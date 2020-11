Was Sie von AWS re:Invent 2020 erwarten können

Auch der weltweit größte Cloud-Anbieter hat seine jährliche Veranstaltung ins Internet verlagert und auf drei Wochen gestreckt. Hier ist unser Leitfaden, der Sie darüber informiert, was Sie erwartet und wie Sie die Veranstaltung von Ihrem Heimbüro aus verfolgen können. [...]

Cloud-Computing-Gigant Amazon Web Services (AWS) veranstaltet nächste Woche seine größte Veranstaltung des Jahres, wobei AWS re:Invent zum ersten Mal ausschließlich online und kostenlos stattfindet. Die Veranstaltung beginnt am 30. November und endet am 18. Dezember.

In diesem Jahr wird die Veranstaltung nicht auf verschiedene Hotels am Las Vegas Strip verteilt sein, sondern sich über einen dreiwöchigen Online-Zeitraum erstrecken. Dies bringt eigene logistische Herausforderungen mit sich.

Die Veranstaltung beginnt mit einer „Late Night with AWS“-Sitzung am Montagabend, gefolgt von der typischen dreistündigen Keynote von CEO Andy Jassy am Dienstag, dem 1. Dezember. Daran schließt sich am Donnerstag die Partner-Keynote an. CTO Werner Vogels wird seine technische Keynote in der dritten Woche, am Dienstag, den 15. Dezember, halten. Die anderen Keynotes werden sich auf technische Bereiche wie maschinelles Lernen und Infrastruktur konzentrieren.

Neben den Hauptreferaten gibt es verschiedene „Leadership“-Sitzungen, Breakouts, Lounges und „Ask the Expert“-Sitzungen mit 50 inhaltlichen Tracks und mehreren Sprachoptionen. Mit Ausnahme der Late Night-Sitzungen wird es montags und freitags keine Inhalte geben.

Branchenspezifische News

Man kann mit Sicherheit erwarten, dass Jassy und sein leitendes Management-Team ihre jüngsten Bemühungen fortsetzen werden, AWS den Entscheidungsträgern in der Wirtschaft zugänglicher zu machen und gleichzeitig das Entwickler-Kernpublikum zu begeistern und zu engagieren.

„AWS hat eine direkte Verbindungslinie zur C-Suite versäumt, nicht nur zu den IT-Führungskräften oder der Entwicklergemeinschaft, sondern auch ein Business-Gespräch. Wie hilft AWS den Führungskräften eines Unternehmens, zu reagieren, zu agieren oder sich zu verändern? Jetzt ist der Zeitpunkt für AWS, dies in Angriff zu nehmen, denn Technologie und Geschäft waren noch nie so eng miteinander verwoben wie heute“, so Nick McQuire, Vizepräsident für Unternehmensforschung bei CCS Insight gegenüber InfoWorld.

Für McQuire manifestiert sich dies in einer Reihe von Ankündigungen, die sich auf bestimmte Branchen wie Telekommunikation, Medien und Industrie konzentrieren. AWS kündigte auf der letztjährigen re:Invent einen großen Deal mit Verizon an, wird aber versuchen, die gegenwärtige Dynamik aufrechtzuerhalten, wenn die 5G-Netze ins Netz gehen.

Diese branchenspezifische Tätigkeit wird sich auf das gesamte Portfolio von AWS erstrecken, insbesondere aber auf die Bemühungen im Bereich Edge und Hybrid Cloud, wo die Outposts und Local Zones einige Aktualisierungen erfahren könnten, da sie in diesen Schlüsselindustrien eine Dynamik erkennen. Wir wären auch nicht überrascht, weitere vertikal-spezifische Produkte zum maschinellen Lernen zu sehen, wie z.B. die Betrugserkennung für Finanzdienstleistungen und verschiedene medizinische Anwendungen, die im letzten Jahr angekündigt wurden.

AWS-Produktankündigungen

Im Hinblick auf wichtige Produktankündigungen wird erwartet, dass AWS sein Multi-Cloud-Management-Toolset verstärkt, so dass die Kunden ihre Arbeitslasten in konkurrierenden Clouds, aber auch mit AWS und vor Ort verwalten können. In einem Bericht von The Information vom Oktober wird vermutet, dass ein solches Produkt bei re:Invent angekündigt werden soll. Auf Anfrage von InfoWorld hat AWS die Gültigkeit der Behauptungen nicht bestritten.

AWS hat lange Zeit versucht, den Markt davon zu überzeugen, dass Unternehmen ihre gesamte Arbeitslast in die öffentliche Cloud verlagern sollten – im Idealfall ihre -, hat aber seither mehr hybride Cloud-Optionen zugelassen, um cloud-ähnliche Arbeitslasten in On-Prems- oder privaten Clouds zu betreiben. Nun könnte das Unternehmen so gestellt werden, dass es seine Haltung angesichts des Marktdrucks weiter aufweichen muss.

Was auch immer angekündigt wird, sollte AWS dabei helfen, mit Produkten wie der Multi-Cloud-Management-Plattform Anthos von Google Cloud oder Azure Arc von Microsoft oder den Optionen von IBM über die neu erworbenen Red Hat-Assets zu konkurrieren.

Interessanterweise hat Thomas Kurian, CEO von Google Cloud, vor kurzem einen Blog-Beitrag veröffentlicht, in dem er die Werte eines „offenen Cloud-Ansatzes“ erläuterte – eines Ansatzes, der „die betriebliche und technische Konsistenz über öffentliche Clouds oder private Rechenzentren hinweg und eine effektive Verwaltung von Infrastruktur, Anwendungen und Daten im gesamten Unternehmen gewährleistet“.

McQuire von CCS Insight ist jedoch weniger überzeugt. „Ich bin mir nicht sicher, ob Multi-Cloud notwendigerweise die Schlagzeile sein wird“, sagte er.

Stattdessen erwartet er, dass AWS auf seinen hybriden Cloud-Optionen wie AWS Outposts und Local Zones aufbaut und seine verwalteten Container- und Kubernetes-Dienste weiter ausbaut. Das heißt, „es sei denn, sie können eine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen, die deutlich über der Konkurrenz liegt“, fügte er hinzu.

Die Teilnehmer sollten auch Ankündigungen rund um die Arbeit von Amazon mit kundenspezifischem Silizium erwarten, aufbauend auf der letztjährigen Ankündigung einer erweiterten Partnerschaft mit Arm zur Entwicklung des Graviton2 und einer neuen EC2 Inf1-Instanz, die mit den AWS-eigenen Inferentia-Chips ausgestattet ist, die für maschinelles Lernen optimiert sind und nun den Großteil der Alexa-Arbeiten des Unternehmens ausführen.

AWS-Expertenlounges und Learning

AWS re:Invent wird in diesem Jahr besonders schwierig zu navigieren sein, auch ohne den Shuttle-Fahrplan im Auge behalten zu müssen. Der Sitzungskatalog ist schwer zu analysieren, und es gibt keine klare Agenda, der man folgen könnte.

Für diejenigen, die befürchten, dass sie all die Networking-Aktivitäten verpassen könnten, die sie normalerweise zu tun pflegen, richtet AWS zahlreiche virtuelle Lounges ein. In diesen Lounges werden auch technische Experten von AWS zur Verfügung stehen, um technische Präsentationen zu analysieren und Fragen zu beantworten.

AWS re:Invent wäre nicht AWS re:Invent ohne einige Schulungen und Zertifizierungen, wobei AWS sein übliches Angebot an „Jams“ und „GameDays“ für hands-on-Learning durchführt.

*Scott Carey ist der Gruppenredakteur für die Unternehmenstitel von IDG UK und schreibt hauptsächlich für InfoWorld.