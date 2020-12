Was Manager 2021 beachten müssen

Die Digitalisierung sowie Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen Führungskräfte vor neue Aufgaben. Welche Trends 2021 anstehen, lesen Sie hier. [...]

2020 war ein Jahr voller Herausforderungen: Privat und beruflich mussten viele Menschen so flexibel sein wie nie zuvor. Sowohl der Wirtschaft als auch dem Bildungssystem wurde hierzulande schmerzlich bewusst, mit der digitalen Transformation noch ganz am Anfang zu stehen – gleichzeitig wurde aber auch sichtbar, dass wir schneller und besser digital zusammenarbeiten können als zuvor gedacht. Eines ist sicher: Die COVID-19-Pandemie wird uns in allen Lebensbereichen weiterhin beschäftigen.

Doch mit der Coronakrise haben sich auch die Anforderungen an Führungskräfte verändert. Deshalb ist es wichtig, einen Blick auf Trends zu werfen, die Manager im kommenden Jahr auf dem Schirm haben sollten.

1. Kundenbedürfnisse

In einer sich rapide verändernden Welt ist Kontext das Wichtigste, das Führungskräfte ihren Mitarbeitern geben können. Kundenzentrierte Unternehmen hatten schon vor der Pandemie einen klaren Wettbewerbsvorteil, weil sie ihre Produkte und Services an den individuellen Bedürfnissen ihrer Kunden ausrichten.

Wichtig ist deshalb, das Verständnis des Teams für die „neue Welt“ da draußen und somit auch für den Alltag der Kunden zu vertiefen. Exponentielles Wachstum zu verstehen, ist genauso essentiell, wie die Chancen neuer Technologien, Arbeitsmethoden und Geschäftsmodelle zu begreifen. Somit wird nicht nur Raum für Innovation geschaffen, sondern den Mitarbeitern auch dabei geholfen, zukünftige Änderungsprozesse besser anzunehmen, weil sie das „Warum“ dahinter verstehen.

2. Hybride Arbeitsmodelle

Homeoffice und Zoom-Meetings sind der neue Normalzustand. Viele der großen internationalen Tech-Riesen wie Shopify oder Google, haben sich bereits heute entschlossen, die Homeoffice-Regelungen noch bis mindestens Mitte nächsten Jahres beizubehalten. In diesen unsicheren Zeiten ist das Aufrechterhalten von menschlichen Beziehungen sowie eine gewisse Stabilität besonders wichtig, um produktiv und zufriedenstellend zusammenzuarbeiten.

Unternehmen werden 2021 dafür sorgen müssen, dass ihre Angestellten sowohl im Homeoffice als auch im Büro bestmöglich arbeiten können. Im Fokus sollte dabei die stetige und klare Kommunikation stehen. Ziel muss sein, keinen Raum für Spekulationen zu lassen, um eventuelle Unsicherheiten womöglich noch zu befeuern. Sicherheitsvorkehrungen und neue Arbeitsprozesse sollten eindeutig und zeitnah kommuniziert werden.

Bei der Vorbereitung der Mitarbeitenden auf hybride Arbeitsmodelle gilt es, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch weitere Unterstützung anzubieten. Konkret bedeutet dies, dass Angestellte nicht nur aktiv im Umgang mit digitalen Tools geschult werden, sondern auch Hilfestellung bei der Einrichtung eines gesunden Arbeitsplatzes im Homeoffice erhalten.

3. Digitales Training

Viele Unternehmen mussten in diesem Jahr Prozesse komplett umstrukturieren, um die notwendige Flexibilität gewährleisten zu können. Dies führte nicht selten zu einer höheren Produktivität und Geschwindigkeit. Jetzt geht es darum, diese schnell geschaffenen Strukturen zu festigen und Mitarbeiter zu befähigen, auch weiteren Veränderungen gegenüber offen zu sein.

Der Lockdown hat gerade im produzierenden Gewerbe bewirkt, dass ein größerer Fokus auf die Schulung neuer Fähigkeiten gelegt wurde, um die Schließzeiten produktiv zu nutzen – das sogenannte Up- und Reskilling. Dieser Trend wird sich fortsetzen – und zwar komplett digital.

Digitale Schulungen sparen nicht nur Kosten, sondern fügen sich besser in den flexibel gestalteten Arbeitsalltag ein. Mit den richtigen Tools können die Verantwortlichen innerhalb kürzester Zeit neue Inhalte erstellen und an alle relevanten Mitarbeiter ausspielen. So ist sichergestellt, dass jeder im Team Zugriff auf – zum Teil kurzfristig – wichtige Informationen hat und sich langfristig die für ihn persönlich relevanten Fähigkeiten für die neue Welt aneignen kann. Die richtige Einstellung und die zukunftsweisenden Fertigkeiten der Mitarbeiter sind treibende Faktoren für ein erfolgreiches Zusammenarbeiten und Zusammenleben in 2021 und darüber hinaus.

Auch im kommenden Jahr bleibt die Digitalisierung ein vorherrschender Trend in der Wirtschaft – und das nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie. Daran kommt kein Unternehmen vorbei, das seine Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen möchte. Erfolgsfaktoren dafür sind ein tieferes Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden, hybride Arbeitsmodelle und digitale Trainings, die wichtige Trends für 2021 bilden.

*Stefan Peukert ist Co-CEO und Co-Gründer der E-Learning-Plattform Masterplan.com.