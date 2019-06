Zu viel Auswahl: Streamer werden zu Piraten

Streaming-Abonnenten in Europa halten die Preise für Services wie Netflix oder Amazon Prime Video für zu hoch. [...]

Noch bevor weitere Player wie Apple und Disney starten, halten viele das Angebot bereits jetzt schon für unübersichtlich. Die Frustration über die hohen Preise könnte Konsumenten sogar zur Online–Piraterie treiben, besagt eine Studie des britischen Unternehmens Muso, das Zahlen zu illegalem Streaming analysiert. „So viele Inhalte werden auf einzelnen Plattformen gebunkert und sind exklusiv dort zu sehen, dass es für Kunden schwer ist, alles zu konsumieren, was sie wollen. Sie können nicht überall Abonnenten sein“, meint Muso-CEO Andy Chatterley.

80 Prozent zahlen zuviel

Im Zuge der Studie hat Muso 1.000 europäische Konsumenten befragt. Zwei Drittel haben ein Abo bei einem oder zwei Streaming–Services, ein Fünftel sogar bei drei oder vier. Mehr als 80 Prozent davon sind der Meinung, sie würden zuviel dafür bezahlen, 64 Prozent sind nicht gewillt, in diesem Jahr noch mehr Geld dafür auszugeben. Die Hälfte der Probanden würde zu Piraterie greifen, wenn sie nach Inhalten suchen, die nur auf einer Plattform zu finden sind, von der sie kein Abo haben.

Die Studie von Muso widerspricht einer ähnlichen Untersuchung aus Neuseeland, die besagt, dass Streaming die Online–Piraterie ausmerzt . Dem zufolge wollen die Seher lieber einen fairen Preis bezahlen, als sich für illegale Piraterie zu entscheiden. Der Muso-Studie nach sind die Preise durch das Überangebot aber nicht so erschwinglich wie früher.

Markt bereits übersättigt

Allein in Großbritannien wurden illegale Streaming-Seiten im vergangenen Jahr 5,7 Mrd. Mal besucht. Damit liegt das Land bei der Online–Piraterie weltweit auf dem neunten Platz, am häufigsten wird in den USA, in Russland und in Brasilien illegal gestreamt. Laut einer französischen Erhebung schaut fast ein Viertel der französischen Internet-Nutzer illegale Streams von Live-Übertragungen im Fernsehen.

Zwei Drittel der Befragten Abonnenten zahlen weniger als 30 Euro pro Monat, doch laut Muso ist die Schmerzgrenze für Gebühren bei den meisten Konsumenten eher niedrig. Chatterley glaubt daher nicht, dass weitere Streaming–Services viel Erfolg haben werden. Der Markt sei übersättigt, zu viele Angebote würden nur dazu führen, dass die Piraterie zunimmt.