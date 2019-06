Wie sollen vernetzte Technologien konkret einsetzt, kombiniert, integriert und effizient betrieben werden? Antworten auf diese Fragen will Fujitsu mit den Fujitsu Connected Services bieten. Vor allem autonomes Fahren und IoT sollen stark gepusht werden. [...]

Die Vernetzung spielt im Rahmen der digitalen Transformation eine zentrale Rolle. Ob vernetzte autonome Fahrzeuge, das Internet der Dinge (IoT), Industrie 4.0 oder Smart Cities: Die umfassende Vernetzung von Menschen und Maschinen verändert nicht nur ganze Industriezweige und Geschäftsmodelle, sondern auch ganz grundsätzlich die Art, wie wir leben und unseren Alltag gestalten. Sie stellt zugleich Unternehmen vor eine massive Herausforderung:

Integrierte Gesamtsysteme statt Insellösungen

Mit fundierter und intensiver Beratung zeigt Fujitsu die Möglichkeiten zukunftsweisender Technologien und vertikaler Applikationen auf. Einzellösungen werden – weitgehend herstellerunabhängig – zu durchgängigen Gesamtsystemen vernetzt, wobei branchenspezifische Charakteristika besondere Beachtung finden.

Die Connected Services ermöglichen eine Ende-zu-Ende-Integration unterschiedlicher Produkte und Services in einem durchgängigen System. Das umschließt Geräte an der Edge genauso wie vertikale Software-Anwendungen, die Aggregation unterschiedlichster Komponenten, die Einbeziehung von komplexen Cloud-Plattformen ebenso wie von Künstlicher Intelligenz und Analytics auf allen Ebenen. Fujitsu bietet seine Connected Services in speziellen Ausführungen für die Automobilindustrie, die Fertigungsindustrie sowie den öffentlichen Sektor an.

Module für die Fertigungsindustrie sind beispielsweise zerstörungsfreie Materialtests mittels KI-basierter Bilderkennung, Produktionsoptimierung unter Echtzeitbedingungen mithilfe des Digital Annealings oder vorausschauende Wartung und Instandhaltung von gesamten Produktionsumgebungen. Module für die Automobilindustrie sind sichere Over-the-Air-Updates für Fahrzeuge, optimierte Bilddatenverarbeitung für autonome Fahrzeuge sowie Plattformen und Technologien zur Gestaltung neuer Mobilitätskonzepte, sowohl für Mobilitätsanbieter als auch für Städte. Angebote für die öffentliche Hand umfassen unter anderem Smart City-Lösungen und Integrationsplattformen für Schulen und andere Bildungseinrichtungen. Hinzu kommen branchenunabhängige Angebote, wie etwa IoT- und Edge-Lösungen oder Multi-Cloud–Services.

Co-creation sorgt für Mehrwert

Fujitsu setzt bei den Connected Services auf das Prinzip so viel Standardisierung wie möglich, so viel Individualisierung wie nötig, um Effizienz und das für den jeweiligen Kunden optimale Lösungsszenario zu vereinen. Hier kommt das Co-creation-Prinzip von Fujitsu zum Einsatz: Die Suche nach der besten Lösung und der Aufbau sinnvoller Ökosysteme erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Anbietern, Partnern und Nutzern. Das Ziel sind nicht nur zukunftsfähige, sondern auch hochagile Resultate, die eine bestimmte Anpassungsfähigkeit im Hinblick auf die weitere Entwicklung gewährleisten. Dabei spielen auch vermeintliche Randaspekte wie Nachhaltigkeit, Sicherheit und Verfügbarkeit eine wichtige Rolle.

Fujitsu kann dabei auf ein weltumspannendes Knowhow aus zahlreichen nationalen und internationalen Projekten zurückgreifen. Dieses Know-how, das sich jeweils zu Best Practices verdichtet hat, fließt in bestimmte standardisierte Module der Connected Services mit ein. Dass auch lokale Kenntnisse und Besonderheiten ausreichend berücksichtigt werden, dafür sorgen Experten, die mit den jeweiligen Umständen umfassend vertraut sind.

Christof Schleidt, Head of Sales and Business Development Connected Services, Central Europe bei Fujitsu: „Mit den Fujitsu Connected Services helfen wir unseren Kunden, die immer komplexeren Herausforderungen der Digitalisierung zu bewältigen. Ob Automobilbranche, Fertigungsindustrie oder der öffentliche Sektor – jede Branche hat individuelle Anforderungen, für die wir mit unseren Connected Services maßgeschneiderte Lösungsszenarien bieten.“