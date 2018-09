Wolfgang Fröhlich übernimmt Prokura bei Nagarro Österreich

Im Zuge der Neuorganisation verstärkt Nagarro mit Wolfgang Fröhlich das österreichische Geschäftsleitungsteam. Fröhlich wurde als Prokurist eingesetzt und zeichnet zudem für den gesamten Delivery Bereich verantwortlich. [...]

Der 46-jährige Wolfgang Fröhlich steuerte seit 2014 erfolgreich die strategischen Veränderungsprozesse bei ANECON. Nach Eingliederung des heimischen IT-Dienstleisters in die Nagarro-Gruppe wurde der erfahrene IT Manager als Prokurist eingesetzt, um die Geschäftsführung im Zuge von lokalen Vertragsgeschäften zu vertreten. Operativ ist Fröhlich als Vice President Delivery für die Service Location Austria verantwortlich.

Das klassische Abteilungsdenken gibt es bei Nagarro nicht, da das Unternehmen nach einem an Holacracy angelehnten Modell organisiert ist. „Arbeitsteams werden bei Nagarro bedarfsorientiert aus lokalen und internationalen Mitarbeitern zusammengestellt. Das erfordert eine jederzeit handlungsfähige Geschäftsleitung und wir freuen uns, dass Wolfgang Fröhlich uns als Prokurist darin unterstützt“, so Nagarro Geschäftsführer Damianos Soumelidis.

Wolfgang Fröhlich hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der IT Branche und war u.a. acht Jahre bei A1 Telekom Austria im IT Management tätig. Der studierte Wirtschaftsinformatiker ist spezialisiert auf die Bereiche Business Development, Digital Leadership sowie agile Software-Entwicklung und Qualitätssicherung. In der global vernetzten Nagarro Unternehmensorganisation will Wolfgang Fröhlich sich vor allem auf Wachstum durch Innovation konzentrieren: „Mit unserem flexiblen hybriden Delivery-Modell liefern wir unseren Kunden sowohl Consulting als auch Umsetzung in einem individuell abgestimmten Verhältnis aus off- und on-site Teams.“