Wiener Hilfswerk und BearingPoint präsentieren „Token 4 Hope“ mit Blockchain-Technologie

Im Rahmen des Weihnachts-Kundenevents der Management- und Technologieberatung BearingPoint wurde das erste völlig transparente Spendensystem Österreichs der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei wurde auch gemeinsam für Familien gependet, die von der Wohnungslosenhilfe des Wiener Hilfswerks betreut werden. [...]

Ziel des Projekts „Token 4 Hope“ war es, ein „Human2Human“ Spendensystem zu entwickeln, das zu hundert Prozent Transparenz und Glaubwürdigkeit garantiert. Christoph Zinganell, GF Collective Energy: „Mit Hilfe der digitalen und dezentralen Blockchain-Technologie unseres Partners Decent wird Peer2Peer-Trading in Form von token ermöglicht. Das gespendete Geld wird via „Paper-Wallets“ (in diesem Fall der Sozialmärkte Ausweis) an die Begünstigten verteilt, mit den darin enthaltenen digitalen Token kann dann wie mit einer Gutscheinkarte eingekauft werden.“

Durch die Spendenaktion „Token 4 Hope“ werden die Bewohner (55 Haushalte mit 80 Kindern) der Einrichtungen der Wiener Hilfswerk-Wohnungslosenhilfe unterstützt. Der Wert der Token kann dann in den zwei Sozialmärkten des Wiener Hilfswerks und im New Chance Secondhand-Laden in der Barichgasse gegen Waren eingelöst werden.

„Wir freuen uns sehr, die ersten Anwender dieses innovativen und zukunftsweisenden Projektes sein zu dürfen und können so auch noch weiter unsere bisherige Transparenz erhöhen. Jeder Euro der gespendet wird, wird nachvollziehbar direkt weiter gegeben“, so Sabine Geringer GF des Wiener Hilfswerks. Andreas Unger, Partner BearingPoint, ergänzt: „Wir sind sehr stolz, dieses Pilotprojekt gemeinsam mit dem Wiener Hilfswerk begleiten zu dürfen, um das erste völlig transparente Spendensystem Österreichs zu implementieren. Das wird das System der Zukunft – damit kann eine Organisation mir als Spendern genau nachweisen, dass mein Geld auch wirklich angekommen ist.“