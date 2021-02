Zwei Wiener Start-ups wollen Home-Schooling erleichtern

Gemeinsam wollen das Green-Tech-Start-up refurbed und das Edu-Tech-Start-up GoStudent einen Beitrag in Richtung Bildungsförderung leisten und mit erneuerten Notebooks und Tablets, die inklusive Gratismonat günstig gemietet werden können, sowie mit einer kostenlosen Homeschooling-Stunde Familien entlasten. [...]

Nach wochenlangem Heimunterricht startet diese Woche in Wien und Niederösterreich die schrittweise Rückkehr in den Präsenzunterricht. Zusätzlich zu den verpflichtenden Corona-Schnelltests für die Teilnahme am Unterricht bleibt für viele Eltern sowie Schülerinnen und Schüler ein grundlegendes Problemen bestehen: Noch immer ist die technische Ausstattung mit Notebooks oder Tablets mangelhaft und der Nachholbedarf bei Lerninhalten größer denn je. Das bestätigen 87 Prozent der befragten Eltern in einer aktuellen Umfrage von GoStudent.

Daher bieten die beiden Wiener Start-ups refurbed und GoStudent ab sofort ein gemeinsames Homeschooling-Paket an, das Familien doppelt hilft: „Einerseits unterstützen wir Familien mit günstigen Notebooks und Tablets, die einfach gemietet werden können und zudem voll versichert sind. Gleichzeitig wird auch unsere Umwelt durch vollständig erneuerte Endgeräte geschont“, sagt Peter Windischhofer, der aus dem oberösterreichischen Münzbach stammende Mitgründer von refurbed. „Zum anderen bieten wir dazu ein gezieltes und professionelles Nachhilfe-Angebot, um die in den letzten Monaten größer gewordene Lücke bei den Lerninhalten rasch wieder zu schließen“, ergänzt Felix Ohswald, Mitgründer von GoStudent.

Nachhaltig und günstig mieten plus Gratis-Nachhilfe

Um Familien zu entlasten, bietet refurbed mit dem „Homeschooling-Abo“ Laptops und Tablets ab sofort vergünstigt zur Miete an: Eltern erhalten bei der Miete eines Geräts mit einer Mindestlaufzeit von drei Monaten den ersten Monat geschenkt. Es muss keine zusätzliche Kaution hinterlegt werden und für jeden Monat der laufenden Gerätemiete pflanzt refurbed zudem einen Baum. Die Geräte sind darüber hinaus kostenlos versichert, falls diese zum Beispiel herunterfallen oder versehentlich mit Wasser in Kontakt kommen. Innerhalb der ersten 30 Tage kann das Gerät jederzeit kostenlos an refurbed zurückgesendet werden. Nach Ablauf der gewünschten Mietdauer hat man die Option, das Gerät für den Restwert zu kaufen oder zur Wiederaufbereitung an refurbed zu retournieren, um Elektroschrott zu vermeiden.

Zudem inkludiert das Paket eine Gratis-Nachhilfestunde bei GoStudent. Das Wiener Start-up für digitalen Unterricht hat sich bereits lange vor der Covid-19-Krise auf Distanzunterricht spezialisiert. Das Edu-Tech-Unternehmen bringt Schülerinnen und Schüler jeden Alters in allen Fächern mit den idealen Lehrenden in einem virtuellen Klassenzimmer zusammen. Die Lerneinheiten werden via Online-Video-Chat abgewickelt. GoStudent setzt dabei auf nachhaltige Lernerfolge und begleitet Schülerinnen und Schüler auf ihrem gesamten Bildungsweg in Form von Mitgliedschaften – mit leistbarem und inspirierendem Unterricht sorgfältig ausgewählter Online-Lehrerinnen und -Lehrer.

Das von der Regierung angekündigte ‚Digitale Klassenzimmer‘ stecke noch in den Kinderschuhen, konstatieren Windischhofer und Ohswald unisono und finden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt zum Handeln sei als weiter zuzuwarten und eine rasche und günstige Lösung für Eltern sowie Schülerinnen und Schüler zu schaffen. „Mit dem Homeschooling-Abo und der kostenlosen Nachhilfestunde liefern wir hier bereits Antworten auf diese drängenden Fragen“, so Windischhofer und Ohswald abschließend.

Weitere Informationen zum Angebot finden Interessierte unter www.easy.refurbed.com/homeschooling.