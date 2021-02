Xiaomi Mi 11 ist ein Filmstudio im Taschenformat

Xiaomis neues Flaggschiff heißt Mi 11 und wartet mit bahnbrechenden Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger-Modell auf: darunter ein Qualcomm Snapdragon 888-Chipsatz, eine 108-MP-Dreifach-Rückkamera, Cinematic Audio und kabelloses Laden mit einer Leistung von 50 Watt. [...]

Der chinesische Technikhersteller Xiaomi kann sich in Europa über stark steigende Verkaufszahlen seiner Smartphones freuen. Nach dem Marktforschungsinstitut Canalys ist Xiaomi die drittgrößte Smartphone-Marke in Europa mit einem Marktanteil von 15 Prozent bei verkauften Smartphones und einem Wachstum von 34 Prozent im Jahresvergleich 2019 auf 2020. Den ersten Platz hält Apple mit 32 Prozent Marktanteil (+9 Prozent im Jahresvergleich), den zweiten Samsung mit 27 Prozent (-9 Prozent im Jahresvergleich). So ist es auch kein Wunder, dass die Chinesen ihr neues Flaggschiff Mi 11 vor allem mit Apples neuem iPhone 12 Pro vergleichen. Tatsächlich verbaut Xiaomi Top-Hightech in sein neues Flaggschiff – und die beginnt beim wichtigsten Unterscheidungsmerkmal heutiger Smartphones: der Kamera.

108-MP-Triple-Kamera und tolle Filmmodi dank KI

Mit dem weltweit höchstauflösenden 108-MP-Weitwinkel-Kamerasensor in der Hauptkamera nimmt das Mi 11 Bilder mit beeindruckenden Details auf. Eine 13-MP-Ultraweitwinkel-Kamera und ein 5-MP-Telemakro-Objektiv vervollständigen das rückseitige Kamera-Setup und bieten beeindruckende Landschafts- und Detailaufnahmen mit einem schönem Bokeh (die weiche Hintergrundunschärfe vor der sich das im Fokus stehende Hauptmotiv abhebt). Auf der Vorderseite minimiert eine 20-MP-Frontkamera die Ränder auf dem Homescreen und sorgt dennoch dafür, dass der Nutzer beim Selfie oder Videochat mit Freunden gut aussieht.

Aufbauend auf Xiaomis bestehenden Technologien, bietet das Mi 11 beeindruckende neue Funktionen für Foto- und Videografie. Der verbesserte Nachtmodus steht nicht nur einer oder zwei, sondern allen drei Kameras zur Verfügung: der Haupt-, Ultraweitwinkel- und Frontkamera. Beim Filmen bietet das Mi 11 eine hervorragende Video-Nachtmodus-Technologie mit einer laut Xiaomi exzellenten und bisher von keinem Mitbewerber erreichten Rauschunterdrückung für hellere Nachtaufnahmen. Weitere beeindruckende sechs, durch den Einsatz von KI erzielte Software-Kinofunktionen sorgen beim Betrachter für Wow-Effekte. Dabei lässt sich das alles unkompliziert mit einem einfachen Fingertipp bewerkstelligen. Dazu zählen Effekte wie Parallel World, wo die gefilmte Szene dupliziert und invertiert wird, um den Anschein einer gespiegelten Welt zu erwecken, oder Freeze-Frame-Video, das Videobilder einfriert und klont, um die Illusion zu erzeugen, dass Teile des Videos in der Zeit eingefroren sind. Echte Filmfans werden den Magic-Zoom-Modus lieben, der die Illusion erzeugt, dass die Kamera gleichzeitig in die Szene hinein- und herauszoomt – ein Trick, der einst durch Thriller Filme populär wurde. Damit und mit mit seiner Dreifach-Rückseitenkamera soll das Mi 11 jeden Foto- und Videoanfänger in einen Filmregisseur verwandeln.

Weitere Toptechnologien, mit denen das Mi 11 Maßstäbe in der Branche setzt, sind HDR10+ und ein neuer Pro-Zeitraffermodus. Darüber hinaus dürfen Anpassungsmöglichkeit von Verschlusszeit, ISO, Blende und Belichtungszeit – im Topsegment mittlerweile eine Selbstverständlichkeit – nicht fehlen. Damitsollen sich selbst schwierige Lichtsituationen meistern lassen. Die Funktionen auf Studio-Niveau erstrecken sich auch auf die Bearbeitung mit fortschrittlichen AI-Funktionen, darunter AI Erase 2.0, mit dem Anwender unerwünschte Objekte oder Linien mit einem einfachen Klick aus Bildern entfernen können.

120 Hz 6,81 Zoll AMOLED-DotDisplay und Topklang von Harman Kardon

Xiaomi betont: Das Mi 11 bietet einen der besten Bildschirme auf dem Markt, der von DisplayMate, der weltweit führenden Institution für professionelle Display-Tests, mit der Note A+ und dem Best Display Award ausgezeichnet wurde. Es ist mit einem hervorragenden 120Hz 6,81 Zoll AMOLED-DotDisplay ausgestattet. Ferner bietet das Display eine WQHD+ Ultra-High-Auflösung und 10-Bit-Farbtechnologie. Sehr komfortabel ist die Super-Resolution-Technologie, die Videos mit niedriger Auflösung auf WQHD+-Qualität hochrechnet, ohne dass sich der Anwender über einen erhöhten Datenverbrauch Gedanken machen muss.

Mit einer Touch-Sampling-Rate von 480 Hz, bei der 480 mal in der Sekunde die Position des Fingers abgefragt wird, und einem Fingerabdrucksensor auf dem Bildschirm, ermöglicht das Mi 11 den Nutzern ein schnelles Entsperren des Geräts. Das Gehäuse ist schlank und leicht und konnte gegenüber dem Vorgängermodell weiter verkleinert werden, die glatten Kanten sind abgerundet und die Rückseite besteht aus Glas.

Dual-Lautsprechern von Harmon Kardon sollen einen erstklassigen Kino-Klang liefern und das Corning Gorilla Glass Victus soll vor kostspieligen Schäden durch Stürze und Herunterfallen schützen. Wirklich toll ist, dass Xiaomi gebrochenes Glas im ersten Jahr – einmal – kostenlos repariert bzw. austauscht. Das Mi 11 verfügt über einezweifach entspiegelte, mattierte Oberfläche, die Licht und nicht etwa Fingerabdrücke einfängt. Das Mi 11 wird in den Farben Midnight Grey und Horizon Blue erhältlich sein.

Qualcomm Snapdragon 888

Das Mi 11 ist das erste Smartphone mit dem in 5-nm-Prozesstechnologie gefertigten Qualcomm Snapdragon 888, der unterstützt wird von einer Adreno 660 GPU und der Qualcomm AI-Engine der sechsten Generation, zudem sorgt das X60-Modem für schnelle 5G-Konnektivität.

Das Mi 11 unterstützt nicht nur 2K/120fps/HDR-Gaming, sondern verfügt auch über ein Octa-Core-Design und einen ultragroßen Arm Cortex-X1-Kern, der die Leistung stark steigert. Der 3.200 MHz LPDDR5-Arbeitsspeicher sorgt für eine von 5.500 Mbps auf 6.400 Mbps erhöhte Datenübertragungsgeschwindigkeit.

Für die nötige Kühlung sorgt das LiquidCool-Wärmeableitungssystem. Der Akku wartet mit einer Kapazität von 4.600 mAh (typ.) auf, wobei die Lademöglichkeiten wirklich beeindruckend sind: Der Anwender kann zwischen 55 Watt kabelgebundener, 50 Watt kabelloser und 10 Watt Reverse-Ladung wählen. Ein kabelgebundenes Ladekabel wird nicht mitgeliefert, sondern Xiaomi packt hier „nur“auf die kabellose Variante bei.

Gaming-Fans aufgepasst!

Xiaomi hat eine Überraschung für alle Gaming-Fans vorbereitet. Mit der Markteinführung des Mi 11 beginnt der Hersteller die Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam des globalen Spielehits 2020: Genshin Impact. Dank der strategischen Zusammenarbeit können Nutzer über das Mi 11 Abenteuer in der wundersamen offenen Welt von Genshin Impact erleben, verschiedenste Charaktere ausprobieren und zahllose Geheimnisse mit Ultra-Bilddetails und flüssigerem Gameplay lösen.

Ebenfalls neu: MIUI 12.5

MIUI 12.5 ist ein auf MIUI 12 basierendes Zwischenupdate (verfügbar over-the-air) mit einem starken Fokus auf Systemoptimierungen. Nach einer kompletten Überarbeitung der System-UI, wurde seine CPU-Nutzung um bis zu 22 Prozent und der Stromverbrauch um bis zu 15 Prozent reduziert.

Am deutlichsten wird dies bei den Bildschirmbewegungen, die nun flüssiger sind. In früheren Systemen wurden Gesten und andere Aufgaben auf einem einzigen Thread gerendert, was zu einer Warteschlange von Aufgaben führte, die um die CPU-Nutzung konkurrierten. Unter diesem Szenario konnte eine Überlastung der Aufgaben zu Verzögerungen führen. Mit MIUI 12.5 erhalten die Bewegungen jedoch einen eigenen Thread, wodurch sichergestellt wird, dass keine anderen Vorgänge sie stören.

Ein weiteres Highlight von MIUI 12.5 sind deinstallierbare System-Apps. Die große Mehrheit der Apps im neuen System kann deinstalliert werden, während eine kleine Anzahl von Apps, die im Systemkern eingraviert sind, ausgeblendet werden können.

Das Update auf MIUI 12.5 sollen im zweiten Quartal 2021 vorerst folgende Geräte erhalten: Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 11. Die zweite Welle wird elf weitere Xiaomi-Geräte umfassen. Der Release-Zeitplan für weitere Geräte wird nach und nach auf MIUI.com veröffentlicht.

Das Mi 11 gibt es in zwei Speichervarianten: 8GB+128GB und 8GB+256GB mit verbessertem LPDDR5 3200MHz RAM + UFS 3.1 Speicher. Das Mi 11 wird in Österreich ab 18. März ab 799 Euro im Handel erhältlich sein.

Mi 11 Technische Daten Display 6,81″ AMOLED Quad-Curve DotDisplay mit TrueColor

20:9 Seitenverhältnis, WQHD+

120 Hz Bildwiederholrate

480Hz Tastfrequenz bei Berührung

Farbkontrastverhältnis: 5,000,000:1 (typ)

900nits (typ), 1500nits maximale Helligkeit (typ)

Farbumfang: Unterstützt DCI-P3 Farbgenauigkeit: JNCD≈0.38,△E≈0.41

10-Bit-Farbtiefe

HDR 10+, SGS Eye Care Display-Zertifizierung Farbe Blendfreies, mattiertes Glas: Midnight Gray/ Horizon Blue Gehäuse Corning Gorilla Glass Victus Maße 164 mm x 75 mm x 8 mm 196 g(Glas) Leistung Qualcomm Snapdragon 888

5 nm energieeffizienter Fertigungsprozess

Octa-Core-Design, ultragroßer Kern Arm Cortex-X1

AdrenoTM 660 GPU, 6. Genration Qualcomm AI engine

X60-Modem für blitzschnelle 5G-Konnektivität

Verbesserter LPDDR5 3200MHz RAM + UFS 3.1 Speicher

Varianten: 8GB+128GB, 8GB+256GB Rückseitige

Kamera 108-MP-Weitwinkelkamera

1/1,33” Sensorgröße, f/1,85, 7P Objektiv – OIS, AF

0,8 μm Pixelgröße, 1,6 μm 4-in-1 Super-Pixel

13-MP-Ultraweitwinkel-Kamera

123° FOV, f/2,4 Blende

5-MP-Telemakrokamera

f/2,4, AF (3cm-10cm) Frontkamera 20-MP-Selfie-Kamera im Display

0,8 μm Pixelgröße, 1,6 μm 4-in-1 Super-Pixel

f/2,4 Blende Konnektivität Dual SIM, dual 5G standby

Wi-Fi 6

Multifunktionaler NFC- und IR-Blaster

USB Type-C Entsperren Fingerabdrucksensor auf dem Bildschirm mit Herzfrequenzüberwachung

Gesichtsentsperrung Laden 4.600mAh (typ) Batterie

55 W kabelgebundenes und 50 W kabelloses Schnellladen

10 W kabelloses Rückwärtsladen Audio Duale Lautsprecher, „SOUND BY Harman Kardon“

Hi-Res Audio-Zertifizierung

Hi-Res Audio Wireless Zertifizierung Motor X-Achse linearer Vibrationsmotor System MIUI 12 basierend auf Android 10 Speicher-Varianten 8GB+128GB

8GB+256GB

(c) Xiaomi

Neben dem Mi 11 kündigte Xiaomi auch mit dem Mi TV Q1 75 Zoll seinen bisher hochwertigsten QLED 4K TV an. Der Preis: 1299 Euro (in Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland und Polen). In Österreich wird das TV-Gerät erst im zweiten Quartal erhältlich sein.

(c) Xiaomi

Zu guter Letzt präsentierte Xiaomi mit dem Mi Elektro-Roller Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition einen neuen E-Scooter. In Deutschland wird er 799 Euro kosten. Der genaue Verkaufsstart in Österreich sowie der hiesige Preis stehen noch nicht fest.