A1 hat gemeinsam mit Industrie-Partnern eine Auswahl von Best-Practice-Lösungen vorgestellt. [...]

Das Telekommunikationsunternehmen A1 hat eine Veranstaltung in Wien abgehalten, um zu zeigen, wie IoT schon jetzt eingesetzt wird und welche Roll der neue Mobilfunkstandard 5G dabei spielen wird. »2020 wird es 80 Millionen IoT-Geräte in Österreich geben«, sagt Marcus Grausam, CEO von A1 Österreich. »Damit sind Anwendungen, die wir uns heute erst wünschen können, in wenigen Jahren schon Realität.« Um das zu veranschaulichen wurden Anwendungen in den Bereichen Machines, Mobility und Healthcare, allesamt smart, gezeigt. So hat A1 gemeinsam mit Porr etwa 600 Bau-maschinen vernetzt. Durch die gesammelten Daten können auf diese Weise etwa Wartung und Einsatz optimiert, sowie Diebstahl aufgeklärt werden.

Im Bereich Mobilty zeigten die ÖBB intelligente Güterwagen. GPS-Koordinaten und 3D-Beschleunigungssensoren sorgen dabei für Stoß- und Bewegungserkennung sowie für die Überwachung des Transports empfindlicher Güter.

»Die Digitalisierung ist der Erfolgsgarant für den Wirtschaftsstandort Österreich. Dafür braucht es smarte Technologien und auch Partner, die es verstehen, daraus innovative Produkte und Services mit echtem Mehrwert für Kunden zu entwickeln«, sagt A1-Group-CEO Thomas Arnoldner.

Das IoT soll auch das Gesundheitswesen revolutionieren. Von der Diagnose über die Behandlung bis hin zur Pflege kann Digitalisierung die individuelle Betreuung optimieren. Rettungsfahrzeuge liefern bereits heute unterwegs überlebenswichtige Daten an Ärzt und auch Spitäler sind intelligent vernetzt. Intelligente Devices erfassen zudem eine Vielzahl von Vitalparametern, damit in kritischen Situationen die Richtige Behandlung zum Einsatz kommen kann.