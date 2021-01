Was ist Kubernetes?

Das Open-Source-System Kubernetes macht Container in Produktionsumgebungen erst brauchbar. Das müssen Sie zum Thema wissen. [...]

Wenn eine Software die Unternehmens-IT im Sturm erobert, dann muss daran schon etwas Besonderes sein. Kubernetes und Containern ist das überzeugend gelungen. Warum? Weil beide Technologien zusammen Unternehmen erhebliche Vorteile bringen. Sie senken die IT-Kosten, verbessern die Produktivität in der Entwicklung, verkürzen die Time-to-Market, arbeiten plattformübergreifend und vereinfachen den Betrieb. Container sind schon seit über zehn Jahren erfolgreich ein Teil von Linux. Ihre große Bedeutung gewannen Sie aber erst als Google Kubernetes zu Open Source erklärte. Kubernetes ist also der Schlüssel zum Erfolg.

Kubernetes – Definition

Kubernetes ist ein Open-Source-Orchestrierungssystem für Container, das Google entwickelt hat. Es wurde 2014 als Open-Source-Projekt freigegeben. Auch K8s genannt, bietet es eine deklarative Konfiguration und Automatisierung zur Steuerung der Containerorchestrierung. Es automatisiert auch die Installation, die Skalierung und den Betrieb von Containern. Daneben übernimmt Kubernetes die Steuerung der Diensterkennung, Lastverteilung, Speicherorchestrierung und Self-Healing, sowie die Verwaltung von Secrets. Um Kubernetes herum existiert mittlerweile ein riesiges Ökosystem an unterstützenden Werkzeugen. Der Name „Kubernetes“ geht zurück auf das griechische Wort für Steuermann oder Lotse.

Kubernetes hat sich zur Standard-Orchestrierungsplattform für Container entwickelt und stellt Unternehmen die Tools zur Verfügung, die sie für die Automatisierung von Aufgaben wie Skalierung, Scheduling und Failure Recovery benötigen.

Kubernetes-Vorteile – Container minus Komplexität

Container verpacken eine Anwendung oder einen Microservice zusammen mit den Bibliotheken, Binärdateien und Konfigurationsdateien, die sie für den Betrieb benötigen. Im Gegensatz zu virtuellen Maschinen (VM) besitzen Container kein eigenes Betriebssystem. Dadurch sind sie sehr anspruchslos und können ohne Modifikation in jeder Umgebung laufen.

Container können viel effizienter sein als VM-basierte oder andere, ältere Anwendungsarchitekturen. Sie können dichter in Instanzen gepackt werden und reduzieren damit den Ressourcenbedarf für den Betrieb einer Anwendung, gleichgültig ob in einem Rechenzentrum oder in der Cloud. Weil sich Container ein Betriebssystem teilen, sind sie anspruchsloser als eine virtuelle Maschine und erfordern weniger Rechenleistung und weniger Arbeits- und dauerhaften Speicher. Damit sind substanzielle Kosteneinsparungen für das gesamte Unternehmen möglich.

Container haben sich in der Unternehmens-IT durchgesetzt, werden aber umso komplexer, je größer die Anwendung ist. Das zeigt sich besonders in Produktionsumgebungen: Häufig arbeitet ein mittelgroßes IT-Team mit Millionen von Containern, vor allem, wenn Microservices genutzt werden. Neben vielen anderen Anforderungen im Betrieb müssen Container installiert, disponiert, nach Ausfällen wieder hochgefahren und mit der Außenwelt verbunden werden. Ohne automatisierte Containerorchestrierung durch Kubernetes ginge das nur manuell. Was eine nicht praktikable Anzahl von Technikern erfordern würde, deren Aufgabe einzig und allein das Scheduling von Containern wäre. Irgendeine Art von Containerorchestrierung ist also nötig, um mit Containern erfolgreich zu arbeiten. Und die Industrie hat schnell erkannt, dass es besser ist, auf Kubernetes zu setzen, als eine Orchestrierungsplattform für Container komplett neu zu entwickeln oder eine der konkurrierenden Technologien einzusetzen.

Kubernetes ermöglicht den praktischen Einsatz von Containern. Ohne eine Container-Orchestrierungsplattform wären Unternehmen realistischerweise nicht in der Lage, einen Nutzen aus Containern zu ziehen. Der Preis dafür wäre zu hoch. Mit Kubernetes können Unternehmen Lastverteilung, Self-Healing, Speicherorchestrierung und Konfigurationsmanagement automatisieren. Automatische Roll-outs und Roll-backs einschließlich hochentwickelter Installationsstrategien wie Canary-Installationen werden außerdem möglich.

Obwohl Kubernetes und Container die beiden wichtigsten Elemente eines Cloud-Native-Stack sind, löst Kubernetes nicht alle Herausforderungen von Unternehmen, die eine containerisierte Cloud-Native-Anwendung in der Produktion einsetzen. Zunächst mussten die ersten Anwender ihre eigenen, internen Lösungen entwickeln, um die von Kubernetes in das System gebrachte Komplexität zu verwalten und die neu entstandenen Herausforderungen im täglichen Betrieb zu meistern.

Kubernetes-Modelle – Welches darf es sein?

Die Herausforderungen im Betrieb von Kubernetes können dazu führen, dass Unternehmen nicht alle Vorteile von Containern und Kubernetes nutzen können. In den meisten Fällen sind Sicherheit und Compliance unerlässlich: Bei nicht ausreichender Absicherung von Kubernetes oder Nichterfüllen der Compliance-Anforderungen, wird das Projekt erfolglos beendet. Andere Herausforderungen wie Kosten und Qualifikationsdefizite stellen den effizienten Ressourceneinsatz und die Agilität in der Entwicklung in Frage, die Unternehmen in jedem Fall von Kubernetes erwarten. Welches Kubernetes-Modell sollte wer verwenden?

(Vanilla-)Kubernetes: Mit dem unmodifizierten Kubernetes machen wahrscheinlich die meisten Anfänger erste Erfahrungen. Es ist äußerst flexibel und erweiterbar, ihm fehlen aber Funktionen für den Einsatz in großen Unternehmen rund um Monitoring, Statusmanagement, Verfügbarkeit und mehr. Den Einsatz von reinem Open Source Kubernetes sollten allenfalls Unternehmen mit großem technologischem Know-how in Betracht ziehen, die Tools und Plattformen selbst entwickeln und dies als eine ihrer Kernkompetenzen betrachten.

*Alex Chalkias ist Produktmanager.