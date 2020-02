Zahnbürste schrumpft Zahnarztrechnung mit künstlicher Intelligenz um bis zu 180 Euro

Playbrush belohnt mit der elektrischen Zahnbürste Smart One regelmäßige Zahnpflege mit barem Geld: Wer zweimal täglich putzt, bekommt eine weiße Füllung pro Jahr und die professionelle Zahnreinigung erstattet – ganz ohne Bonusheft, Kontrolltermine und Co. [...]

Dabei erfolgt die Erstattung einer weißen Füllung bereits ab dem ersten Monat und die professionelle Zahnreinigung nach etwa einem halben Jahr fleißigen Schrubbens. Dahinter steckt die Idee von Playbrush, Zahnpflege für jedermann kostenneutral zu machen und durch modernste Software mit Superkräften auszustatten. Möglich wird diese Innovation durch ein Abo-Modell und die österreichische Versicherung UNIQA.

Die professionelle Zahnreinigung und weiße Füllungen – das sind die häufigsten und prägnantesten Posten jeder Zahnarztrechnung. Playbrush hat deshalb ein einzigartiges Konzept erarbeitet, welches regelmäßiges Zähneputzen mit Erstattungen belohnt: 70 Euro für weiße Füllungen und bis zu 109,50 Euro für die professionelle Zahnreinigung erhalten vorbildliche Schrubber pro Jahr zurück – und das unabhängig von der individuellen Vorgeschichte, Krankenversicherung und Zahnstaffel.

Wer regelmässig putzt, wird belohnt

Ein neuer Meilenstein auf dem Dentalmarkt: „Wer regelmäßig putzt, sollte auch belohnt werden. Die Zukunft unserer Gesundheit liegt in aktiver Prävention, Eigenverantwortung und digitalen Tools, die unser Leben besser machen“, sagt Paul Varga, Gründer von Playbrush, der auf dem Dental-Markt wahre Innovation weniger in der Hardware sieht, als in kluger Software. “Wir hatten den Anspruch eine elektrische Schallzahnbürste zu entwickeln, die nicht nur mittels künstlicher Intelligenz individuelle Muster analysiert und die tägliche Routine mittels Appgestützter Tools unterstützt, sondern gleichzeitig ein attraktives Bonus-System liefert.“

Die Idee der Playbrush Smart One überzeugte die größte österreichische Versicherung, UNIQA. Das Ergebnis: Eine smarte Zahnbürste mit einem umfangreichen Abo-Service-Paket, die Kunden nach Upload der Zahnarzt-Rechnung in der App bares Geld zurück auf das Konto erstattet. Hierbei ist der ausgezahlte Betrag jener, der zuvor durch regelmäßiges Putzen, das heißt durch präventives Verhalten, erarbeitet wurde. Eine Weltneuheit in der Dentalbranche, denn erstmals ist ein Erstattungsanspruch an die Produktnutzung gekoppelt! „Startups sind Innovationstreiber. Wir wollen ihnen Raum für kreative Ideen geben und sie dabei unterstützen, diese Ideen umzusetzen“, sagt Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG.

Damit ist die Smart One aktuell die erste Schallzahnbürste auf dem Markt, die ein ganzheitliches Ökosystem der Dentalgesundheit schafft. Dazu Zahnarzt Dr. Detlef Schulz aus Essen: „Auf einen Blick veranschaulicht die App, dass sich die Bemühungen im wahrsten Sinne bezahlt machen. Die messbare Verbesserung der Mundgesundheit und der Einfluss auf die Klassifizierung in der Zusatzversicherung ist transparent und zu Ende gedacht!“

Die Playbrush Smart One kommt mit 40.000 Schwenkbewegungen pro Minute, drei Putzmodi und Lichtfeedback in schlichter und moderner Silhouette daher. Die Schallzahnbürste ist in den Farben Navy, Coral und Mint zu einem Preis von 59,99 Euro unter playbrush.com, via Amazon und im ausgewählten Einzelhandel erhältlich. Die App Statistiken, Zahnputz-Modi und Putzdauer sowie persönliche Tipps sind kostenlos nutzbar.

On top wählbar ist das Pro- oder Premium Abo zum Preis von 49,99 Euro bzw. 99,99 Euro im Jahr (entspricht 4,17 Euro bzw. 8,33 Euro pro Monat). Hier enthalten sind die uneingeschränkte Nutzung der App (Coach, Challenges & Games), Ersatzbürstenlieferungen (Gegenwert 51,00 Euro) per Post sowie die Bonusauszahlungen für die Zahnarzt-Rechnung, wobei im Pro-Abo weiße Füllungen von bis zu 70,00 Euro und im Premium Abo noch zusätzlich 109,50 Euro für die professionelle Zahnreinigung inkludiert sind. Der Gegenwert der Abos beläuft sich für den Kunden auf bis zu 122,00 Euro bzw. 230,00 Euro im Jahr. Das Abo ist jederzeit kündbar.

Über Playbrush

Playbrush wurde 2015 von den Österreichern Paul Varga und Matthäus Ittner und dem Nigerianer Tolulope Ogunsina gegründet. Das Technology-Startup hat seinen Sitz in Wien und London. Gestartet ist das dynamische Trio mit der Mission Kinder durch interaktive Zahnbürsten, die sich mit Spiele-Apps verbinden für die tägliche Mundhygiene zu begeistern. Im Herbst 2019 folgte die Produkterweiterung für Erwachsene – Playbrush Smart One. Playbrush hat eine erfolgreiche Crowdfunding Kampagne hinter sich, und mittlerweile Investments im siebenstelligen Bereich von Business Angel Hansi Hansmann, Ex-Rennfahrer Harold Primat, Runtastic Gründer Alfred Luger und dem Venture Fund Speedinvest erhalten. Das mehrfach preisgekrönte Jungunternehmen wird vom University College London, dem Eastman Dental Hospital und einigen renommierten Zahnärzten unterstützt. Playbrush ist in 25 Ländern erhältlich.