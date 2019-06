Zscaler-Studie: Legacy-Netzwerke verzögern die Implementierung von MS Office 365

Im jüngst veröffentlichten Office 365 Migration Survey 2019 untersuchte der Cloud-Sicherheitsspezialist die Erfahrungen von Unternehmen mit Office 365 und zeigte wiederholt auf, dass Upgrades von Gateway-Appliances sowie übermäßige Netzwerklatenz die Bereitstellung von Office 365 weiterhin verzögern. [...]

Die Umfrage ergab, dass 41 Prozent der Unternehmen eine Netzwerküberlastung als wesentlichen, negativen Faktor in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit betrachten. Um solche Netzwerkprobleme zu lösen, überprüfen fast die Hälfte der befragten Unternehmen die Möglichkeit, direkte Internet-Verbindungen an jedem Standort einzurichten. Diese können die Überlastungen reduzieren und die durch Backhauling-Verkehr verursachte, hohe Latenzzeit beseitigen.

„Moderne Cloud–Anwendungen erfordern moderne Cloud-Architekturen. Viele Unternehmen setzen Office 365 fälschlicherweise auf ihre aktuellen Legacy-Netzwerke auf, was dazu führt, dass die Benutzer schlechte Erfahrungen machen und die Verbindungen häufig unterbrochen werden“, erklärt Punit Minocha, SVP of Business and Corporate Development bei Zscaler: „Office 365 wurde konzipiert, dass es so nah wie möglich am Benutzer liegt, aber traditionelle Netzwerke sind darauf nicht ausgelegt und der Vorteil versandet.“

Die Studie nennt auch die wichtigsten Gründe eines Umstiegs zu Office 365:

Reduzierung der IT-Komplexität (60 Prozent)

Verbesserung der Anwendungssicherheit (52 Prozent)

Kosten senken (50 Prozent)

Fast 40 Prozent der Befragten gaben jedoch an, dass sich die Bereitstellung von Office 365 wegen der Notwendigkeit, Gateway-Appliances zu aktualisieren, am meisten verzögert hat. Darüber hinaus gaben 63 Prozent an, dass die Zusammenarbeit über Office 365 aufgrund schwankender Netzwerkleistung gelitten hat. Darum aber empfehlen die Microsoft-Connectivity-Richtlinien dringend, direkte Internet-Verbindungen am jeweiligen Standort einzurichten, um die Konnektivität zu Cloud-Diensten zu optimieren.

Den vollständigen Office 365 Migration Survey 2019 von Zscaler gibt es unter: https://info.zscaler.com/resources-ebooks-2019-office-365-migration-survey