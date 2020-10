weclapp ist „ERP-System des Jahres“

Gestern wurde weclapp zum „ERP-System des Jahres“ gekürt. Damit nicht genug belegte die weclapp SE mit ihrer gleichnamigen cloudbasierten ERP-Plattform Im Wettbewerb „Wachstumschampions 2021“ der Zeitschrift Focus Business einen der vorderen Plätze. [...]

Eine von Prof. Norbert Gronau, Universität Potsdam, moderierte, hochkarätig besetzte Expertenjury vergab den diesjährigen Preis „ERP-System des Jahres“ nach sorgfältiger Vorprüfung der schriftlichen Bewerbungen. Der Kriterienkatalog umfasste acht Kategorien: Einführungsmethodik, Konkreter Kundennutzen, Forschung und Entwicklung, Kundenkommunikation, Brancheneignung, Funktionen, Ergonomie, sowie Technologie. 13 Unternehmen kamen in die engere Wahl und erhielten Gelegenheit, drei der Kriterien in einer Wettbewerbspräsentation zu vertiefen.

Am Beispiel eines laufenden Projekts in einem namhaften Automobilkonzern ging Ertan Özdil, der CEO der weclapp SE, ausführlich auf die Vorteile der cloudbasierten ERP-Plattform bei der Einführung des Systems ein. Die Migration von einem Altsystem auf eine Unternehmenssoftware der neuesten Generation (ERP 3.0), so zeigte er in seinem Vortrag, ist mit weclapp deutlich schneller und reibungsloser möglich als mit herkömmlichen ERP-Systemen. Auch die technologischen Vorzüge der Plattform und die kundenfreundliche Ergonomie wurden ausführlich erläutert.

„Bereits seit Jahren wird weclapp regelmäßig als eines der besten ERP-Systeme Deutschlands prämiiert, wenn nicht als das beste. Unsere Kunden geben den Takt in unserer laufenden Weiterentwicklung vor, genauso wie unser System die Geschäftsabläufe für die Teams unserer Kunden in Takt hält. Die tägliche Verbesserung des Systems ist einer unserer Erfolgsfaktoren“, unterstreicht Ertan Özdil. „Und weil die Kunden uns mit ihrer täglichen Arbeit bestätigen, dass wir Ihnen ein geniales System liefern, können wir unseren rasanten und profitablen Wachstumskurs auch in den kommenden Jahren ungebrochen fortsetzen.“

Wachstumschampion 2021

Das bisherige Wachstum wurde in diesem Jahr auch vom Focus-Magazin und Statista registriert, die weclapp erstmals in ihre Liste der 500 wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands aufnahmen. Sie entsteht in einer branchenübergreifenden, unabhängigen Bewertung einer weitaus größeren Grundgesamtheit durch Statista. Dieses Ranking soll die Leistungen der Unternehmen würdigen, denn „sie geben Wirtschaft und Gesellschaft wichtige Impulse, schaffen neue Arbeitsplätze, wirken als Innovatoren und sichern damit langfristig den Standort Deutschland“, wie Focus und Statista feststellen. Mit einer Platzierung als 13. der IT-Branche sowie als 65. unter den Top 500 der insgesamt 15.000 detailliert ausgewerteten Unternehmen zählt weclapp zur Spitzengruppe der deutschen Wachstumsunternehmen. Das vollständige Unternehmensranking wurde in der Focus-Business-Ausgabe vom 13. Oktober 2020 sowie auf de.statista.com veröffentlicht.

Geschäftsbericht 2019

Die weclapp SE legt zur weiteren Verbesserung der Transparenz auf Stand und Aussichten ihres Geschäfts erstmals einen Jahresabschluss und Lagebericht nach IFRS vor, der mit einem uneingeschränkten Testat versehen wurde. Der Geschäftsbericht ist auf den Internetseiten www.3u.net, www.weclapp.se und www.weclapp.com abrufbar.