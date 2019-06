Das Linzer Ars Electronica Center hat seine Ausstellungen neu gestaltet und legt den Fokus verstärkt auf neue Technologien und die Auswirkungen, die diese auf das Leben und die Gesellschaft haben. [...]

Neue Ausstellungen, neue Labore, neue Vermittlungsformate, ein neues Selbstverständnis: mit »Compass – Navigating the Future« will das Linzer Ars Electronica Center das nächste Kapitel aufschlagen. Bislang ein Fernrohr, das den Blick in die Zukunft eröffnete, wandelt sich das Ars Electronica Center nun zum Kompass und Begleiter durch die von uns Menschen geschaffenen Systeme des 21. Jahrhunderts. Vier Millionen Euro investieren die Stadt Linz und Ars Electronica in das neue Museum der Zukunft.

Das neue Ars Electronica Center bietet eine Fülle interaktiver Szenarien, künstlerische Werke, wissenschaftliche Forschungsprojekte, Info-Stationen, Werkstätten und Labore, die sich allesamt um aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Artificial Intelligence (AI), Neurowissenschaften, Neuro-Bionik, Robotik, Prothetik, autonome Mobilität sowie Gen- und Biotechnologie drehen.

Auswirkungen von AI im Zentrum der Aufmerksamkeit

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen aber die Auswirkungen vor allem einer Technologie: »Artificial Intelligence stößt gerade eine Revolution an, deren Bedeutung für unser Leben gar nicht überschätzt werden kann«, so Gerfried Stocker, Künstlerischer Leiter von Ars Electronica. »Ob in Wirtschaft und Industrie, in der Wissenschaft, der Kunst oder der Politik – Anwendungen wie Machine Learning werden überall zum Einsatz kommen und grundlegende Veränderungen nach sich ziehen. Höchste Zeit also, sich mit diesem Game Changer zu befassen.«