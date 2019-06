WeAreDevelopers World Congress: Erfolgreiches Debüt in Berlin

Bei der fünften Edition des WeAreDevelopers World Congress, und die erste in Berlin, war verzeichneten die Veranstalterrund 10.000 Besucher an den zwei Tagen. [...]

Eröffnet wurde die Konferenz durch den mehrfachen Schachweltmeister und KI-Experten Garry Kasparov, der den Besuchern in einer Opening-Keynote die Essenz von Künstlicher Intelligenz näher brachte. Seiner Ansicht nach erweitert die Technologie unsere Möglichkeiten, statt uns einzuschränken oder zu ersetzen – „AI is augmented. We aren’t replaced. We’re being promoted!”. Staatsministerin Dorothee Bär ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, die Entwickler-Community in Berlin willkommen zu heißen. Sie stellte Berlin als internationalen Hotspot für Developer in den Vordergrund und plädierte dafür, dass die Developer-Community sich noch stärker den wichtigen, gesellschaftlichen Themen widmet.

Highlights im Live-Format

Zu den Highlights der zwei Tage zählen neben mehr als 200 Vorträgen, Panels und Workshops vor allem die Live-Events: Garry Kasparov trat zu einer Simultan-Schach–Partie gegen 10 Teilnehmer an und Spieleentwickler John Romero stellte sich in einem Doom-Deathmatch den Besuchern. Aber auch Live-Feedback war den Veranstaltern wichtig. So gab es bei jeder Session und jedem Vortrag die Möglichkeit, digital Fragen zu stellen und somit interaktive Q&As zu entwickeln.

Tech-Pioniere und Top-Unternehmen präsentieren sich den potentiellen Mitarbeitern

Neben der Vermittlung von Branchen-News, Inspiration und Wissen stand auch die Vernetzung von Entwicklern mit führenden Tech-Unternehmen im Mittelpunkt. Dafür standen Top-Unternehmen wie Palo Alto Networks, Volkswagen, BMW, TomTom, Slack, Google, die Deutsche Telekom und viele weitere an ihren Ständern Rede und Antwort und gaben den interessierten Besuchern Einsichten in Arbeitsabläufe und spannende Projekte. Ergänzt wurde das Angebot durch zahlreiche Workshops. Hier lag der Fokus auf dringend benötigten Fähigkeiten wie Programmiersprachen, Umgang mit Tools und Backend-Architektur.

Treffen der Community

„Der World Congress ist eine der weltweit größten Entwicklerkonferenzen, auf der sich Entwickler und Entwicklerinnen mit IT-Spezialisten treffen, sich kennenlernen, vernetzen und vor allem gemeinsam lernen. Uns war es wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem diese Menschen sich entfalten und ihren Interessen widmen können”, fasst Benjamin Ruschin, Managing Director und Mitgründer von WeAreDevelopers zusammen.

„Garry Kasparov, Joel Spolsky, John Romero, Rasmus Lerdorf und all die anderen 200 Speaker aus der globalen Tech-Szene haben unseren Teilnehmern ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges Programm geboten. Berlin ist ein fantastischer Standort für eine der weltweit größten Entwicklerkonferenzen. Die IT-Szene in Berlin und in Deutschland pulsiert und ist extrem progressiv und erfrischend”, sagt Sead Ahmetovic, CEO und Mitgründer von WeAreDevelopers. „Ich bin selbst Entwickler und für mich ist dieser Kongress absolut das, was ich mir schon vor 15 Jahren gewünscht hätte – offener Austausch in einer Community mit einem unbändigen Wissensdurst.”

„Wir versuchen, jedes Jahr noch spezifischere und gleichzeitig relevantere Themen zu finden, um die Bedürfnisse der Community auch wirklich abbilden zu können”, ergänzt Thomas Pamminger, CPO und Mitgründer. „Mit dem ersten World Congress in Berlin und dem fünften insgesamt, haben wir nun gut vorgelegt. Wir freuen uns auf 2020 und haben dafür wieder Großes vor.”

Zunächst konzentrieren sich die Veranstalter jedoch auf den WeAreDevelopers Vienna Congress 2019, der am 28. und 29. November in Wien stattfindet. Dort wird es dann vor allem um AI, Cloud, Blockchain und Internet of Things gehen.