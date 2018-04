Am Puls der Mitarbeiter

Das Tiroler Startup Business Beat erlaubt Unternehmen mit seiner Software in Echtzeit festzustellen, wie es den Mitarbeitern geht und ermöglicht es, diese permanent in die Unternehmensentwicklung miteinzubeziehen. [...]

Seit 2016 arbeiten der Informatiker Tobias Bayer und der Arbeitspsychologe Andreas Hermann an ihrem Startup Business Beat. Mit dem gleichnamigen Umfragetool kann man in Echtzeit feststellen, wie es den Mitarbeitern in einem Unternehmen geht und welche konkreten Vorschläge diese zur Verbesserung der Arbeitssituation haben. Die Idee dahinter: Eventuelle Probleme in Unternehmen rasch aufzeigen und mittels umgehend eingeleiteter Maßnahmen den Erfolg steigern.

Neben einer Gratis-Version zum Kennenlernen gibt es auch eine Premium-Version. Diese bietet nicht nur detaillierte Reports, Benchmarks und Umfragemöglichkeiten, sondern auch einen Bereich für Unternehmen, die sich gerade in einem Übernahmeprozess befinden und bezieht in schweren betrieblichen Phasen die Mitarbeiter aktiv in die Kommunikation ein.

Wie interessant das Konzept von Business Beat ist, zeigt unter anderem, dass Wieland Alge in das Startup investiert. Alge ist bekannt für die Gründung des Innsbrucker IT-Security-Unternehmens phion, das inzwischen zu dem weltweit tätigen Security-Anbieter Barracuda Networks gehört. »Fast alle Organisationen stehen in der Kommunikation vor ähnlichen Herausforderungen, denn nicht nur die jüngsten Generationen erwarten sich permanente Einbindung in die Unternehmensentwicklung.

Mit Business Beat gelingt genau das«, beschreibt Wieland Alge die Erfolgsstory des Tiroler Startups. »Die Kombination aus Technologie und Psychologie hat mich überzeugt. Wenn dann noch die Kunden vom Produkt schwärmen, wie es konkret der Fall ist, dann muss man als Investor dabei sein. Wir haben das Produkt auch von Anfang an bei Barracuda eingesetzt und ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass Organisationen ohne diese Möglichkeiten gemanagt werden können«, sagt Alge.