der sich aus Mitarbeitern und Führungskräften zusammensetzt, und bietet D&I-Schulungen auf allen Ebenen an, um Manager, Abteilungsleiter und einfache Mitarbeiter in Themen wie der Überwindung von Vorurteilen in der Belegschaft und der Förderung eines höflichen Umgangs unter Kollegen zu schulen.

Das Unternehmen prüft auch die Einrichtung von Enterprise Resource Groups (ERGs) zur Unterstützung von Teilen der Belegschaft, einschließlich Frauen und LGBTQ-Personen. Es verlangt von den Managern ausdrücklich, bei der Suche nach neuen Mitarbeitern auf eine große Vielfalt an Talenten zu achten.

D&I ist nicht nur für die Mitarbeiter von Erickson wichtig, sondern auch entscheidend für den Erfolg des Unternehmens, da sich die demografische Struktur des Landes verändert. Da Menschen verschiedener Ethnien in die Seniorenwohnanlagen von Erickson einziehen, erwartet das Unternehmen eine Belegschaft, die die Bewohner widerspiegelt.

„Wir müssen unser Engagement für Vielfalt, Inklusion und Zugehörigkeit sehr bewusst gestalten“, sagt Ian Brown, Vice President of Organizational Development and Learning bei Erickson Living. „In unserer Gemeinschaft leben Menschen aller Ethnien und sexuellen Orientierungen, und sie sind bereit und in der Lage, ihr Selbst in das Unternehmen einzubringen. Es ist nicht nur eine geschäftliche Notwendigkeit, es ist auch ethisch richtig.“

Um dies zu einem Kernbestandteil des Unternehmens zu machen, müssen Unternehmen über Lippenbekenntnisse hinausgehen, indem sie formale Strukturen wie D&I-Räte und ERGs schaffen und die Führungskräfte dazu bringen, Vielfalt in die Unternehmenskultur zu integrieren.

„Bei Planned Systems International (PSI) ist D&I Teil der Firmen-DNA, unterstützt durch die Tatsache, dass es einen Minderheitseigentümer gibt“, sagt Sandra Kelly, Leiterin der Personalabteilung des IT-Lösungsanbieters, der auf der Liste der besten Arbeitsplätze in der IT-Branche 2020 auf Platz 8 für D&I landete. PSI bietet Trainingsprogramme an, um D&I-Praktiken in den Vordergrund zu stellen, stützt sich auf ein Empfehlungsprogramm, um seine Talent-Pipeline vielfältig zu gestalten und die gemeinsamen Werte widerzuspiegeln. Außerdem betreibt das Unternehmen ein Leistungsprogramm, um offen und integrativ zu sein. Beispiel: Die Firma begann damit, allen Lebenspartnern und gleichgeschlechtlichen Paaren Leistungen anzubieten, „lange bevor der Defense of Marriage Act (DOMA) in den USA gekippt wurde“, so Kelly.

„Inklusion und der Gedanke, dass jeder nach den Sternen greifen kann, ist ein wesentlicher Faktor, der PSI zu einem großartigen Arbeitsplatz macht, aber es ist der Fokus auf Gedankenvielfalt, der die IT-Services des Unternehmens so effektiv macht“, so Stephen Skarlatos, CIO von PSI. „In der IT geht es darum, Probleme zu lösen, und wenn man mehrere Ansichten oder Möglichkeiten hat, das Problem anzugehen, erhält man bessere Ergebnisse. Wenn eine Belegschaft auf die gleiche Weise geschult wird, erhält man die gleichen Arten von Lösungen.“

Weiterentwickeln und wachsen

UKG, die fusionierte Einheit von Kronos und Ultimate Software (Nr. 10 für D&I auf der 2020 Best Places to Work in der IT-Liste), hat eine Vielzahl von D&I-fokussierten Programmen, von formalisierten ERGs bis hin zu Sofortmaßnahmen, von denen viele in diesem Jahr als Reaktion auf den Mord an George Floyd ergriffen wurden, sagt Dave Almeda, Chief People Officer von UKG. Der Personaldienstleister hat vor kurzem BUILD („Black Upcoming Individuals in Leadership and Development“) gegründet, ein Netzwerk, das die Inklusion fördern und schwarze Führungskräfte auf allen Ebenen kultivieren soll, während es gleichzeitig Geld für gemeinnützige Organisationen sammelt, die sich für die Gleichberechtigung der Ethnien einsetzen.

Bei der Rekrutierung setzt UKG auf eine Kombination aus Mitarbeiterempfehlungen, LinkedIn-Sourcing, öffentlichen Kamingesprächen, Coding-Bootcamps, Meet-Up-Gruppen, Berufsverbänden und Verbindungen zu lokalen Universitäten, um eine Vielzahl von Kandidaten zu finden. UKG nutzt auch ein Tool, um Bereiche zu identifizieren, in denen die Suche nach vielfältigeren IT-Kandidaten möglich ist.

„Bei all dem liegt der Schlüssel zum Erfolg in der internen Arbeit – und nicht in der Auslagerung von Diversity-Rekrutierungsinitiativen oder der sporadischen Teilnahme an D&I-Veranstaltungen“, sagt Almeda. „Man muss weitergehen, wachsen und sich weiterentwickeln. Diversity- und Inclusion-Initiativen sind nie wirklich fertig – es ist eine fortlaufende Reise.“

*Beth Stackpole ist Redakteurin von Computerworld.