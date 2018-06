Vinzenz Kastner ist neuer Leiter des Geschäftsbereichs Products bei Accenture

Vinzenz Kastner (41) leitet seit Mai 2018 den Geschäftsbereich Products bei Accenture Österreich. Zu diesem zählen u.a. Kunden aus der Automobil-, Maschinenbau-, Konsumgüter- und Pharmaindustrie sowie Handel, Fracht und Logistik. [...]

Vinzenz Kastners Expertise liegt im Bereich Retail: Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Verknüpfung von Omnichannel und Point-of-Sale im stationären Handel. Zuletzt war Kastner Head of Strategic Affairs bei Kapsch BusinessCom AG sowie Public Affairs Manager bei Kapsch TrafficCom AG. Vinzenz Kastner hält einen Masterabschluss in International Relations an der London School of Economics and Political Science.

„Viele Unternehmen in diesen Branchen haben einen enormen Aufholbedarf in der Digitalisierung. Mit Hilfe von neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz gilt es die bisherigen Geschäftsmodelle zu optimieren und neue zu entwickeln“, konstatiert Kastner, der sich auf diese herausfordernde Aufgabe freut.