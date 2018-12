Wer wird CIO des Jahrzehnts?

Confare macht sich gemeinsam mit der DACH-IT-Community auf die Suche nach dem CIO of the Decade. 2020 wird der Gewinner auf dem Confare Be CIO Summit in Frankfurt gekürt. [...]

Der CIO hat beim digitalen Wandel von Unternehmen eine Schlüsselrolle. Daher zeichnet Confare seit 2008 in Zusammenarbeit mit EY und einer hochkarätigen Jury die besten IT-Manager mit dem Confare CIO Award aus. Für die Auszeichnung der/des CIO(s) of the Decade geht der Ball nun zurück an die DACH-IT-Community. 2020 wird der Gewinner bzw. die Gewinnerin auf dem Be CIO Summit in Frankfurt ausgezeichnet.

Gestartet hat Michael Ghezzo, Geschäftsführer der Confare GmbH, mit der Auszeichnung in Österreich. Inzwischen gibt es Confare CIO Award und IDEAward Preisträger im gesamten DACH-Raum. Die CIO Award Gewinner treiben nicht nur das Business und die Digitalisierung im Unternehmen voran, sondern sind auch als Speerspitze für Innovation, Kreativität und Change Vorbilder. „Es ist nicht Technologie, die Unternehmen in diesem Jahrzehnt erfolgreich gemacht hat, sondern es sind die Menschen, die Innovation und Kundennähe möglich machen“, erklärt Michael Ghezzo.

Prämiert werden im Rahmen des CIO of the Decade Awards außergewöhnliche berufliche Leistungen von CIOs der letzten 10 Jahre. Wer konnte als CIO sein Unternehmen oder gar eine ganze Branche bewegen, verändern oder gestalten? Wer hat wesentlich das Bild des CIOs im letzten Jahrzehnt geprägt oder die Rolle neugestaltet?

In nur 3 Schritten zum CIO of the Decade – Nominieren, Voten, Supporten

Ab heute bis zum 31. März 2019 kann die DACH-IT-Community ihre Favoriten nominieren. Auf der Confare-Webseite www.confare.at/cio-of-the-decade finden Sie das Nominierungsformular. Ab dem 4. April 2019 findet auf derselben Webseite ein Voting statt, mit dem die Community anonym aus der Liste der Favoriten erneut abstimmen kann. So gestaltet die Community aktiv die Top 10, die im Jänner 2020 bekannt gegeben werden. Es folgen dann Videos und Blogbeiträge mit einer weiteren Vorstellung, damit die Community bis Ende August 2020 die oder den CIO of the Decade wählen kann.