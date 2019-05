Wien im Zentrum der Digital-Manager

In Wien hat seit Montag dem 13.5. das Digital Leadership Forum begonnen. Die zweitätige Konferenz mit Teilnehmern aus ganz Europa ist ein exklusives Forum für Digitalverantwortliche, Marketing- und Kommunikationsmanager. [...]

In erster Linie geht es bei der Konferenz um den Austausch von Erfahrungen in praxisnahen und werbefreien Vorträgen. Die Gastsprecher aus internationalen Großunternehmen teilen in ihren teils parallel stattfindenden Vorträgen Erfahrungen zu Themen wie Influencer Marketing, Intranet Benchmarking, Digital Value Creation, Effizienz von Social Media Kampagnen, oder Data Management im digitalen Marketing – alles in englischer Sprache. Sie präsentieren Projekte aus ihrem Arbeitsalltag und zeigen auf, wie Probleme angegangen und gelöst werden können.

So ist man etwa beim Pay TV Anbieter Sky laut der Digital Marketing Spezialistin Sandy Ghuman bereits so weit, dass man erkennen kann, wenn Kunden bereit sind ein Produkt zu kaufen. Diese werden dann auf Online-Plattformen mit genau jener Werbung angesprochen, die den zuvor gesammelten Interessen der Kunden genau entsprechen. Dabei können im Vorfeld schon jene aussortiert werden, die nicht kreditwürdig sind. Möglich wird des durch intelligente Verknüpfung von Unternehmens-eigenen Daten (1st Party), Daten aus strategischen Kooperationen mit anderen Organisationen (2nd Party) und gekauften Daten (3rd Party).

Aus den Diskussionsbeiträgen der Teilnehmer wird deutlich, dass die Marketing-Abteilungen immer noch einen sehr unterschiedlichen Wissens- und Implementierungsstand aufweisen. Es gibt noch keine standardisierten Lösungskonzepte oder Strategien. Probleme wie Datensilos, fehlende Zuständigkeiten, und fehlendes Knowhow angesichts einer extrem dynamischen Technologischen Entwicklung stellen selbst große Unternehmen immer noch vor große Probleme. Die Teilnehmer selbst kommen in der Mehrzahl aus großen Unternehmen, u.a. von Roche, IATA, HP, Red Cross, Sky, Henkel, Thermo Fisher, oder vodafone.

„In Unternehmen ist es zunehmend wichtig, die Digitalisierung nicht in Abteilungssilos zu denken, sondern als übergreifenden Prozess wahrzunehmen“, beschreibt Volker Grünauer, Gründer des Advatera Netzwerkes, das Konferenzkonzept. Dies sieht man auch in den zahlreichen Workshops – immer mehr Unternehmen behandeln das Thema in dynamischen, agilen Teams. Daten werden in Data Marketing Plattformen Unternehmens-übergreifend gesammelt und laufend im Rahmen von Kampagnen und Projekten analysiert, um daraus Schlüsse über die Effektivität von Maßnahmen abzuleiten. Neue Ansätze werden getestet und bei Erfolg in die digitale Strategie übergeführt.

Das Businessnetzwerk Advatera organisiert regelmäßig Treffen und Fachkreise zum Erfahrungsaustausch für Manager aus mittelständischen und großen Unternehmen in ganz Europa. Themen sind dabei unter anderem Digital Leadership, interne Kommunikation, Social Media und Krisenmanagement.

Der Fokus der Konferenz liegt speziell auf den Inhalten. Daher gibt es laut dem Veranstalter keine gesponserten Vorträge oder Messestände; Consultants und Agenturen dürfen nicht teilnehmen. Dies soll garantieren, dass der Fokus auf dem praktischen Teil der alltäglichen Arbeit bleibt und die vorgestellten Case Studies nachvollziehbar bleiben.