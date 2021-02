Xiaojun Jiang ist neuer General Manager der Huawei Consumer Business Group Austria

Xiaojun (Jason) Jiang (35) übernimmt als General Manager die Führungsposition der Huawei Consumer Business Group (CBG) in Österreich. [...]

In seiner Rolle als General Manager bei der Huawei CBG zeichnet Xiaojun Jiang (35) für alle Themenbereiche rund um die Markteinführung und Positionierung sämtlicher Consumer-Produkte des Unternehmens verantwortlich. Dazu zählen unter anderem die Huawei Smartphones, wie auch Produkte der Huawei MatePad-Serie, die Highend-Notebooks der Huawei MateBook-Serie und die smarten Huawei Wearables, wie Huawei Smartwatches und Audioprodukte. Zuvor war Jiang als Vertriebsleiter (Vice President Sales) bei Huawei CBG in Polen tätig, jetzt löst er seinen Vorgänger, Wang (Fred) Fei ab, der innerhalb des Unternehmens wiederum eine Führungsposition bei Huawei Spanien übernimmt.

Wechsel an der Spitze bei Huawei CBG Austria

Xiaojun Jiang bringt mehrjährige Erfahrung in der Telekommunikationsbranche sowie umfassendes Knowhow im Produkt- und Marketingbereich, als auch im Salesbereich mit. Bei Huawei ist er bereits seit 2008 beschäftigt und hatte bereits mehrere Posten in der Huawei Central Eastern Europe und Nordic Region inne, wie beispielsweise als Go-To-Market-Manager der Huawei CBG in Schweden und als Vice President Sales der Huawei CBG in Polen. Xiaojun Jiang verfügt dadurch über fundierte Kenntnisse des europäischen Marktes. Er freut sich über neue Herausforderungen als General Manager in Österreich, die er mit seinem Team voller Elan in Angriff nehmen will. In Österreich zähle Huawei zu den beliebtesten Premium-Smartphone- und Technologieanbietern“, beschreibt Jiang die Ausgangsposition am hiesigen Markt und erläutert seine Agenda: „Unser Ziel ist es, das Huawei Software-Hardware-Ökosystem national und international zu stärken und weiter auszubauen. Hier setzen wir vor allem auf lokale Partnerschaften mit lokalen Content Providern, und Entwicklerinnen und Entwicklern. Zusätzlich fokussieren wir uns darauf, unsere Smartphones, Tablets, Notebooks und Wearables noch klarer zu positionieren und unter dem Dach von Seamless AI Life im Huawei Ökosystem miteinander zu verbinden.“ Dabei werde Huawei darauf achten, ihre Produkte und Services konstant zu verbessern, „um den Konsumentinnen und Konsumenten in Österreich zu jeder Zeit und an jedem Ort ein optimales Smart-Connection Erlebnis bieten zu können“, so Xiaojun Jiang.